Warren Buffett aprendió la lección demasiado tarde. Google y Nvidia van camino de cometer el mismo error de la escalera mecánica

Uno de los primeros negocios del multimillonario Warren Buffett, más allá de sus inversiones en la industria textil y las aseguradoras, fue la adquisición de unos grandes almacenes en Baltimore. En plena explosión de los centros comerciales, la compra parecía una excelente idea. Hoy, en cambio, la lección que extrajo de aquella historia es el ejemplo perfecto de cómo la IA se ha convertido en un gasto tan obligatorio como poco productivo para las empresas.
que eso esa con inversones monstruosas.. no lo sé.. ¿cuánto invirtió google para ser posición dominante con millones de servidores? Si se queda parado se convierte en yahoo en un pis pas. Es estratégico y de supervivencia.
En innovación puedes ser el primero y disfrutar un tiempo de las ventajas hasta que las tienen las demás o ser el último y pagar solo para que no te saquen ventaja.