Más Madrid exige a Ayuso que retire la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a Julio Iglesias tras las denuncias de agresiones sexuales

Julio Iglesias se ha encontrado este 13 de enero con uno de los mayores escándalos a los que ha tenido que hacer frente a lo largo de su trayectoria mediática. Dos extrabajadoras de sus mansiones en el Caribe le acusan de agredirlas sexualmente cuando todavía eran sus empleadas en 2021. Los hechos se habrían producido en las residencias de Punta Cana y Lyford Cay, en Bahamas