Cachondeo e indignación con esta entrevista de Telemadrid a Ayuso: "Todo espontáneo e improvisado"

Si RTVE le hace una entrevista así a Pedro Sánchez nos montan una que hacen dimitir a cualquier periodista de la pública. En cambio este bochorno de Telemadrid se ve como algo normal

XtrMnIO #1 XtrMnIO *
Sinceramente, lo he flipado con la entrevista, que la vi en directo.

La única pregunta que no iba contra el gobierno fue la primera, el resto echar odio y bilis.

Triste el papanatas con micro que se prestó a semejante vergüenza.
Ainhoa_96 #7 Ainhoa_96
Sarna con gusto no pica, los madrileños tienen a la presidenta de comunidad autónoma más guapa de España :-D
Delay #8 Delay
#7 No hay más que leer a #2 o a #6 para confirmar lo que dices :-D
angelitoMagno #4 angelitoMagno
Bueno, pues me acabo de tragar la propaganda de Telemadrid y su peloteo a Ayuso.

Bien, supongo. Gracias.
Barney_77 #2 Barney_77
Vaya, seguro que en TVE le hicieron preguntas super peligrosas a Pedro y seguro que le señalaron todos los errores y medias verdades...
#3 Galton
#2 Rico detectado... o autónomo en su defecto...
Malinke #5 Malinke *
#2 en este día supongo que le hubieran hecho otro tipo de preguntas. Esta entrevista ha sido bochornosa y ridícula desde todos los puntos de vista.
La aproximación, la poca, o ninguna, naturalidad de la entrevista, la manera de plantearla, etc.
Podían haber hecho algo con las mismas intenciones, pero mucho mejor y que no cantara tanto.

Edito.
Es cutre.
angelitoMagno #6 angelitoMagno
#2 Puedes comparar tu mismo: www.rtve.es/play/videos/telediario-2/entrevista-completa-pedro-sanchez

A ver si las preguntas se basan en preguntarle sobre las políticas del gobierno, o le preguntan por lo que hace el PP, con una opinión ya formada por el entrevistador desde el inicio.
