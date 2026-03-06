Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar discuten la retirada de los contratos estadounidenses por la guerra de Irán [ENG]

Según los informes del Financial Times, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar están discutiendo si reducir o retirar ciertos contratos y compromisos de inversión futuros con los Estados Unidos. Un funcionario del Golfo dijo que podría tener un impacto en cualquier cosa, desde promesas de inversión hasta estados o empresas extranjeras, patrocinios deportivos, contratos con empresas e inversores, o ventas de participaciones.