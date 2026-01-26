edición general
El arroz de ayer podría ser más saludable que el de hoy

Parece solo un consejo de salud más tomado de internet: cocina un poco de pasta o arroz y déjalo reposar en el refrigerador toda la noche. Al día siguiente, parte de los almidones naturales en los alimentos se transformarán en versiones más saludables, llamados almidones resistentes, los cuales se han relacionado con varios beneficios para la salud, entre los que están niveles reducidos de glucosa en la sangre, mejor salud intestinal y riesgo reducido de padecer ciertos tipos de cáncer.

Gry #1 Gry
Yo había leído un artículo que decía que había que congelarlo. Si con refrigerar basta es más fácil.
BastardWolf #2 BastardWolf
Habia escuchado algo parecido con la patata cocida
#19 pirat
#2 Sí, dicen que es bueno para la microbiota no comerla caliente.
Ferran #3 Ferran
Podría o no :-S
#9 bestiapeluda
#3 Bueno, es un estudio. Imagino que habrá papers al respecto, y con el tiempo se podrá refutar o reafirmr
Ferran #15 Ferran
#9 Y depende de la salud de cada uno. Si eres diabético o tienes hipotiroidismo, etc.
#16 bestiapeluda
#15 A partir de cierta edad... estamos todos jodidos, con tendencia a la hipertensión, la diabetes, artrosis... así que me alegro de que el arroz recalentao, o la pasta, pueda ser buena cosa
#4 Cuchifrito
Por otro lado otra veces he leído artículos de que estos productos hay que tener mucho cuidado de no dejarlos tiempo porque son propensos a que proliferen bacterias chungas
#6 bestiapeluda *
#4 En la nevera dura una semanita bien. Incluso ahora, en invierno, me dura más de 24h en la cocina sin refrigerar
cosmonauta #10 cosmonauta
#6 Con esos tiempos estás jugando a la ruleta rusa.
1 K 28
#11 bestiapeluda
#10 No hombre, no. Vivo en un lugar fresco, y conozco las técnicas adecuadas para evitar contaminaciones. Un arroz guardado, bien aislado de la atmósfera, aguanta a 14ºC un día entero con total seguridad, pero lógicamente no puedes estar hurgando en él. En la nevera, a 5 ó 6ºC, aguanta bien una semana.

El sentido del olfato es uno de los mecanismos evolutivos que tenemos los humanos, por ejemplo la riqueza aromática del basmati desaparece (pierde el aroma) cuando empieza a "evolucionar"

Nunca me he intoxicado con mi propia comida. Muchas veces abuso de grasas y picantes, y eso puede ayudar en ocasiones a que no se estropee la comida muy rápido.

Evidentemente, esto funciona aquí. En Córdoba no haría lo mismo ni de coña.
#5 bestiapeluda
yo hago partidas relativamente grandes de arroz (1/3 de kilo) porque soy vago y ecologista al mismo tiempo, así que como 4 o 5 veces de cada vez que hago una cocción, a lo largo de una semana. Me alegro de que además sea sano
cosmonauta #7 cosmonauta *
No lo hagáis. El riesgo de intoxicación aumenta!
JackNorte #8 JackNorte *
El problema es que la gente lo aplicara mal y acabara gente muerta o en el hospital xD
Como el tipo que se come la pasta despues de 3 dias sin conservarla.
Estados Unidos (CDC) 48 millones 1 de cada 6 estadounidenses enferma al año. Tienen un sistema de rastreo muy avanzado.
Unión Europea (EFSA) ~350,000 (reportados) La cifra real es mucho mayor, pero la UE tiene los estándares de seguridad alimentaria más estrictos del mundo.
España ~50,000 casos La Salmonella sigue siendo la reina, especialmente por el huevo y la carne de ave en verano.

www.20minutos.es/noticia/3552639/0/extrano-caso-joven-murio-comer-plat
dark_soul #12 dark_soul
Por la conversión de azucares en proteínas?
cosmonauta #13 cosmonauta
#12 Los azúcares no pueden convertirse en proteínas :tinfoil: :tinfoil:
dark_soul #14 dark_soul
#13 no directamente. Pero tienes razón
#17 adamuz
Eres lo que comes (mierda)
#18 beldin
¿?el articulo esta diciendo que si dejas ciertos almidones en la nevera al comerlos es mas facil cagar? ¿y que si cagas bien estas mas saludable?
Mltfrtk #20 Mltfrtk
Lo mejor es dejar el arroz hasta que haya moscas. Si se lo comen las moscas, entonces es que ya está en su punto :shit:
Cehona #21 Cehona
Vamos, que una paella al día siguiente, debe ser gourmet.
Voy a grabar un podcast y lo cuelgo.
Seguidme para más recetas.
menéame