El artillero de torreta esférica: fotos de uno de los trabajos más peligrosos de la Segunda Guerra Mundial  

Asignados a la parte inferior de los bombarderos pesados estadounidenses, como el B-17 Flying Fortress y el B-24 Liberator, estos aviadores sirvieron como defensa principal de la aeronave contra los cazas que atacaban desde abajo, operando en condiciones que exigían tanto resistencia física como nervios de acero. Encerrado en una pequeña esfera giratoria con poco espacio para moverse y medios de escape limitados, el artillero de la torreta esférica se enfrentaba a un nivel de peligro que pocos otros roles de combate podían igualar.

