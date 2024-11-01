Arde la sede mundial de BYD: el espectacular incendio en China que pone en duda los protocolos del gigante eléctrico

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Cuando una empresa alcanza el trono de las ventas mundiales, el escrutinio sobre sus procesos internos debe ser máximo. Sin embargo, las impactantes imágenes que nos llegan en las últimas horas desde China han levantado una densa humareda de dudas, tanto en las redes sociales como entre los clientes de la marca. Y no solo en el sentido literal de las palabras. Durante la madrugada de este martes, la monumental sede de BYD (Build Your Dreams) en la ciudad de Shenzhen se ha visto envuelta en un espectacular incendio.
| etiquetas: incendio , sede , byd , china , automóviles
Ford Motor Company – Planta de Rouge (Michigan, 1999)
• Explosión en planta de energía interna
• Murieron 6 trabajadores y decenas resultaron heridos
• Causa: acumulación de polvo combustible en instalaciones eléctricas
• Consecuencia: revisión masiva de protocolos de seguridad industrial en EE.UU.
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Volkswagen – Wolfsburg (1975)
• Explosión en instalaciones de… » ver todo el comentario
Tal y como apuntan las informaciones oficiales divulgadas por la agencia Reuters, el epicentro de este incendio no estuvo en las líneas de ensamblaje principales, sino en un edificio adyacente destinado al aparcamiento. Este garaje no era un lugar de estacionamiento cualquiera, ya que en su interior daba cabida a vehículos de pruebas, unidades desguazadas y coches que se encontraban en el ciclo final de su vida productiva.
Chistecillo del todo inconveniente.
Relacionada: www.meneame.net/story/sanchez-reune-ceo-xiaomi-pekin-atraer-nueva-inve
Irrelevante.
Ahora crearán un protocolo mejor, que de los errores se aprende, y seguirán haciendo coches.
Es aquí donde debemos aplicar una lectura más crítica y técnica. BYD ha protagonizado una expansión global sin precedentes, fabricando y vendiendo millones de vehículos a un ritmo vertiginoso, pero en ADSLZone queremos ir a la otra realidad, aquella que puede afectar al ciudadano medio. ¿Están los protocolos de gestión de residuos y control de riesgos
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Muchas ganas de escandalizarse veo yo. No es como si se hubieran quemado las oficinas o la cadena de producción.
Sí, es noticia, pero no nos pasemos.
la sede mundial de BYDun edificio adyacente destinado al aparcamiento.