Británicos en Dubai temen abandonar Oriente Medio, azotado por la guerra, porque podrían pagar impuestos en su país, dicen los expertos [EN]

Más de 130.000 de los 300.000 británicos que viven en el Golfo registraron su presencia en el sistema de seguridad del gobierno, pero muchos se negaban a completar los formularios de evacuación proporcionados "por si acaso se convertían en un formulario de impuestos". "Esperamos que nuestras fuerzas armadas protejan a los ciudadanos británicos en todo el mundo, esto incluye a exiliados fiscales como Isabel Oakeshott y a viejos futbolistas fracasados que se burlan de la gente que paga impuestos aquí", dijo el líder de los demócratas liberales.

#3 Poll
Exiliado fiscal ... La neolengua.
#13 Maldito
#3 Alucinado con la expresión. No se puede tener los huevos más grandes
Findeton #16 Findeton
#3 Mejor un paraíso fiscal que un infierno fiscal. Pero yo preferiría un lugar más seguro como Andorra o Panamá.
woody_alien #19 woody_alien
#16 Panamá no es un lugar seguro, el cheeto y los chinos andan a la greña allá.
Findeton #20 Findeton
#19 Por ahora no he escuchado ningún pepinazo.
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Pues nada, quedaros ahí.

Es vuestra elección.
ur_quan_master #2 ur_quan_master
Guerra o impuestos. Que putada George.
#11 Setis
#2 Muerte o impuestos?

Muerte, obviamente.
Pertinax #10 Pertinax *
No parece que, hoy por hoy, vivir en Dubai conlleve un riesgo serio, la verdad.
DayOfTheTentacle #14 DayOfTheTentacle
#10 estadísticamente no... pero tener miedo es normal. Como si cae una bomba en madriz o barcelona o lisboa... siendo de villarriba poco miedo debes tener pero...
jm22381 #7 jm22381
Pero si hay otros maravillosos lugares en los que no pagar impuestos. Somalia por ejemplo :roll:
Sr.No #8 Sr.No
A ver, que los principios van por delante :troll:
#4 Chuache_cientifico
Espero que permanezcan firmes a sus principios, antes muertos que fritos a impuestos!
Lord_Cromwell #5 Lord_Cromwell
Ajo... y agua
Gry #17 Gry
Que contraten seguridad privada con todo lo que se han ahorrado de impuestos. ¿A como va la batería de patriots? :-P
Eibi6 #6 Eibi6
De las pocas cosas a copiar de los EEUU por todos los países del mundo es que allí para escapar del IRS tengas que renunciar a la nacionalidad
calde #9 calde *
J O O O O O D E E E E E R R R R R ! ! ! ! !

QUE LOS BOMBARDÉEN DE UNA VEZ!!!!

:wall:
Format_C #12 Format_C
El ejercito se paga con impuestos así que...
pitercio #21 pitercio
No todo iba a ser malo.
#18 mcfgdbbn3
Que vayan a Suiza antes de que pongan el cupo de habitantes. xD
#15 Setis
> Esperamos que nuestras fuerzas armadas protejan a los ciudadanos británicos en todo el mundo, esto incluye a exiliados fiscales como Isabel Oakeshott y a viejos futbolistas fracasados que se burlan de la gente que paga impuestos aquí

¿Y cómo esperan que se pague a los soldados de las fuerzas armadas para protegerles? Ah, ya, esperan que lo paguen otros.

Vagos parásitos de mierda.
menéame