La aplaudida reflexión de la magistrada Victoria Rosell sobre la condena al fiscal general del Estado: "No puede permitirse la condena de un inocente"

La aplaudida reflexión de la magistrada Victoria Rosell sobre la condena al fiscal general del Estado: "No puede permitirse la condena de un inocente"  

La magistrada Victoria Rosell ha mostrado su "preocupación" por la reciente condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el programa de TVE Mañaneros 360. "Es una situación realmente muy preocupante para la ciudadanía y para el Poder Judicial",

#31 Vaya, una podemita defendiendo a un delincuente condenado. xD xD
bronco1890 #2 bronco1890
Magistrada, diputada por Podemos y ex-delegada del gobierno.
Por añadir contexto.
#3 Hynkel *
#2 Y dimitió como diputada y perdió la carrera por llegar al CGPJ por la querella del corrupto ex-juez Salvador Alba.

Solo que ahí fue todo tan escandalosamente grosero que por una vez el que dio con sus huesos en el trullo fue el que de verdad se lo merecía. Entonces pudo Rosell volver a la política. Disculpas de los que jalearon su salida, cero patatero.
#6 Adadasads
#2 se te olvida lo que dice #3 por lo que sea y que Soria (PP) estaba por ahí también.
#15 Hynkel
#10 #6 Y poco después de que a Alba le destapase la grabación aquel empresario imputado, el PP obligó a Soria a dimitir. Y eso que Soria no era precisamente un blando.

Sabían perfectamente la mierda que había en ese caso.
calde #10 calde *
#2 Pues te falta un buen pedazo de contexto, la verdad...

menos mal que #3 lo completa bien.
Atusateelpelo #14 Atusateelpelo *
#3 "Renunció al escaño en enero de 2020 tras ser nombrada delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.[26] Tomó posesión del cargo el 31 de enero."

Fuente: es.wikipedia.org/wiki/Victoria_Rosell

Dilo todo.

#10 No, no lo completa bien. Lo hace omitiendo "cosillas" (por lo que sea).
#16 Hynkel
#14 Qué omisión ni qué niño muerto.

Que Alba iba a por Rosell está reconocido por todos. Yo no soy periodista ni juez, no tengo por qué saber todos los detalles. Si me equivoco se me corrige, que a mí no se me caen los anillos por reconocer una equivocación. Pero de ahí a decir que omito cosas aposta cuando todo es público...

Lo que hay que leer.
Atusateelpelo #18 Atusateelpelo *
#16 ¿Has dicho que habia dimitido de su escaño? Pero no has dicho el motivo ¿a que no?

Pues mal a quien le respondias que dices que era informacion incompleta...pero no eres mejor porque haces exactamente lo mismo que le criticas.

Y lo mismo le digo a #17 que se mete sin saber de donde le sopla el aire. No dimitio a su escaño por el caso del juez corrupto. Dimitio del escaño para irse al Ministerio de Igualdad. Lo que no pudo hacer fue volver a presentarse que es muy diferente a dimitir de su escaño.
#25 Hynkel
#18 A tomar por saco.
#27 diablos_maiq
#18 explícame el error, la inoportunidad o la ignorancia que aprecias en mi comentario
Atusateelpelo #34 Atusateelpelo
#27 Corrigeme si me equivoco (que yo creo que no):

- Me has respondido diciendo que no pudo presentarse a la reeleccion en las siguientes elecciones por culpa de estar imputada por lo del juez Alba. ¿Correcto?

¿Exactamente que tiene que ver eso con dimitir de su escaño? Cosa que hizo en el 2020 para aceptar el cargo de Delegada del Gobierno de VioGen.
#53 diablos_maiq
#34 a) No
b) a mí no me preguntes

Lo que yo he copiado es el relato del asunto de Rosell y Alba que aparece en la Wikipedia.

Y ahora repíteme eso del viento.
Atusateelpelo #58 Atusateelpelo *
#53 Prueba a ver que respondiste y a que comentario. Porque el comentario al que respondias hacia referencia a su dimision voluntaria en el 2020 (para ser delegada del gobierno) y no a no poder volver a presentarse a unas elecciones en el 2016 por culpa del prevaricador y condenado. A ver si va a ser que respondiste a uno equivocado....

