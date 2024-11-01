Arde la sede mundial de BYD: el espectacular incendio en China que pone en duda los protocolos del gigante eléctrico

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Cuando una empresa alcanza el trono de las ventas mundiales, el escrutinio sobre sus procesos internos debe ser máximo. Sin embargo, las impactantes imágenes que nos llegan en las últimas horas desde China han levantado una densa humareda de dudas, tanto en las redes sociales como entre los clientes de la marca. Y no solo en el sentido literal de las palabras. Durante la madrugada de este martes, la monumental sede de BYD (Build Your Dreams) en la ciudad de Shenzhen se ha visto envuelta en un espectacular incendio.