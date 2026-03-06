edición general
Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar discuten la retirada de los contratos estadounidenses por la guerra de Irán [ENG]

Según los informes del Financial Times, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar están discutiendo si reducir o retirar ciertos contratos y compromisos de inversión futuros con los Estados Unidos. Un funcionario del Golfo dijo que podría tener un impacto en cualquier cosa, desde promesas de inversión hasta estados o empresas extranjeras, patrocinios deportivos, contratos con empresas e inversores, o ventas de participaciones.

Atusateelpelo
De ser cierto seria un serio palo para EEUU. Y de rebote a Israel.
6
unocualquierax
#2
Vaya, parece que Sánchez no es el único que ha dicho "¡Hasta aquí!".
5
Zamarro
#2 O la excusa para invadirlos tambien a ellos. Ya que te pones loco y genocida, no van a diferenciar a uno con turbante bueno de uno con turbante malo. Y si tienen petroleo y no van a darte su dinero, les fries a misiles.
0
Sr.No
#4 no parece probable que vayan a tener bombas para democratizarlos a todos.

Así estaban de desesperados por conseguir tierras raras para poder seguir fabricando bombas.
0
Verdaderofalso
#2 no tienen cojones, si hacen eso pasarían del bando bueno de las dictaduras de la zona al bando de las dictaduras malas de la zona.
1
Carapedo
#2 De ser cierto Estados Unidos e Israel los empiezan a bombardear mañana porque pasado mañana iban a conseguir bombas nucleares capaces de llegar a Seattle.
0
ombresaco
Pues no lo entiendo, si ser aliados mios es lo mejor que os puede pasar y os garantiza estabilidad, verdad, Dinamarca?
3
cocolisto
Eso sí duele...
0
jewel_throne
Con que se pusiesen de acuerdo en pasar del dólar para comercializar el petróleo a su Excrementísima Naranjidad le entrarían sudores fríos y eso sí sería el fin de los E.E.U.U.. {0x1f413} {0x1f413} {0x1f413}
1
Gry
¡Marchando una de aranceles!
0
Sergio_ftv
Ormuz está cerrado por lo que no pueden vender petróleo y sus derivados, el turismo está a casi cero, ee.uu. ha utilizado esos territorios para atacar a Irán sin aviso previo por lo que no pudieron prepararse y además creen que ee.uu. prioriza la defensa de israel muy por encima que la de ellos.

Las probabilidades son altas.
0
capitan.meneito
Saben que van detrás de Irán en la lista.
0
capitan.meneito
eeuu haciendo amigos.
0
Perrota
Son una panda de paletos con dinero. Si Estados Unidos les abandona colapsan en cero coma.
0
Carapedo
#13 A ver, los jeques no viven en la realidad, o no te acuerdas de la ciudad de 500km de largo y 600 metros de alto? Y tampoco tienen a nadie que les lleve la contraria nunca. Ahora, si aparecen los chinos o los rusos (y me decanto por los chinos) y les prometen seguridad a cambio de petroleo, entonces igual el escenario sí podría cambiar rápido y los países continuar como hasta ahora... Es muy complicado y muy arriesgado, eso sí.
0
pirat
Que los lambos no se pagan solos
0
hazardum
Probablemente quieran, pero si se ponen chulos lo mismo trump también les democratiza a base de misilacos.

Actualmente el mundo tiene un problemón gordo con trump/israel.
0
pirat
#15 Después de la pavorosa y distópica escena mesiánica del tramposo rodeado de fanáticos rezando, el problemón es superlativo.
0

