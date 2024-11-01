El avance de China en baterías de grafeno es una llamada de atención para Occidente [ENG]

En un laboratorio discreto de Sichuan, una batería se carga al 80 % en menos de cinco minutos. No se sobrecalienta. No se degrada tras unos pocos cientos de ciclos. Y no depende del litio, el cobalto o el níquel como estamos acostumbrados. Se trata de una batería de grafeno —láminas de carbono de un átomo de grosor organizadas en un nuevo tipo de almacenamiento energético— y ya no es solo una curiosidad científica. Es real, es escalable y está llegando al mercado mucho antes de lo que muchos analistas occidentales preveían.
| etiquetas: grafeno , baterias , china
El grafeno NO es un material electroactivo que almacene energía por sí mismo mediante una reacción redox reversible. Es un conductor excepcional, no una "pila" química completa. Una batería necesita:
( 1 ) Cátodo que libere/acepte iones
( 2 ) Ánodo que almacene/entregue iones
( 3 ) Electrolito que transporte iones
( 4 ) Separador interno que impida cortocircuitos
El grafeno solo es carbono: no tiene la química necesaria para almacenar y liberar iones de carbono de forma reversible en los volúmenes necesarios para una batería. Es como intentar hacer una "pila de cobre"; el cobre conduce, pero no almacena energía químicamente.
La mayoría de las "baterías de grafeno" anunciadas son en realidad baterías de iones de litio mejoradas con grafeno en cátodos/anodos, no baterías puras de grafeno.
La tecnología de baterías de grafeno sin otros elementos es en realidad tecnología de supercondensadores de grafeno: supercapacitores híbridos con grafeno, o bien baterías de litio-azufre con grafeno como matriz conductora.
Por ahora, la única tecnología viable es un sistema híbrido batería-supercondensador: batería de Li-ion para rango constante, y supercapacitor de grafeno para picos de potencia (aceleración, frenado regenerativo). Esto ya se usa en autobuses urbanos y vehículos comerciales donde los ciclos frecuentes justifican el costo.
La noticia confunde mejoras en conductividad (real) con reemplazo de química (imposible). Las estaciones de carga 100MW de Huawei existen para camiones con baterías convencionales, no para supercapacitores mágicos inexistentes.
Para avances reales en 2025, hay que monitorear las baterías de sodio-ión (CATL) o semi-sólidas (BYD), no "baterías de grafeno puro".