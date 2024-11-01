edición general
9 meneos
10 clics

Más Madrid exige a Ayuso que retire la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a Julio Iglesias tras las denuncias de agresiones sexuales

Julio Iglesias se ha encontrado este 13 de enero con uno de los mayores escándalos a los que ha tenido que hacer frente a lo largo de su trayectoria mediática. Dos extrabajadoras de sus mansiones en el Caribe le acusan de agredirlas sexualmente cuando todavía eran sus empleadas en 2021. Los hechos se habrían producido en las residencias de Punta Cana y Lyford Cay, en Bahamas

| etiquetas: más , madrid , ayuso , julio , iglesias
7 2 1 K 76 actualidad
8 comentarios
7 2 1 K 76 actualidad
Feindesland #1 Feindesland
Ya lo condenaron.
Para que luego se diga que la justicia es lenta.

xD xD xD
9 K 122
Albaricoquero #2 Albaricoquero *
#1 joder.... Como esta el panorama.
Luego aquí exigen la cabeza de este tío y al mismo tiempo ignoran la matanza de inocentes en irán. En algunos casos los criminalizan o desvían la atención hacia Arabia Saudita, después de estar 3 años con Palestina.
Superioridad moral lo llaman.
4 K 59
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
Se podría pedir cuando exista una sentencia condenatoria, no antes.

Estos de Más Madrid cargándose los principios jurídicos más elementales,
4 K 66
Presi007 #4 Presi007
Que pasó con la denuncia a Suárez, alguien sabe algo?
3 K 52
hazardum #6 hazardum
Mientras no se demuestre que es culpable, no tiene sentido quitar medallas ni nada, sea quien sea, nos guste o no la persona en cuestión, o sea de la ideología que sea.
2 K 33
#8 k-loc
Creo que va siendo hora de pedir un mínimo de formación e inteligencia para acceder a un cargo político. Está gente va dando tumbos y soltando la primera chorrada que se les ocurre sin darse cuenta que le hacen el trabajo fácil a los otros partidos, ya que le gente solo ve eso, que sueltan chorradas a precio de oro, y exigen donde antes guardaron silencio. Hipocresía que se llama.
1 K 20
CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
Payasos
0 K 7

menéame