El arroz de ayer podría ser más saludable que el de hoy

Parece solo un consejo de salud más tomado de internet: cocina un poco de pasta o arroz y déjalo reposar en el refrigerador toda la noche. Al día siguiente, parte de los almidones naturales en los alimentos se transformarán en versiones más saludables, llamados almidones resistentes, los cuales se han relacionado con varios beneficios para la salud, entre los que están niveles reducidos de glucosa en la sangre, mejor salud intestinal y riesgo reducido de padecer ciertos tipos de cáncer.