Si quieres te indico de donde sopla para que tengas una pista...
#61 diablos_maiq
#58 respondí a uno que, en lugar de corregir un comentario erróneo, se dedicaba a malmeter, lo que parece ser tu especialidad
Atusateelpelo #64 Atusateelpelo
#61 Ah, vaya. Que realmente contestaste algo que no tenia nada que ver con el comentario y llevas echando balones fuera sin responder desde que te he preguntado. Y el que se dedica a malmeter soy yo :troll:

Hoy sopla del Norte, por cierto.
Atusateelpelo #30 Atusateelpelo *
#18
#_25 Eres todo argumentos. {0x1f602} y el tipico cagon que respondes y metes al ignore {0x1f618}
#17 diablos_maiq
#14 hablando de omitir:

En 2016 el exministro José Manuel Soria, su contrincante político en Canarias en las nuevas elecciones generales de junio, presentó una querella contra ella por un caso que había dirigido como jueza, demanda que fue admitida a trámite por el Tribunal Supremo.[7] Esto la llevó a renunciar a volver a presentarse a las elecciones en cumplimiento con el código ético de Podemos que impide concurrir a cualquier imputado.[8][9]

En diciembre de 2016 la causa contra Rosell

…   » ver todo el comentario
#35 Hynkel
#17 Casualmente lo mismo por lo que se ha juzgado al fiscal general, y al que a falta de que se conozca la sentencia completa, se le ha condenado a lo mínimo, multa e inhabilitación cuando se pedía cárcel.

Y el ex juez Alba, que tuvo la oportunidad de poner todos los recursos y todas las alegaciones posibles, acabó dando con sus huesos en la cárcel. Y también uno de los poquísimos jueces expulsados permanentemente de la carrera judicial.

Igualito. </sarcasm>
frankiegth #39 frankiegth *
#23. Es lo que tiene no solo ser buena persona sino haber desmostrado publicamente ser buena persona además de víctima de la corrupción de otros. Goto #3 & #7.
#108 gershwin *
#3 #2
se comió lawfare
y se comió el no meter la disposición transitoria a la ley del si es si... y su argumento jurídico posterior también fue el que son jueces machistas.
Harkon #7 Harkon *
#2 Magistrada, diputada por Podemos y ex-delegada del gobierno que fue perseguida judicial, política y mediáticamente por un caso falso montado por un exministro del PP (Soria) y un juez corrupto y que acabó con ese juez corrupto metido en prisión por inventarse basura contra ella para condenarla

Por añadir contexto a tu intento de meter mierda

Lavaros la boca antes de hablar nada de Rosell que tiene el culo más limpio, después de cagar, que vuestra bocaza

De nada
bronco1890 #9 bronco1890
#7 Yo también te quiero {0x1f618}
Harkon #26 Harkon
#9 ya ves como te quieren todos, venga sigue intentando meter mierda como de costumbre, ya ves que bien te va
bronco1890 #73 bronco1890 *
#26 Sigue fustigandome por favor, no veas cómo me pones!
#66 Hynkel
#7 Rosell puede que no le caiga bien a todo el mundo. Yo mismo no he estado de acuerdo con algunas cosas que decía. Pero legalmente está limpia y se comió un lawfare de manual.

En democracia hay que convivir y aceptar la existencia del que no piensa como uno mismo. La derecha no está precisamente en condiciones de dar lecciones al respecto. Véase la entrevista de Broncano a Mariló Montero. Montero pudo decir sin problema lo que pensaba. Lo que no le hizo gracia fue que le contestasen.
Sergio_ftv #13 Sergio_ftv
#2 Que sufrió la cloacas de la derecha con su consiguiente persecución judicial, mediática y policial.

Parece ser que eres un gran defensor de quebrar el orden constitucional por motivos políticos.
denocinha #23 denocinha
#2 Para muchos eso significa que tiene razón por defecto
#109 Crtx89 *
#2 que estaba a favor de la ley de viogen y deka del si es si.
Se ve que condenar a hombres inocentes por denuncias de sus mujeres, sin NINGUNA prueba, no era ningún problema.
Ahora que han condenado a un colega de partido , ahora si es un problema la “falta de pruebas” que hartazgo de incongruentes y estupidos al mando, madre mía
#1 Hynkel
Como ya han dicho en otras publicaciones, esto no tiene ni pies ni cabeza. La sentencia va a tener que hilar muy fino, o la credibilidad del TS se va a ir a la mierda.

