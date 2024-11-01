·
Argüello aboga por el fin del Gobierno y Sánchez responde: "Le animo a que se presente a unas elecciones con Abogados Cristianos"
El líder socialista ha indicado que "el tiempo en el que los obispos interferían en la política acabó cuando empezó al democracia"
|
etiquetas
:
obispos
,
iglesia
,
laicismo
38 comentarios
#1
Esteban_Rosador
*
La conferencia episcopal sueña con un gobierno PP- Vox. Para ellos, sería como volver a las dictadura nacionalcatólica.
28
K
293
#2
Antipalancas21
#1
Mientras el en juicio por una herencia de 20 millones que se quedo sin tener que hacerlo, un arzobispo nazi a mas no poder.
9
K
108
#12
elmileniarismovaallegar
#2
joer... me he leído 5 veces tu comentario para (creo) entender lo que dices...
1
K
10
#37
obmultimedia
#2#12
Los dilexicos tambien somos persianas
0
K
11
#10
ochoceros
*
#1
¿En que se diferencia para la iglesia lo actual de los tiempos de Franco?
En el número de asistentes al confesionario y poco más, que nunca han trincado tanto dinero público como ahora.
El día que vea al gobierno y a la justicia perseguir EN SERIO el robo de bebés, las violaciones a menores, las inmatriculaciones indebidas, derogar el Concordato, etc... igual cambio de idea.
7
K
75
#11
ewok
*
#10
Tienes razón...
* pero aún así para ellos el "estatus" social no es el mismo que antes.
0
K
11
#20
ochoceros
#11
Su dios es
EL DINERO
y ese apartado lo tienen más que perfectamente cubierto con la misma convivencia del gobierno que tenían durante la dictadura. Todos los rollos que se traen de odio a la izquierda, a los homosexuales, a los miembros de su propia secta que les roban (a sus pederastas ni les tosen), su lucha contra los derechos fundamentales de las mujeres y las decisiones sobre su cuerpo, la oposición al divorcio y a cualquier forma de matrimonio que no pase por si caja, etc... no son más que un burdo paripé para distraernos de lo gordo que realmente están tincando monetariamente, que es el principal fin de existencia de esta secta.
1
K
22
#27
soberao
#10
La iglesia católica española siempre ha sido más de tocar los cojones que de aportar algo constructivo. Prefieren "pecadores" a los que señalar y acosar que alguien que haga algo constructivo.
Como talibanes son más propensos a la lapidación y el espectáculo que a construir modelos de la sociedad de un futuro cercano.
La iglesia española quiere gente a los que apedrear y ese es su credo: la pedrada y el craneo abierto.
"Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra"
para "mañana".
0
K
13
#16
BoosterFelix
#1
Luego tienes al nuevo papa pidiendo a los jóvenes
que no politicen la religión
.
1
K
29
#17
Esteban_Rosador
#16
la iglesia católica llena 2000 años politizando la religión.
3
K
59
#26
tommyx
#17
y negociado
0
K
9
#3
Pixmac
Lo que hay que hacer es dejar de financiar a la iglesia. La iglesia hace años que debería tener autofinanciación con donaciones de sus seguidores y los ingresos por los alquileres de pisos que tienen como acción social pero que realmente son alquileres libres.
19
K
189
#6
BlackDog
#3
A mi me parece perfecto, y ya que estamos también que se autofinancien todos los panfletos de comunicación y televisiones
2
K
11
#24
soberao
#3
Para restaurar patrimonio en manos de particulares nunca hay dinero, "que no te van a arreglar tu casa por la cara" pero para restaurar ermitas, iglesias, cristos, pasos y mantos de la virgen siempre hay dinero y nadie se queja de que le esten arreglando la casa al cura y los capilitas.
2
K
26
#7
ElFascismoMata
Cuando limpien la Iglesia de pederastas, en vez de protegerlos, que hablen de política, de momento tienen mucho que limpiar en su casa antes de ir a criticar a otras instituciones.
6
K
66
#8
Dene
Para cuando el fin del concordato pre constitucional???
5
K
48
#35
wata
#8
Eso es algo imprescindible. Cualquier partido que lo lleve en su programa tiene mi voto.
0
K
15
#5
eaglesight1
El catolicismo político que creó la CEDA y provocó el golpe de estado del 36, nada nuevo bajo el sol. Pero ahora ya sin preocuparse por decir lo que piensan.
