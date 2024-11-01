Británicos en Dubai temen abandonar Oriente Medio, azotado por la guerra, porque podrían pagar impuestos en su país, dicen los expertos [EN]

Más de 130.000 de los 300.000 británicos que viven en el Golfo registraron su presencia en el sistema de seguridad del gobierno, pero muchos se negaban a completar los formularios de evacuación proporcionados "por si acaso se convertían en un formulario de impuestos". "Esperamos que nuestras fuerzas armadas protejan a los ciudadanos británicos en todo el mundo, esto incluye a exiliados fiscales como Isabel Oakeshott y a viejos futbolistas fracasados que se burlan de la gente que paga impuestos aquí", dijo el líder de los demócratas liberales.