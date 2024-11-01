edición general
Warren Buffett aprendió la lección demasiado tarde. Google y Nvidia van camino de cometer el mismo error de la escalera mecánica

Warren Buffett aprendió la lección demasiado tarde. Google y Nvidia van camino de cometer el mismo error de la escalera mecánica

Uno de los primeros negocios del multimillonario Warren Buffett, más allá de sus inversiones en la industria textil y las aseguradoras, fue la adquisición de unos grandes almacenes en Baltimore. En plena explosión de los centros comerciales, la compra parecía una excelente idea. Hoy, en cambio, la lección que extrajo de aquella historia es el ejemplo perfecto de cómo la IA se ha convertido en un gasto tan obligatorio como poco productivo para las empresas.

#2 gershwin
no parece comparable.. Google puede seguir la estela... pero cuando apareció ChatGPT sí que le impacto con menos visitas en su buscador. Entonces claro que luego todos van a tener IA como algo común pero el que no lo tenga muere.. Muy diferente al relato de las escaleras mecánicas.
1
comadrejo #4 comadrejo *
#2 Actualmente no hay ningún retorno de las monstruosas inversiones que se han realizado en la "ia". ¿Hasta cuando se puede seguir quemando dinero a este ritmo?
2
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
#4 hasta que quede 1 y sea monopolio
2
#6 gershwin *
#4 usuarios consultando en chatgpt no están consultando google... perder millones de consultas no es moco de pavo.
que eso esa con inversones monstruosas.. no lo sé.. ¿cuánto invirtió google para ser posición dominante con millones de servidores? Si se queda parado se convierte en yahoo en un pis pas. Es estratégico y de supervivencia.
1
obmultimedia #7 obmultimedia
#4 Hasta que EEUU acabe en Default.
1
magnifiqus #8 magnifiqus
#4 ¿Y si los retornos están llegando en forma de ahorro de costes por despidos? Esta es la principal razón por la que muchas empresas han invertido en esta tecnología
0
joffer #10 joffer *
#2 #4 actualmente no hay centro comercial sin escaleras mecánicas.
0
sorrillo #11 sorrillo *
#4 YouTube estuvo una década sin generar beneficios.
0
#3 Depronto
Prácticamente esta pasando lo mismo cuando hubo también el boom de los buscadores, que hubo un montón pero luego prácticamente la gente solo usaba google.
1
me_joneo_pensando_en_ti #1 me_joneo_pensando_en_ti *
0
#9 Abril_2025
Pero no es un error. Si no hubiera construido las escaleras mecánicas habría perdido competitividad con los demás

En innovación puedes ser el primero y disfrutar un tiempo de las ventajas hasta que las tienen las demás o ser el último y pagar solo para que no te saquen ventaja.
0

