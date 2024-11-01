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Sánchez se reúne con el CEO de Xiaomi en Pekín para atraer nueva inversión y "reforzar la cooperación tecnológica" con China
La reunión se enmarca en el viaje oficial que Sánchez realiza a China, centrado en reforzar las relaciones comerciales con el país asiático.
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china
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tecnología
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xiaomi
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relacionadas
#3
A.more
Trabajando por España. Mientras la rata despeinada trabajando para los amos
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#5
XXguiriXX
#3
Como la Von Der Leyen, trabajando para obligar a comprar la basura de comida y coches de EEUU.
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#6
Albarkas
#3
"...rata despeinada..."
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#9
Bonzaitrax
#3
¿Rata despeinada? ¿El amigo del narco o el de pinta moro?
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#24
thrasher
*
#3
me pongo malo solo de pensar todo lo que vamos a tirar por la borda si la derecha gobierna en este país. Y encima sus votantes aplaudiendo como focas.
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#27
Mesto
#24
Yo me pongo malo solo de pensar que negocietes personales llevan a Sánchez a arrimarse tanto a China.
Siguiendo la estela de Zp quizás?
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#30
fuemsa2004
#27
que le regalen un su7...jajajajaj el tocho pa darse vueltas por el jarama....
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#39
TikisMikiss
#27
Querrá montar una tienda de Hiper Hogar, no te jode.
La realidad es que sabes de sobra que como gobierne un anormal como el Feijóo o la Ayuso, no digamos ya vagos de mierda como Pagascal, España se va a ir a la puta mierda. Nadie mínimamente patriota querría que en España gobernase esa caterva de ninis.
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#4
Arzak_
No como otros...
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#10
avalancha971
Sánchez se reúne con un dictador mientras Abascal se reúne con el presidente de la única democracia de Oriente Medio
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#12
omega7767
#10
Abascal tiene el careto de no entiendo ni una palabra del inglés del genocida
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#17
el_Tupac
#10
#12
es un paripé de foto, ninguno de los dos habla el idioma del otro
Un poco como las que Rajoy se hacía con Merkel, había decenas de fotos en las que hacían como que hablaban de cosas
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#37
avalancha971
#17
Bueno, Rajoy por lo menos estaba presente con Merkel.
Porque en hacerse una foto con Merkel como que hablan de cosas, se lleva la palma la videoconferencia de Lenin Moreno (el que era presidente de Ecuador).
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#40
TikisMikiss
#37
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#21
Grahml
#10
Pues hay que decir alto y claro que el perro, una vez más, se está adelantando.
Trump mismo destaca su viaje a China como algo excepcionalmente destacable, llevando consigo hasta su "escort" más especial:
«Mi reunión con el muy respetado presidente de China, el presidente Xi Jinping, que se había pospuesto originalmente debido a nuestra operación militar en Irán, ha sido reprogramada y tendrá lugar en Pekín los días 14 y 15 de mayo. La primera dama Melania y yo también
…
» ver todo el comentario
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#25
vertedero_de_rojos
#10
la cara de un subnormal que no sabe ni inglés para al menos parecer que se entera de algo, y la gente vota a estos vagos que están ahi simplemente para robar.
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#32
notengonizorra
#10
que se le vea bien la jeta de la complicidad con el genocidio
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#2
yopasabaporaqui
Pedro, dile que mi Redmi se me reinicia aleatoriamente. A ver si saca actualización o algo..
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#13
omega7767
le copiamos la tecnología a Xiomi y refundamos Xeat
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#15
Dramaba
#13
Y en honor a esta reunión, el primer coche sería el Xeat Panda...
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#38
Harkon
#13
Xii-at
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#8
Grahml
*
@Harkon
, a ver si nos traen el Xiaomi AWD pronto
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#14
Harkon
*
#8
El ultra, el ultra
Edit: por cierto, el FSD a 50 pavos al mes en europa
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#23
Grahml
#14
Yo tengo el HW3 , así que probablemente sólo podré usar la versión "lite", cuando la lancen.
Igual por probar lo contrato un mes.
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#29
Dasold
*
#14
50 pavos si tienes el autopilot mejorado, si no son 100.
#23
Yo tengo HW3 también, espero que no tarden mucho en sacar el 14-lite, decían que para mitad de año pero las fechas en Tesla no son muy de fiar. Igual con suerte sale más o menos cuando se apruebe el FSD en España…
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#35
Harkon
*
#29
ya lo he visto, shit
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#7
jm22381
Una fábrica de coches eléctricos de Xiaomi nos vendría muy bien por aquí para hacer la competencia a los alemanes
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#16
Bacalhau
#7
Xiaomi más pronto que tarde tendrá que poner una fábrica en Europa.
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#22
Find
#7
Cuidado con tus deseos...
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#28
gadish
#7
riete pero yo ahora mismo tengo smart (mercedes+geely) y mi idea era cambiar a otro mercedes...pero si traen fábricas chinas, quizás me lo piense.
Aunque mi favorito de ahora, zeekr mix, me han dicho que no se venderá en europa
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#33
paco_camps_2011
#7
Eso y una sucursal que se llame AquiExpress
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#1
Stathamdepueblo
¿Y no piensa ir a ningún tablao?
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#11
Suriv
Venga que monten una fábrica aqui, vengaaaa
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#26
vertedero_de_rojos
rajoy no habla ni español, va a hablar inglés o alemán! jajaja
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#18
borre
Me veo un pack Xiaomi en breve. Porque de lo poco que no tengo de la marca es el coche
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#19
fpove
#18
poco tb es xiaomi
.
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#20
borre
#19
El que usa mi señora, otro pack más en breve jeje
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#31
Sobraoyjeta
Gracias a Sanchez, España podría convertirse en país pionero en instalar telecomunicaciones 100% a merced de la China y escenificar un speed-run de la desindustrialización europea. El populacho que vota PSOE quiere teléfonos baratos y ya
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#36
Miguel_Diaz_2
#31
Claro claro, porque ir a hacer negocios con Xiaomi sólo será para eso.
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18
#34
Miguel_Diaz_2
Qué pena que el 2027 esté tan cerca porque el Perro estaba cogiendo carrerilla.
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40
comentarios)
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Siguiendo la estela de Zp quizás?
La realidad es que sabes de sobra que como gobierne un anormal como el Feijóo o la Ayuso, no digamos ya vagos de mierda como Pagascal, España se va a ir a la puta mierda. Nadie mínimamente patriota querría que en España gobernase esa caterva de ninis.
Un poco como las que Rajoy se hacía con Merkel, había decenas de fotos en las que hacían como que hablaban de cosas
Porque en hacerse una foto con Merkel como que hablan de cosas, se lleva la palma la videoconferencia de Lenin Moreno (el que era presidente de Ecuador).
Trump mismo destaca su viaje a China como algo excepcionalmente destacable, llevando consigo hasta su "escort" más especial:
«Mi reunión con el muy respetado presidente de China, el presidente Xi Jinping, que se había pospuesto originalmente debido a nuestra operación militar en Irán, ha sido reprogramada y tendrá lugar en Pekín los días 14 y 15 de mayo. La primera dama Melania y yo también
… » ver todo el comentario
Edit: por cierto, el FSD a 50 pavos al mes en europa
Igual por probar lo contrato un mes.
#23 Yo tengo HW3 también, espero que no tarden mucho en sacar el 14-lite, decían que para mitad de año pero las fechas en Tesla no son muy de fiar. Igual con suerte sale más o menos cuando se apruebe el FSD en España…
Aunque mi favorito de ahora, zeekr mix, me han dicho que no se venderá en europa