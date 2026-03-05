Influencers en Dubái enfrentan multas y cárcel si publican sobre la guerra con Irán

Las autoridades recordaron que las leyes de cibercrimen de Emiratos Árabes Unidos son de las más estrictas del mundo. El mensaje oficial señala que difundir rumores, información no verificada o contenidos que afecten el orden público, la seguridad nacional o la imagen del país puede tener consecuencias legales. La situación ha provocado que varios influencers borren contenido relacionados con los incidentes. La advertencia también subraya que la responsabilidad se aplica incluso si la persona no fue quien creó el contenido original.