Algunos no se enteran de que tensionar las más altas instituciones del Estado hace que se pierda la fe en ellas. Hace menos de un siglo acabamos a hostia limpia y decididos a exterminar al otro por lo mismo. Claro que las circunstancias eran infinitamente más duras que entonces.
Lamantua #8 Lamantua
#1 Has tenido fé alguna vez ? Yo nunca la he tenido ni la tendré. Son políticos y trabajan para el partido.
#11 Hynkel
#8 Si no hay un mínimo de confianza en las instituciones, vamos directos a la ley de la jungla.

Por poner un ejemplo un tanto burro y simple. Convivir implica que si yo tengo un mal día no tengo derecho a arrearle un guantazo en la calle al primero que encuentre y pagar con él mi cabreo. Pero a cambio tengo derecho a no ser yo el analizado, y que si ocurre los poderes públicos se obligan a tratar de agarrar al agresor y castigarle ellos.

La fe en un juez imparcial es imprescindible si
#104 osids *
#8 Pienso lo mismo que tú y aún así cuando ley la filtración de que le condenan me sentí decepcionado
obmultimedia #19 obmultimedia
#1 Por ahi he leido que un abogado de las islas canarias ha dicho que podria recusar a los jueces por dar el fallo sin la argumentacion de la sentencia.
denocinha #22 denocinha
#19 También se baraja que se acoja a la quinta enmienda o que recurra al tribunal de arbitraje del deporte
denocinha #37 denocinha
#36 Si lo pone escolar, ya sé que es verdad revelada sin leerlo
obmultimedia #38 obmultimedia
#37 Ya dejas claro que para ti, tus fuentes fiables son la cibeles y la Comic Sans
denocinha #42 denocinha
#38 Por ahí andan con Javier Ruiz e Intxaurrondo
thror #56 thror
#42 Tu, si no te lo dice el boVito Quiles no te lo crees
#24 Hynkel
#19 Tanto como eso, a saber.

Pero el TC sí tiene potestad, en su caso, para anular el juicio y ordenar repetirlo con otro tribunal.
denocinha #20 denocinha *
#1 Hay un punto en el que repetís tanto el argumentario que muchos van a empezar a dudar
#40 Katos
#1 Artículo 417.1 CP — Revelación de secretos por autoridad o funcionario

> “La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses, y, en su caso, con la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.”
#44 Hynkel
#40 Una sentencia no sólo tiene fundamentos de derecho, también de hecho.

Y primero hay que demostrar los hechos antes de aplicar el CP, el CC, o el código que sea.

Tengo muchas ganas de ver la sentencia y qué argumentos completos da.
#49 Ovidio
#1 Si el condenado es del PP los jueces son la leche, si es del PSOE son fachas
#57 Hynkel
#49 A mí eso me la sopla.

El mismo juez Bermúdez, el de la sentencia del 11-M lo dijo. Que él personalmente es muy de derechas, pero como profesional de la justicia tenía que hacer un trabajo imparcial. Y que si antes de un juicio uno se tiene que preguntar de qué ideología es el juez que le va a juzgar, muy mal vamos.

Y estoy muy de acuerdo con él.

A mí me la bufa que un juez de derechas condene a alguien de izquierdas. Lo que sí me importa, y mucho, es si el juez es imparcial y la sentencia es justa.

Para los forofos ya está el fútbol.
#65 Ovidio
#57 Toda la trayectoria anterior de los jueces que han fallado contra el fiscal general es intachable en cuanto a imparcialidad
#67 Hynkel
#65 Lamela mantuvo a Sandro Rosell dos años en prisión preventiva, sin hacer ni caso de los mil recursos que presentó.

Absuelto en el juicio. Más de 200.000 euros de indemnización (merecida, y pocos me parecen) por el robo de dos años de su vida. Ese dinero ha salido de los fondos públicos. Es decir, lo hemos pagado todos. ¿La juez Lamela? Hasta con ascensos.

En otros países una conducta así le habría costado el cargo.
Desideratum #100 Desideratum
#67 """En otros países una conducta así le habría costado el cargo."""

