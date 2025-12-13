Bloquear el registro desde correos electrónicos de dominios temporales

Desde hace unas semanas se ha detectado un aumento del uso de correos electrónicos de dominios temporales en los registros de Menéame, lo que se ha convertido en una vía recurrente para deteriorar la conversación y el funcionamiento normal de la plataforma. Estos correos permiten crear cuentas sin ningún tipo de compromiso, facilitando la evasión de baneos, la creación masiva de usuarios, la manipulación de votos y la participación tóxica sin coste reputacional.
| etiquetas: dominios temporales , bloqueos , spam
No, en absoluto.
CC #1
Otro tema es quien está promoviendo la autentificacion de cuentas astroturfing. Si no lo tomáis en serio os van a comer. Al tiempo.
Por lo demás, la experiencia para el usuario "normal" es que cada vez más se enreda la comunidad en mierdas que traen elementos de fuera.
Os la están colando. Para esto no hacen falta alforjas. Clama al cielo.
Vaya una lección más triste y errónea.
Además, no le veo efectos adversos.
#20 tal cual.
La estrategia es la que es. A mí me enseñaron de pequeñito que no se podía luchar contra quienes tienen más recursos que tú.
Aunque veo 2 problemas (que no pegas).
1- El listado de dominios. Supongo que irán apareciendo dominios temporales y no hay personal que pueda dedicarse a investigar, por lo tanto se irá descubriendo "mientras nos la cuelan".
2- El uso de cuentas no temporales, pero que cumplan la misma función. Se pueden hacer [email protected] y luego pajodermeneame1@loquesea. y [email protected] etc.
P,D.: Y mientras tanto, dominios válidos como protonmail no se permiten, intenté cambiar la cuenta de registro porque hace años que dejé de usar gmail y no puedo quitarla porque no se permite protonmail que es lo que más uso.
¿Casualidad, no lo creo?
Si el dominio del email no va bien firmado, al cubo de la basura
Si tuviera la izquierda la mitad de este énfasis...
Exactamente que busca la administración con eso?
Mejorar la calidad? No seais cinicos ni nos trateis como idiotas.
Si quisierais mejorar la calidad os cargariais a los spamers de libro que tenemos en portada, en lugar de las noticias del día.
Estas semanas atrás que, a saber la razón, el spamer maximo estaba fuera, el sitio mejoró hasta CASI un estado aceptable. Ahora estamos otra vez en la porqueria proselitista más absoluta.
Eso teneis que consultar, administracion de Meneame.