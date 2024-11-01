·
Cachondeo e indignación con esta entrevista de Telemadrid a Ayuso: "Todo espontáneo e improvisado"
Si RTVE le hace una entrevista así a Pedro Sánchez nos montan una que hacen dimitir a cualquier periodista de la pública. En cambio este bochorno de Telemadrid se ve como algo normal
|
etiquetas
:
ayuso
,
entrevista
,
telemadrid
,
hispanidad
8 comentarios
#1
XtrMnIO
*
Sinceramente, lo he flipado con la entrevista, que la vi en directo.
La única pregunta que no iba contra el gobierno fue la primera, el resto echar odio y bilis.
Triste el papanatas con micro que se prestó a semejante vergüenza.
9
K
113
#7
Ainhoa_96
Sarna con gusto no pica, los madrileños tienen a la presidenta de comunidad autónoma más guapa de España
1
K
32
#8
Delay
#7
No hay más que leer a
#2
o a
#6
para confirmar lo que dices
0
K
20
#4
angelitoMagno
Bueno, pues me acabo de tragar la propaganda de Telemadrid y su peloteo a Ayuso.
Bien, supongo. Gracias.
0
K
17
#2
Barney_77
Vaya, seguro que en TVE le hicieron preguntas super peligrosas a Pedro y seguro que le señalaron todos los errores y medias verdades...
0
K
8
#3
Galton
#2
Rico detectado... o autónomo en su defecto...
1
K
29
#5
Malinke
*
#2
en este día supongo que le hubieran hecho otro tipo de preguntas. Esta entrevista ha sido bochornosa y ridícula desde todos los puntos de vista.
La aproximación, la poca, o ninguna, naturalidad de la entrevista, la manera de plantearla, etc.
Podían haber hecho algo con las mismas intenciones, pero mucho mejor y que no cantara tanto.
Edito.
Es cutre.
2
K
44
#6
angelitoMagno
#2
Puedes comparar tu mismo:
www.rtve.es/play/videos/telediario-2/entrevista-completa-pedro-sanchez
A ver si las preguntas se basan en preguntarle sobre las políticas del gobierno, o le preguntan por lo que hace el PP, con una opinión ya formada por el entrevistador desde el inicio.
1
K
30
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