Y la cárcel, que es donde debería estar por evidente prevaricación.
tableton #105 tableton *
#65 - Juan Ramón Berdugo condeno a Cesar Strawberry por sus tweets y despues la sentencia fue anulada
- Carmen Lamela acuso en la instruccon a los de Altsasua de terrorismo, que posteriormente fue negado por la sentencia
- Marchena condeno e inhabilito como diputado a Alberto Rodriguez de UP , posteriormente anulada

Un poco tachadas si que han sido algunas de sus sentencias, aparte de la de Rosell
Macnulti_reencarnado #68 Macnulti_reencarnado
#49 eso ya solo cuela por aquí.
#63 Nebuchanezzar
#1 Pregunta totalmente honesta, ¿que crees, con la mano en el corazón que pasaría si la ciudadanía pierde una confianza que en realidad nunca ha tenido en las instituciones del estado? ¿realmente crees que pasaría algo? ¿aún no tienes asumido en el país que vivimos?
0 K 7
#71 Hynkel
#63 Normalmente la gente lo asume resignada. Por eso hay muy pocas revoluciones. Eso lo tengo clarísimo.

Pero las poquísimas veces que las hay, el personal dice "a la mierda todo". En España, sin ir más lejos, la Guerra Civil tiene un nombre engañoso. Somos uno de los países de Occidente con más guerras civiles. Las carlistas, la de Sucesión del s. XVIII, la de los Comuneros...

Hace tiempo que no pasa, pero en España hubo un tiempo en que éramos muy dados a solucionar nuestras "diferencias" a mamporros.
#84 Nebuchanezzar
#71 A dia de hoy tenemos bozales en forma de hipotecas, alquileres y/o deudas múltiples, tenemos un bozal con la apertura suficiente para que no nos ahoguemos, pero no lo suficientemente grande como para que podamos ladrar, han encontrado el punto exacto para ahogar cualquier conato de revolución, saben muy bien que alguien sin nada que perder es peligroso
#92 Hynkel
#84 El peligro de eso puede no estallar ahora. Pero según pasan las generaciones hay mandos que olvidan que hay que hacer aquello de que Dios aprieta pero no ahoga. Como aquello de la maldición de la tercera generación en las empresas.

Que hoy, a día de hoy no hay peligro de rebelión, lo compro sin problema. Mañana, Dios dirá. Estas cosas son como la famosa Dana de Valencia, algo que pasa muy muy de tarde en tarde, pero cuando cae arrasa con todo.
U5u4r10 #76 U5u4r10
#1 Ah, que la confianza se basa en que los del PSOE se vayan de rositas. Entiendo.
blid #97 blid
#1 Que ciegos estáis.
tdgwho #33 tdgwho
Un inocente? Coño, otra que tiene las pruebas de que no fue él.

