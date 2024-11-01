edición general
La BBC destapa redes de hombres que graban y venden videos de miles de mujeres durante sus salidas nocturnas alrededor del mundo

Una investigación de la BBC descubrió que hay hombres que graban a escondidas a mujeres en sus salidas nocturnas y luego ganan dinero publicando los videos en línea. Los videos, a menudo descritos como "recorridos a pie" o "contenido de vida nocturna", se publican en YouTube, TikTok, Facebook e Instagram. Se centran casi exclusivamente en mujeres con vestidos y faldas, muchos de ellos grabados desde atrás o en ángulos bajos, a veces revelando partes íntimas del cuerpo. Localizamos a casi 50 mujeres que habían sido grabadas y descubrimos.

Técnicamente si no se pueden identificar con la grabación (porque difuminen sus rostros) no es ilegal. Es la calle, cualquiera puede verlo y si no molestan, ni se meten con las personas que graban no hay problema. Vendría a ser que denunciar a alguien por mirar en la calle.

Otra cosa es que haya gente interesada en que otros graben y pagar por ello en lugar de salir uno mismo a verlo, pero a saber las circunstancias de cada cual...
Eso no son hombres son delincuentes, que ya se que hay que favorecer el mantra de que son lo mismo pero no es asi.
Que no se que de la ultraderecha qué viene o no se que.

Si os centraseis en gobernar bien, mejorar las condiciones de vida transportes,vivienda, Salarios pues no vendría la ultraderecha.
No es por ultraderecha sino porque el combo nacionalista salvaetarras, e indepe ya no cuela.

Si el progresismo son. Más muertos en trenes, y en carreteras, y familias con hipotecas impagable. quizás la gente deje de votar Progresismo.
#1 Joder, se aprovecha cualquier lugar para hablar del libro... Calzador es poco.

Quien pueda hacer, que haga...
