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Arde la sede mundial de BYD: el espectacular incendio en China que pone en duda los protocolos del gigante eléctrico

Arde la sede mundial de BYD: el espectacular incendio en China que pone en duda los protocolos del gigante eléctrico

Cuando una empresa alcanza el trono de las ventas mundiales, el escrutinio sobre sus procesos internos debe ser máximo. Sin embargo, las impactantes imágenes que nos llegan en las últimas horas desde China han levantado una densa humareda de dudas, tanto en las redes sociales como entre los clientes de la marca. Y no solo en el sentido literal de las palabras. Durante la madrugada de este martes, la monumental sede de BYD (Build Your Dreams) en la ciudad de Shenzhen se ha visto envuelta en un espectacular incendio.

| etiquetas: incendio , sede , byd , china , automóviles
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36 comentarios
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Comentarios destacados:          
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
Ya pueden unirse al club

{0x1f1fa-1f1f8} Ford Motor Company – Planta de Rouge (Michigan, 1999)
 •  {0x1f4a5} Explosión en planta de energía interna
 •  {0x1f525} Murieron 6 trabajadores y decenas resultaron heridos
 •  {0x1f4cc} Causa: acumulación de polvo combustible en instalaciones eléctricas
 •  {0x1f449} Consecuencia: revisión masiva de protocolos de seguridad industrial en EE.UU.



{0x1f1e9-1f1ea} Volkswagen – Wolfsburg (1975)
 •  {0x1f4a5} Explosión en instalaciones de…   » ver todo el comentario
37 K 330
#8 IsraelEstadoGenocida
#3 Es la primera vez que veo un accidente laboral en el que fallece un directivo y, buscando en internet, veo que se refieren a unos altercados en los que quemaron vivo al director de recursos humanos.
6 K 78
#11 fzman
#8 Los directores de recusos humanos están para eso.
11 K 94
#12 IsraelEstadoGenocida
#11 son un cortafuegos para no hacerselo al CEO
4 K 40
Lenari #30 Lenari
#11 Por eso en las ofertas de empleo suelen requerir que sean ignífugos :-D
1 K 19
Sinfonico #2 Sinfonico
Arde una fábrica y la marca genera dudas...nivelazo de artículo
21 K 165
Gry #4 Gry
#2 Ni eso, era una especie de almacén: su interior daba cabida a vehículos de pruebas, unidades desguazadas y coches que se encontraban en el ciclo final de su vida productiva.
29 K 243
wachington #31 wachington
#4 O está mal el titular o está mal el artículo.

Tal y como apuntan las informaciones oficiales divulgadas por la agencia Reuters, el epicentro de este incendio no estuvo en las líneas de ensamblaje principales, sino en un edificio adyacente destinado al aparcamiento. Este garaje no era un lugar de estacionamiento cualquiera, ya que en su interior daba cabida a vehículos de pruebas, unidades desguazadas y coches que se encontraban en el ciclo final de su vida productiva.
0 K 10
AmericanJedi #33 AmericanJedi
#2 A ver algo de artículo en el sensacionalismo hay, eso no se lo puedes negar. Tiene sus partes como titular, cuerpo, etc.
0 K 9
Escafurciao #35 Escafurciao
#2 y ni arde "logró extinguir las llamas antes de que se propagaran al resto de la gigantesca factoría" lo que tienen muchas ganas de verla arder.
0 K 8
Vodker #1 Vodker
las impactantes imágenes que nos llegan en las últimas horas desde China han levantado una densa humareda de dudas

