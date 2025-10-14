edición general
BYD evalúa instalar su tercera planta europea de coches eléctricos en España

El fabricante de automóviles chino BYD considera a España como su principal candidata para una tercera fábrica de automóviles que abastezca al mercado europeo. Una planta de ensamblaje de BYD, que se uniría a otras dos fábricas previstas en Hungría y Turquía, sería un impulso significativo para el fabricante de automóviles que compite con Tesla, y también reforzaría el objetivo de España de convertirse en un importante centro de producción de vehículos eléctricos.

sotillo #2 sotillo
Venga Sánchez que tú sí que puedes convencer al chino
3 K 48
reivaj01 #3 reivaj01
Ya se ha hablado en otras noticias, pero no está de más recordar que si bien las antiguas fábricas de coches necesitaban de miles de personas entre la propia fábrica y la industria auxiliar, las nuevas fábricas ensambladoras apenas necesitarán emplear a nadie. Es más, probablemente la mayoría de puestos de trabajo sean de guardas de seguridad y servicio de limpieza.
1 K 31
Veelicus #5 Veelicus
Es que lo de que los electricos contaminan mas porque al pesar mas se emiten mas particulas... si nos agarramos a eso... habria que prohibir todos los camiones y furgonetas...
0 K 15
aupaatu #4 aupaatu
Debido a que el gigante Alemán de la automoción de combustión ha decidido que los Electricos contaminan y ha que prorrogar su uso hasta que Europa sea competitiva, va a decidir montantarlos en España .
No ha estado mal la respuesta China.
0 K 8
#1 yokitolakaka
Esperemos que esta vez no jodan la inversion y generacion de puestos de trabajo
0 K 6
#6 Jarod_mc
VIVA CHINA
0 K 5

