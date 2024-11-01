Ayuso, tras las acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias: "Madrid jamás contribuirá al desprestigio del cantante más universal"

La presidenta madrileña sale al cruce de las peticiones de la oposición para retirarle una distinción al artista señalado por dos extrabajadoras en una investigación de elDiario.es y Univision Noticias
| etiquetas: ayuso , julio iglesias , agresión sexual
Pinta mal.
Ante la duda con la victima y ni no se calla uno a la espera de acontecimientos. Con Placido hizo lo mismo ....y ya vez, hasta el apuntador sabe ahora mismo que era un abusón.
Pero es que aquí la víctima de las acusaciones es Julio Iglesias.
En realidad el más, dado que mas allá de la potencialidad estan las acusaciones.
No solo tenia la potencialidad, es que a mayores hay quien le acusa (y denuncia) por convertir esa potencia en acto.
Me alegro de poder aclararte lo obvio.
www.meneame.net/story/dos-mujeres-denuncian-espana-julio-iglesias-agre
Esta mujer vive en Narnia
todos los hombres son violadores en potencia
Sí, y vuelvo a repetirte: eso recibe un nombre y se llama presunción de inocencia. Que a lo mejor te crees que estas duras acusaciones no tienen un menoscabo personal gigantesco contra la persona acusada, aún demostrándose falsas a posteriori. Que simplemente se puede resetear a 0 y ya.
Que afortunado Julio!
Además, ¿ya hay condena firme?
Sois feministas y ni un jodido apoyo a todas esas mujeres que queman su velo y la foto del patriarcado? Pero que cojones....
Que la mujeres iranis, mujeres en general, venezolanos o cubanos os importa un pimiento y solo es otro argumento cansino mas para utilizarlo como baza para política interna de desgaste una realidad como la copa de un pino.
Sobre Julio y este tema ya se vera ... a titulo personal sin prueba alguna solo puedo decir; no me extrañaría nada.
Que eso va a ser un tema caliente es obvio, ella quiere estar desde el primer día.
le va a importar algo los abusos que haya cometido un depredador sexual de primera.
¡Anda ya y tira pa'lante!
www.youtube.com/watch?v=SrDoEPmvHzc
Aquello de separar autor y obra, teniendo maniqueísmo, es innecesario
www.meneame.net/story/mas-madrid-exige-ayuso-retire-medalla-oro-comuni