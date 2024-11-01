edición general
16 meneos
59 clics

El cable roto del funicular de Lisboa no cumplía la normativa para transportar personas

El accidente del funicular de Gloria en Lisboa, donde 16 personas murieron el pasado 3 de septiembre, se produjo por la rotura de un cable que no cumplía con la normativa

| etiquetas: lisboa , funicular
13 3 0 K 186 actualidad
7 comentarios
13 3 0 K 186 actualidad
#1 DenisseJoel
Es lo que pasa cuando los liberales y su discurso antinormas campan a sus anchas.
8 K 114
#4 mancebador
#1 ¿Me puedes explicar que normas de seguridad se derogaron y de quien dependía el funicular?
1 K 21
ChatGPT #5 ChatGPT
#4 aquí se viene a lo que se viene…
0 K 10
#6 DenisseJoel
#4 Te buscas tú la información, a los liberales gratis no les doy ni la hora.
0 K 11
#7 mancebador *
#6 Vamos que no tienes ni repajolera idea. Ya te lo contesto yo: ninguna y de la empresa pública de transportes de Lisboa. Yo a los socialistas si que les doy la hora gratis, soy bastante más generoso que tu.
0 K 10
Mltfrtk #2 Mltfrtk
El accidente del funicular de Gloria en Lisboa, donde 16 personas murieron el pasado 3 de septiembre, se produjo por la rotura de un cable que no cumplía con la normativa para el transporte de personas, ni con los requisitos de la propia empresa de transporte urbano. :palm:
0 K 8
Skiner #3 Skiner *
#2 Si No cumples con las medidas de seguridad pertinentes y con los materiales apropiados pues lo normal es que el cable se rompa y la gente se despeñe. :troll:
0 K 8

menéame