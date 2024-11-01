edición general
Dos mujeres denuncian en España a Julio Iglesias por agresión sexual y trata de seres humanos

Dos mujeres han denunciado ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional a Julio Iglesias por trata de seres humanos y agresión sexual. La denuncia, a la que ha accedido elDiario.es, hace referencia a hechos sucedidos en 2021 que podrían constituir “trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre” junto con “varios delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual y agresión sexual”, así como lesiones y varios delitos contra los derechos de los trabajadores

#5 Nahid
Sus canciones son violencia sexual
pitercio #1 pitercio *
Que le denuncien también USA, que allí no hay límite de edad para que le metan en la celda de Epstein.
Y aunque de vez en cuando les presidencien o eximan de impuestos, a los guarros no les suele funcionar querer dar pena.
El_empecinado #2 El_empecinado
¡A buenas horas, #0! Ya ha salido la noticia, la exigencia de Más Madrid de retirarle los honores de la Comunidad y la respuesta de Ayuso a esa exigencia.
Presi007 #3 Presi007 *
#2 Está creo que es la denuncia en España, si me pasas la original la borro
Berlinguer #8 Berlinguer
#2 A buenas horas leches, que en las otras que se subieron se hablaba de acusaciones y no de denuncia. Hasta el punto de querer invalidar la noticia por "solo ser acusaciones".
hazardum #9 hazardum
Se confirman las denuncias entonces, es lo que tienen que hacer. Ahora que actue la justicia real.
#4 Nahid
Habrá muchas más
Presi007 #7 Presi007
#6 Pero habla de la denuncia en España??
