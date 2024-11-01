edición general
Ayuso, tras las acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias: "Madrid jamás contribuirá al desprestigio del cantante más universal"

Ayuso, tras las acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias: "Madrid jamás contribuirá al desprestigio del cantante más universal"

La presidenta madrileña sale al cruce de las peticiones de la oposición para retirarle una distinción al artista señalado por dos extrabajadoras en una investigación de elDiario.es y Univision Noticias

etiquetas: ayuso , julio iglesias , agresión sexual
55 comentarios
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Nadie te ha preguntado Ayuso.
makinavaja #21 makinavaja
#1 No tenía nada mejor que hablar hoy....
#26 Borgiano
#1 Igual sí, eh... #2
angelitoMagno #27 angelitoMagno
#1 No te has leído la entradilla: La presidenta madrileña sale al cruce de las peticiones de la oposición para retirarle una distinción al artista
Fartón_Valenciano #7 Fartón_Valenciano
A ver, las denuncias se hacen en comisaria, lo que no se puede hacer es retirar una medalla por algo que no esta juzgado o demostrado, nos estamos cargando la presunción de inocencia, ahora mismo Julio Iglesias no puede defenderse de las personas que le están acusando...
oceanon3d #12 oceanon3d *
#7 Ni intentado defenderse ... el, que siempre a salido con su tropel de amenazas vía abogados a la minima, esta mudo.

Pinta mal.

Ante la duda con la victima y ni no se calla uno a la espera de acontecimientos. Con Placido hizo lo mismo ....y ya vez, hasta el apuntador sabe ahora mismo que era un abusón.
#38 lovetan
#12 Ante la duda con la victima

Pero es que aquí la víctima de las acusaciones es Julio Iglesias.
#39 VFR
#12 todos los hombres son violadores en potencia
Berlinguer #47 Berlinguer
#39 Entiendes lo que significa "en potencia"?
#48 VFR
#47 Lo que es Julio Iglesias?
Berlinguer #52 Berlinguer *
#48 Si, y todos los hombres, correcto.

En realidad el más, dado que mas allá de la potencialidad estan las acusaciones.
#53 VFR
#52 curioso que no pongan nuestros nombres en el medio y sí el de Iglesias si en ninguno de los casos ha sido probado aun
Berlinguer #54 Berlinguer
#53 Curioso? No. Ha el le han acusado y denunciado por ello.

No solo tenia la potencialidad, es que a mayores hay quien le acusa (y denuncia) por convertir esa potencia en acto.

Me alegro de poder aclararte lo obvio.
#55 VFR
#54 precisamente, si le han denunciado es cuando se debe presuponer su inocencia, al menos quien respete los DDHH
Fartón_Valenciano #50 Fartón_Valenciano
#12 Pues parece que acaban de denunciar los hechos en España, se ve que esas dos mujeres no se fían de la justicia de los paises donde ocurrieron los hechos, ahora Julio Iglesias ya puede defenderse...

www.meneame.net/story/dos-mujeres-denuncian-espana-julio-iglesias-agre
Joker_2O #5 Joker_2O
Aunque para ello haya que tapar una agresión sexual.
Esta mujer vive en Narnia
Pontecorvo #28 Pontecorvo
#5 Vivir en Narnia es pensar que las mujeres son tan buenas, son tan incapaces de obrar el mal, que no hace ni falta la presunción de inocencia. A la cárcel y punto.
5 K 46
Joker_2O #32 Joker_2O
#28 Entre creer todo lo que dicen las mujeres con los ojos cerrados y defender a un posible violador solo por ser un cantante famoso hay un trecho gordo.
3 K 34
#37 VFR *
#32 el mismo trecho que acusarle de serlo en un medio público
todos los hombres son violadores en potencia
Pontecorvo #42 Pontecorvo *
#32 "Defender a un posible violador".

Sí, y vuelvo a repetirte: eso recibe un nombre y se llama presunción de inocencia. Que a lo mejor te crees que estas duras acusaciones no tienen un menoscabo personal gigantesco contra la persona acusada, aún demostrándose falsas a posteriori. Que simplemente se puede resetear a 0 y ya.
Berlinguer #46 Berlinguer
#42 Pobrecito multimillonario, menos mal que estas tu pa defenderle!
Que afortunado Julio!
#10 calcetus
Bueno, por una acusación lo mismo es precipitarse, que no sería el primero al que acusan de todo, lo arrastran por el barro y luego se descubre que alguien se lo inventó. ¿Que luego resulta que las acusaciones son verdad? Pues a darle hasta en el cielo de la boca
angelitoMagno #15 angelitoMagno
Si el gobierno central no le cambia el nombre al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a pesar de haber salido una denuncia de acoso sexual contra él, pues no veo porqué debería hacerlo el gobierno de Ayuso con Julio Iglesias.

