Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar discuten la retirada de los contratos estadounidenses por la guerra de Irán [ENG]

Según los informes del Financial Times, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar están discutiendo si reducir o retirar ciertos contratos y compromisos de inversión futuros con los Estados Unidos. Un funcionario del Golfo dijo que podría tener un impacto en cualquier cosa, desde promesas de inversión hasta estados o empresas extranjeras, patrocinios deportivos, contratos con empresas e inversores, o ventas de participaciones.
Vaya, parece que Sánchez no es el único que ha dicho "¡Hasta aquí!".
Así estaban de desesperados por conseguir tierras raras para poder seguir fabricando bombas.
Las probabilidades son altas.
Actualmente el mundo tiene un problemón gordo con trump/israel.