El carisma del mal: cómo los rasgos psicopáticos se han normalizado en la cultura del éxito

Este tipo de perfiles oscuros son difíciles de detectar. Suelen convivir con buenas habilidades sociales. De manera que su encanto inicial puede ocultar sus fallos y su comportamiento dañino y peligroso. A corto plazo pueden parecer líderes ideales, pero a largo plazo dejan conflictos, miedo y desgaste. En las empresas, sobre todo en la cúpula, el carisma frío, el gusto por el riesgo y la manipulación pueden vender un buen liderazgo.
| etiquetas: psicología , exito , psicópatas
No obstante, este tipo de perfiles oscuros son difíciles de detectar. Suelen convivir con buenas habilidades sociales. De manera que su encanto inicial puede ocultar sus fallos y su comportamiento dañino y peligroso. A corto plazo pueden parecer líderes ideales, pero a largo plazo dejan conflictos, miedo y desgaste."
¿No es esta la definición de un populista? Vende lo que quieres escuchar para ganar y hacer lo que quiera.
Hay quien dice que los mejores mentirosos son los psicópatas, las meretrices y los políticos.