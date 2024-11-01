La BBC destapa redes de hombres que graban y venden videos de miles de mujeres durante sus salidas nocturnas alrededor del mundo

Una investigación de la BBC descubrió que hay hombres que graban a escondidas a mujeres en sus salidas nocturnas y luego ganan dinero publicando los videos en línea. Los videos, a menudo descritos como "recorridos a pie" o "contenido de vida nocturna", se publican en YouTube, TikTok, Facebook e Instagram. Se centran casi exclusivamente en mujeres con vestidos y faldas, muchos de ellos grabados desde atrás o en ángulos bajos, a veces revelando partes íntimas del cuerpo. Localizamos a casi 50 mujeres que habían sido grabadas y descubrimos.
| etiquetas: vídeos , privados , mujeres
Otra cosa es que haya gente interesada en que otros graben y pagar por ello en lugar de salir uno mismo a verlo, pero a saber las circunstancias de cada cual...
Que no se que de la ultraderecha qué viene o no se que.
Si os centraseis en gobernar bien, mejorar las condiciones de vida transportes,vivienda, Salarios pues no vendría la ultraderecha.
No es por ultraderecha sino porque el combo nacionalista salvaetarras, e indepe ya no cuela.
Si el progresismo son. Más muertos en trenes, y en carreteras, y familias con hipotecas impagable. quizás la gente deje de votar Progresismo.
Quien pueda hacer, que haga...