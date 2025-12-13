edición general
29 meneos
92 clics
Bloquear el registro desde correos electrónicos de dominios temporales

Bloquear el registro desde correos electrónicos de dominios temporales

Desde hace unas semanas se ha detectado un aumento del uso de correos electrónicos de dominios temporales en los registros de Menéame, lo que se ha convertido en una vía recurrente para deteriorar la conversación y el funcionamiento normal de la plataforma. Estos correos permiten crear cuentas sin ningún tipo de compromiso, facilitando la evasión de baneos, la creación masiva de usuarios, la manipulación de votos y la participación tóxica sin coste reputacional.

| etiquetas: dominios temporales , bloqueos , spam
23 6 0 K 408 actualidad
35 comentarios
23 6 0 K 408 actualidad
Comentarios destacados:          
#1 kreator
Que sorpresa, y todos juegan de extremo derecho
20 K 206
Ripio #6 Ripio
#1 Te equivocas.
2 K 44
valandildeandunie #7 valandildeandunie *
#6 Algunos también hablan raro, como si fuesen de la comunidad autónoma de Cartagena :troll:
9 K 146
#11 kreator
#6 ah, que la intención no es detener a esos, ya lo he pillado
2 K 33
Ludovicio #18 Ludovicio
#6 ¿Se equivoca?
No, en absoluto.

CC #1
2 K 34
alfre2 #2 alfre2
Huele a escoria fascista que tira para atrás. Son sus métodos.
8 K 92
Charles_Dexter_Ward #15 Charles_Dexter_Ward
#0 Eso ya se hacía "por defecto" antes de que las normas dejarán de ser Ley. Todas las mañanas se repasaban los nuevos registros. Ahora MNM es un coladero.
Otro tema es quien está promoviendo la autentificacion de cuentas astroturfing. Si no lo tomáis en serio os van a comer. Al tiempo.
Por lo demás, la experiencia para el usuario "normal" es que cada vez más se enreda la comunidad en mierdas que traen elementos de fuera.

Os la están colando. Para esto no hacen falta alforjas. Clama al cielo.
5 K 68
CerdoJusticiero #20 CerdoJusticiero
#9 A mí me enseñaron de pequeñito que no se podía luchar contra quienes tienen más recursos que tú.

Vaya una lección más triste y errónea.
5 K 68
Ludovicio #23 Ludovicio
#9 #14 Aunque la medida no vaya a ser 100% eficaz, no está de mas y toda mejora es bienvenida.
Además, no le veo efectos adversos.

#20 tal cual.
1 K 22
alfre2 #12 alfre2
#9 recursos, recursos,… según. Quizás baste con hacerles resolver un captcha con forma de esvástica, para que muchos no pasen de ahí.
6 K 63
imparsifal #4 imparsifal
Voy a proponer el bloqueo al Consejo consultivo. Como hacemos habitualmente invito a los usuarios a que comenten la medida, indicándo pros y contras para ayudar al Consejo consultivo a tomar una decisión
4 K 58
#9 kreator
#4 es indisoluble lo que se haga, nunca vais a poder bloquear todos los dominios de correo temporal. Si se añade un tiempo sin poder comentar, se hacen 1000 o 2000 usuarios y los van quemando.

La estrategia es la que es. A mí me enseñaron de pequeñito que no se podía luchar contra quienes tienen más recursos que tú.
0 K 10
imparsifal #14 imparsifal
#9 Desde luego, la situación requiere imaginación y cierta experiencia para abordarla.
2 K 33
#33 Klamp
#30 que bien tirada, mis dies
0 K 8
mente_en_desarrollo #10 mente_en_desarrollo
#4 Como medida, no lo veo mal.

Aunque veo 2 problemas (que no pegas).
1- El listado de dominios. Supongo que irán apareciendo dominios temporales y no hay personal que pueda dedicarse a investigar, por lo tanto se irá descubriendo "mientras nos la cuelan".
2- El uso de cuentas no temporales, pero que cumplan la misma función. Se pueden hacer [email protected] y luego pajodermeneame1@loquesea. y [email protected] etc.

P,D.: Y mientras tanto, dominios válidos como protonmail no se permiten, intenté cambiar la cuenta de registro porque hace años que dejé de usar gmail y no puedo quitarla porque no se permite protonmail que es lo que más uso.
1 K 21
Sacronte #29 Sacronte
#10 Mismo caso, intenté proton y tuta y nada...
1 K 21
imparsifal #34 imparsifal
#10 miro lo de protonmai. Me parece raro. Precisamente protonmail desde hace tiempo no permite registros anónimos.
0 K 12
jdmf #5 jdmf
Así empieza la frontera entre registro y anonimato
3 K 50
Ludovicio #24 Ludovicio *
#5 Alguno de los que te ha votado positivo ese mensaje vota positivo, por sistema, todos los mensajes de los astroturfes mas evidentes.
¿Casualidad, no lo creo?
1 K 22
CerdoJusticiero #35 CerdoJusticiero
#24 Si te refieres a SantiHH no les vota positivo por astroturfers, sino por nazis.
0 K 10
#17 chavi *
Minimo DKIM y DMARC..

Si el dominio del email no va bien firmado, al cubo de la basura
3 K 42
#25 guillersk
#17 dime qué no entiendes de que se habla sin decir que no entiendes de que se habla
0 K 10
Ludovicio #19 Ludovicio
A los astroturfers y los que les siguen no les gusta esto.
2 K 32
MikeR #16 MikeR
Yo sugeriría nueva opción de reporte "cuenta para spam/baneada"
2 K 29
karaskos #21 karaskos
Si hay algo que reconocer a la apestosa derecha española es su incansable labor en pro de sus ideales e intereses.

Si tuviera la izquierda la mitad de este énfasis...
2 K 29
alfre2 #22 alfre2
#21 la izquierda no tiene tiempo. Trabaja.
1 K 22
musg0 #28 musg0
#22 propondría banear a los que se pasen medio día aquí, porque aparte de tener un problema con su vida, intuyo que serán más tóxicos que el arsénico
1 K 18
alfre2 #31 alfre2
#28 si fueran tóxicos ya estarían baneados. O insinúas que aquí no se mueve nada de sitio si tú, que estás siempre muy atento, no lo reportas?
0 K 12
Pacman #13 Pacman
Para que?
Exactamente que busca la administración con eso?
Mejorar la calidad? No seais cinicos ni nos trateis como idiotas.

Si quisierais mejorar la calidad os cargariais a los spamers de libro que tenemos en portada, en lugar de las noticias del día.
Estas semanas atrás que, a saber la razón, el spamer maximo estaba fuera, el sitio mejoró hasta CASI un estado aceptable. Ahora estamos otra vez en la porqueria proselitista más absoluta.

Eso teneis que consultar, administracion de Meneame.
4 K 21
#32 parladoiro
¿un usuario, yo mismamente, de 2019 hecho con un correo temporal se vería afectado?
0 K 13
#3 Fluor
Sí que ha caído la calidad
0 K 10
#27 kikorin
Y qué todos sean de derechas es una simple casualidad.
0 K 6
Professor #26 Professor
Los miembros de esta comunidad están en estado de erección
0 K 5

menéame