El cable roto del funicular de Lisboa no cumplía la normativa para transportar personas
El accidente del funicular de Gloria en Lisboa, donde 16 personas murieron el pasado 3 de septiembre, se produjo por la rotura de un cable que no cumplía con la normativa
etiquetas
lisboa
funicular
actualidad
7 comentarios
#1
DenisseJoel
Es lo que pasa cuando los liberales y su discurso antinormas campan a sus anchas.
8
K
114
#4
mancebador
#1
¿Me puedes explicar que normas de seguridad se derogaron y de quien dependía el funicular?
1
K
21
#5
ChatGPT
#4
aquí se viene a lo que se viene…
0
K
10
#6
DenisseJoel
#4
Te buscas tú la información, a los liberales gratis no les doy ni la hora.
0
K
11
#7
mancebador
*
#6
Vamos que no tienes ni repajolera idea. Ya te lo contesto yo: ninguna y de la empresa pública de transportes de Lisboa. Yo a los socialistas si que les doy la hora gratis, soy bastante más generoso que tu.
0
K
10
#2
Mltfrtk
El accidente del funicular de Gloria en Lisboa, donde 16 personas murieron el pasado 3 de septiembre, se produjo por la rotura de un cable que no cumplía con la normativa para el transporte de personas, ni con los requisitos de la propia empresa de transporte urbano.
0
K
8
#3
Skiner
*
#2
Si No cumples con las medidas de seguridad pertinentes y con los materiales apropiados pues lo normal es que el cable se rompa y la gente se despeñe.
0
K
8
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