Además, ¿ya hay condena firme?
Albaricoquero #9 Albaricoquero
Están matando mujeres en Irán por pedir sus derechos y sumar esta con julio Iglesias? Llámame loco, pero para mi que están desviando el tema.
Sois feministas y ni un jodido apoyo a todas esas mujeres que queman su velo y la foto del patriarcado? Pero que cojones....
#19 BurraPeideira_
#9 Y tú vas de demócrata y ni un jodido apoyo a nada que no sea democratizar a los enemigos de EE.UU.. Cuando protestan en tu país pidiendo derechos siempre a favor de que los apaleen por violentos.
Albaricoquero #24 Albaricoquero
#19 cuando alguien sale en defensa de un régimen fascista, recriminando que "si tu más" ya se ven los tiros.
#31 BurraPeideira_
#24 Nené ¿no sabes lo que es el fascismo? Pues lo tienes metido en el culo.
oceanon3d #20 oceanon3d *
#9 Eso de que no tengan apoyo de las izquierdas es un bulo/mentira/argumento peregrino de las caverna de extremo centro.

Que la mujeres iranis, mujeres en general, venezolanos o cubanos os importa un pimiento y solo es otro argumento cansino mas para utilizarlo como baza para política interna de desgaste una realidad como la copa de un pino.

Sobre Julio y este tema ya se vera ... a titulo personal sin prueba alguna solo puedo decir; no me extrañaría nada.
Albaricoquero #25 Albaricoquero
#20 los venezolanos y cubanos me importan mucho. Los que no me importan una mierda son maduro y sus gobiernos.
ipanies #8 ipanies
El arte de meterse en todos los charcos a retozar como gorrinos que tiene está gente :palm:
joffer #13 joffer
#8 publicidad gratuita y declaración de intenciones a si electorado todo en uno y no pierden oportunidades si la sirven en bandeja.

Que eso va a ser un tema caliente es obvio, ella quiere estar desde el primer día.
oceanon3d #16 oceanon3d
#8 El partido que hace unas semanas, con los abusadores del Psoe en liza, dijo ser el que mejor defiende a las mujeres.
#36 lovetan
Sí, eso, claro que sí. Aparecen un par de aprovechadas con acusaciones de sexo y tal, y ya toca retirar distinciones. Estamos locos todos.
Desideratum #17 Desideratum
Una tipa que defiende el genocidio gazatí, que le importó un cojón y medio cargarse a 7.291 abuelos, o que le importa una mierda de vaca el desfalco que están haciendo las compañías aseguradoras privadas con la salud de los madrileños (es más, este saco de virutas de rata se está forrando a través de su churri con el que se ha beneficiado de saquear la sanidad pública y con la pasta sisada beneficiarse de un par de pisoplones en una de las mejores zonas de Madrid, precisamente obviando el prejuicio a la gran mayoría de madrileños)
le va a importar algo los abusos que haya cometido un depredador sexual de primera.

¡Anda ya y tira pa'lante!
Lyovin81 #23 Lyovin81
#17 Saco de virutas de rata, mola. Me lo apunto para definir a sus votontos.
pitercio #30 pitercio
¡Anda! ¿Entonces a ti no te ha follado, tía?
#6 Suleiman
Estaba claro, siempre al revés....
smilo #3 smilo
Se la suda si ha abusado de mujeres, lo importante es su reputación (que por cierto ya la tenía de bastante mujeriego)
joffer #11 joffer
#3 de ahí vendrá las palabras de puta reputa.
Supercinexin #14 Supercinexin *
#3 Una cosa es ser "mujeriego", que okay, cero problemas con eso. Folla tanto como te dejen. Otra muy diferente, tratar a las mujeres como animales, denigrarlas, abusarlas y maltratarlas, que es de lo que acusan a Julio Iglesias ahora. Veremos en qué queda todo esto.
makinavaja #22 makinavaja
#14 Ambas cosas suelen ir relacionadas frecuentemente...
#18 Daniel2000
#3 Si, como lo que comentaba Jordi Evole ...

www.youtube.com/watch?v=SrDoEPmvHzc
A.more #44 A.more
#3 el es quien presume de haberse follado más mujeres que el rey
makinavaja #29 makinavaja
¿A alguien le importa la opinión de Ayuso acerca de algo? xD xD
#40 VFR
#29 sí, solo fijate en los que han escrito porque ella ha dicho algo
arturios #4 arturios
xD xD xD xD xD xD
Rogue #33 Rogue
Es una rastrera vasalla y le hubiera lamido la suela de los zapatos a Julio aunque hubiera asesinado a Marta del Castillo.
#49 ombresaco
#41 No se trata de presunción de inocencia, sino de convertir en en ser de luz a cualquiera por un hecho concreto.
#34 ombresaco
... y como es el cantante más universal, es un ejemplo en todos y cada uno de los demás aspectos de su vida...

Aquello de separar autor y obra, teniendo maniqueísmo, es innecesario
#41 VFR
#34 hasta que se demuestre lo contrario así es
El_empecinado #45 El_empecinado
#41 Para algunos AUNQUE se demuestre lo contrario.
#51 VFR
#45 de momento ...
#35 VFR
ni se lo ha leído ni le importa, ayuseame en estado puro
