Bloquear el registro desde correos electrónicos de dominios temporales

Desde hace unas semanas se ha detectado un aumento del uso de correos electrónicos de dominios temporales en los registros de Menéame, lo que se ha convertido en una vía recurrente para deteriorar la conversación y el funcionamiento normal de la plataforma. Estos correos permiten crear cuentas sin ningún tipo de compromiso, facilitando la evasión de baneos, la creación masiva de usuarios, la manipulación de votos y la participación tóxica sin coste reputacional.