Chistecillo del todo inconveniente.
14 K 140
Unregistered #7 Unregistered *
#1 No veo claro su futuro. :troll:
2 K 30
Ainur #15 Ainur
#1 Se te ve quemado
2 K 30
#36 Cazatrolls
#15 Incluso diría que tiene malos humos.
1 K 20
el_Tupac #19 el_Tupac
#1 así se les bajarán los humos  media
4 K 46
DayOfTheTentacle #22 DayOfTheTentacle
#1 promesas de futuro que son humo...
1 K 21
mandelbr0t #32 mandelbr0t
#1 Me huele a chamusquina
1 K 20
Kantinero #10 Kantinero
A ver lo que tardan en culpar al Perro que anda por allí en A3 o TM xD xD xD
7 K 60
#13 Molain
#10 Ya tiene el juez Peinado otro motivo para imputar a Bego.
3 K 32
Pacman #18 Pacman
#10 una muestra más de lo gafe que es, la criatura
1 K 15
Dasold #28 Dasold
#10 El perro se reunió ayer con el CEO de Xiaomi. Los de BYD han quemado la empresa para, por lo menos, poder cobrar algo del seguro.

Relacionada: www.meneame.net/story/sanchez-reune-ceo-xiaomi-pekin-atraer-nueva-inve

:troll: :troll: :troll:
0 K 7
#6 diosmioporque *
Es Spam de guerra, propaganda industrial negativa, en fin.
Irrelevante.
5 K 53
Enésimo_strike #14 Enésimo_strike *
#6 ni que en China no fuesen humanos, como el resto del mundo, y estén exentos de accidentes, como el resto del mundo.

Ahora crearán un protocolo mejor, que de los errores se aprende, y seguirán haciendo coches.
4 K 49
#20 Eukherio
#14 A ver, en China la cagan como en cualquier otro lado, pero el tono catastrofista es la leche y parece más propaganda que información:

Es aquí donde debemos aplicar una lectura más crítica y técnica. BYD ha protagonizado una expansión global sin precedentes, fabricando y vendiendo millones de vehículos a un ritmo vertiginoso, pero en ADSLZone queremos ir a la otra realidad, aquella que puede afectar al ciudadano medio. ¿Están los protocolos de gestión de residuos y control de riesgos

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4 K 52
Don_Pixote #17 Don_Pixote
#6 se quema algo en Occidente y subís 100 noticias
3 K 36
LinternaGorri #23 LinternaGorri *
#17 por ejemplo? Supongo que lo tienes fácil
1 K 14
#9 fzman
Que un incendio de estas características arrase precisamente con el área de vehículos desguazados y unidades de prueba no es algo leve que debamos dejar pasar por alto.

Muchas ganas de escandalizarse veo yo. No es como si se hubieran quemado las oficinas o la cadena de producción.
3 K 35
Eibi6 #29 Eibi6
#9 a mí me recuerda al cementerio de ruedas de lo Simpson lo que ardió... Y sin embargo leyendo el titular piensas que ardió la oficina del CEO y la zona donde los ingenieros diseñan los próximos prototipos
1 K 16
#5 Pitchford
No sé si habrá sido una batería en mal estado, tratándose de un aparcamiento de desguaces y vehiculos viejos y de pruebas, pero lo de que se haya propagado el fuego a toda la planta sí que resulta sorprendente.
2 K 34
Gotsel #24 Gotsel
Esbirros de Elon Musk, seguro.
0 K 14
#21 hipernes
Perro dirty Sánchez es capaz de eso y de mas
0 K 10
wachington #27 wachington
Yo no soy de los que dicen China-Rusia-Irán todo bien, aún así diré que el titular me parece incendiario.

Sí, es noticia, pero no nos pasemos.
0 K 10
#16 poxemita
Está Pedro calamidades por allí, no hay que darle más vueltas.
0 K 10
zeioth #34 zeioth
raro es, porque las baterias semi solidas que se fabrican hoy en dia, no arden como las de antes. Habrá que ver si no ha habido boicoteo de algún tipo.
0 K 9
ahoraquelodices #25 ahoraquelodices
Arde la sede mundial de BYD un edificio adyacente destinado al aparcamiento.
0 K 7
#26 no_soy_un_bot
Justo cuando empezaban a usar baterías no inflamables
0 K 7

menéame