4
K
47
#15
ewok
#14
Por supuesto, quien quiera que no la escuche. Dicho eso, no venimos de un régimen represor nacional-cantante, sino de uno nacional-católico donde los obispos señalaban a quien represaliar, así que no es lo mismo ni de lejos.
2
K
34
#18
eaglesight1
Relacionada,
www.meneame.net/m/laicismo/iglesia-catolica-ingreso-168-millones-2024-
0
K
19
#21
AmenhotepIV
Publica Juliana este mensaje en Bluesky sobre la entrevista al presidente de la Conferencia episcopal:
1)‘Moción de censura, moción de confianza o elecciones’.
2) ‘Deberia reformarse la Constitución para clarificarla’.
El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, se coloca hoy en el centro del debate político en una entrevista con La Vanguardia.…
1
K
18
#38
ur_quan_master
La puñetera realidad del país es que no hay una mayoría política que le corte los privilegios a la Iglesia.
Y la responsabilidad de eso es en primer lugar de los españoles y en segundo del PSOE.
0
K
12
#28
XtrMnIO
Recordad que la iglesia católica se pronunció a favor del golpe de estado en el 36.
0
K
12
#34
SeñorPresunciones
El problema realmente es de quién amplifica una opinión particular de un cura y da relevancia a unas declaraciones que no deberían tener mayor repercusión que lo que hemos estado hablando todos este mediodía en el vermú . En realidad es una opinión particular que no debe tener valor político y ni siquiera eclesiástico.
0
K
12
#33
Malinke
Al Argüello este le pediría que si esa institución que preside basada en la existencia de un extraño ser imaginario, cuya única sustentación es creerse que un camello pasa por el agujero de una aguja, que para que se le tome en serio se deje de esas ideas y vestimentas raras. Le recomiendo tratamiento sicológico.
0
K
11
#19
smilo
No se que coño esperan a quitarle los privilegios a la iglesia, el que quiera ir que vaya, pero que lo pague con su dinero.
0
K
11
#23
PaulDurden
La única iglesia que ilumina es la que arde.
0
K
11
#25
UNX
Ya se presentan a las elecciones, if you know what I mean...
0
K
11
#30
MoñecoTeDrapo
Interfieren mediante la Cope para empezar
0
K
11
#22
kinz000
Que les retire la financiación
0
K
10
#29
Palas_Memeces
No es por defender al arzobispo de Valladolid pero él da tres opciones y parece razonable... dice moción de censura, cuestión de confianza o elecciones ... no me parece ningún desbarre.
Que sigan sin soltar prenda de donde esconden a Segundo Cousido Vieites, que se sigan apropiando de todo lo que pueden ... que sigan especulando como los mercaderes del templo ... eso son otros temas ...
0
K
7
#4
MisterReview.
youtu.be/giPPqcYUMyE?si=nCvGs_oiHIRfmdxA
0
K
7
#36
BlackDog
#32
Y eso me parece fatal, nadie tendria que perder trabajo por sus opiniones politicas
0
K
7
#9
BlackDog
En este país todo el mundo opina, por que es tan relevante que este tío opine?
0
K
7
#13
ewok
#9
¿Será porque es una autoridad para millones de católicos practicantes españoles...?
0
K
11
#14
BlackDog
*
#13
Una autoridad? Pues como si sale Pedro Almodovar o Rosalia a dar la chapa sobre política, si Pedro o Rosalia dice que hay que poner fin al gobierno del PP nos tiramos de los pelos? Son opiniones personales, quien quiera que la escuche y quien no quiera a otra cosa...
0
K
7
#32
abogado_del_diablo
#14
Claro, porque la derecha nunca ha criticado a los artistas de izquierdas que dan su opinión; los han respetado en silencio y no han intervenido
Es más, los artistas se juegan su futuro cuando se posicionan. Que se lo digan a Guillermo Toledo. Este obispo facha no se juega nada, va a seguir viviendo del cuento de por vida hasta morir en olor de santidad.
0
K
6
#31
danip3
No me extrañaría que ganase el hijoputa las próximas elecciones con el club de abuelas y abuelos antifas que tiene. A ver si un partido se anima a promover viajes del imserso a Ucrania.
0
K
6