Pero por lo que sea, tampoco las enseña.
#31 pozz
Vaya, una podemita defendiendo a un delincuente condenado. xD xD
unlugar #46 unlugar
#31 Si algún partido sabe de persecuciones judiciales, policiales, políticas y periodísticas son los de Podemos que, tras ser acosados en masa (creo que 23 diputados) durante meses, no les pudieron encontrar nada.
Pocos partidos pueden presumir de ello, y menos el PP y su policía política.
#48 pozz *
#46 A Camps se le persiguio e investigó durante mas de una decada, con multiples juicios... y no se ha encontrado absolutamente nada para condenarle. Perseguidos los hay en todos los partidos, aunque no te lo creas, asi que menos cuentos chinos.
Veros defender a capa y a espada como fanáticos al delincuente fiscal general del estado condenado, es una cosa que esta siendo bastante divertida! :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn:
unlugar #59 unlugar
#48 Es diferente que no se le condenase a que no se le encontrase nada. A Camps le encontraron varias actuaciones cuestionables.
Pero, oye, si te hace feliz que un individuo se librase (más, en realidad) frente a las decenas que terminaron con veredicto de culpable en ese partido, me alegro por ti porque eres fácil de contentar. Aunque me resulta curioso que seas tan indulgente con los miserables del PP y ya des a entender algo sucio de lo que dice esta persona que perteneció a un partido.
Te daré el consejo que le di a otro por aquí: Ánimo. El primer paso es reconocer que estás apoyando a miserable gentuza y luego hacerte el propósito de alejarte de ellos.
#75 pozz *
#59 A Camps no se le encontró absolutamente nada, y mira que se intento por activa y por pasiva. A mi me hace feliz veros a los radicales rabiar por un fiscal general delincuente que ha sido condenado. Es irónico que un tipo que defiende a un delincuente condenado, hable de que defiendo a gentuza, cuando jamas en mi vida he defendido a un delincuente, a diferencia de tipos como tu. xD xD
unlugar #80 unlugar
#75 Tanto como nada... Para empezar no se lo tuvieron que inventar como hicieron con Podemos, ni burdo ni sutil. Sí que le encontraron varias y de algunas se libró porque patata y de otras porque habían prescrito.
Deduces que defiendo a un delincuente porque no me parece que el juicio al fiscal me parezca justo. Vas bien. En cuando a que no has defendido a delincuentes, venga, va. De sobra sabemos a quienes defiendes y el motivo por el que te han ignorado varios. Confieso que después de hablar contigo tengo que ducharme del asco que me das.
#85 pozz *
#80 No te parece justo porque es de tu cuerda ideologica, le blanquearias cualquier delito que haya cometido, tanto el como a todo su entorno.. la de tragaderas que estais teniendo con este gobierno corrupto y mafioso nunca deja de asombrar. Que si, ese cuento ya me lo conozco, "la justicia es caca por que la sentencia no me gusta". Lo vuestro es un ridiculo tremendo y absoluto, y os da completamente igual todo, sois fanatiucos, vais a todas a defender a estos delincuentes.
A mi me dais asco los que defendeis a delincuentes condenados. :roll:
unlugar #89 unlugar
#85 Que sí, que sí. Que tienes toda la razón y todo ha sido correcto y legal, claro que sí. Hala. ¿Contento?
Yo no trago a los que apoyan a quienes han demostraron muchas veces que el pueblo al que dicen representar les importa bien poco y que no respetan ni a aquellos a quienes causaron dolor. Creo que quienes permiten que sigan ahí son cómplices y tan culpables como ellos y, si solo afectase a ellos, bueno, pero es algo que tiene repercusión en inocentes. Se pueden ir a la mierda por despreciables.
#93 pozz
#89 Vives en el mundo de la piruleta.
unlugar #94 unlugar
#93 Y tú revolcándote en la mierda. Cada cual tiene sus gustos.
#95 pozz *
#94 Viniendo de de un tipo que defiende a delincuentes condenados, me lo tomo como un tremendo halago. xD

Llevo unos dias pasándomelo pipa con los radicales como vosotros, viendo como defendeis lo indefendible de una forma tan patéticamente ridícula. :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn:
U5u4r10 #88 U5u4r10
#75 En el mundo de la izquierda las cosas funcionan así:

- Es del PP: suficiente prueba de cargo para condenarle
- Es del PSOE: lawfare

Lo que digan las sentencias se las trae al pairo.
U5u4r10 #87 U5u4r10
#46 De buena nos salvamos con Podemos.
unlugar #90 unlugar
#87 Así es. Gracias a librarnos de Podemos tenemos al PP, al PSOE a VOX y a Junts en toda su gloria. De la que nos libramos.
U5u4r10 #98 U5u4r10
#90 Pero si quien gobierna en España es el PSOE y Sumar con los indepes...

Y si, de la que nos libramos. No somos conscientes, en serio.
Atusateelpelo #12 Atusateelpelo *
Ojo, lo dice una de las impulsoras de la Ley del "solo si es si" y otras barrabasadas salidas del Ministerio de Igualdad.

Y lo ha dicho sin reirse, si.
oceanon3d #21 oceanon3d *
#12 Otra columpiada de Marchena tragándose la cláusula transitoria segunda que tenía mucha historia para aplicarse de oficio, con amplia implantación jurídica, para así dañar al gobierno. Al principio muchos jueces de sajas provinciales lo hicieron ... Los golpistas no. Y Marchena su banda tras incintables meses sin hacer nada sentaron la jurisprudencia que quería el PP. Y si miles de agresores salían beneficiados de la sudaba mucho.

Literalmente no se aplicó porque le salió de los huevos... Lo mismo que está condena al FG.
Atusateelpelo #28 Atusateelpelo *
#21 ¿De Marchena? ¿Solo de el y no de los cientos de jueces que aplicaron la ley? Claro, por eso en la tramitacion de la ley otro partido politico advirtio (creo recordar que del PNV pero posiblemente me equivoque) presento una enmienda para evitar que pasase lo que termino pasando...y se la tumbaron.

El resultado lo conocemos todos.
#47 Tensk
#28 Hubo jueces de "asociaciones de sensibilidad progresista" que hicieron lo mismo que dicen que hizo Marchena, que lo protestaron, pero el relato es el que es porque de lo contrario se les cae el chiringuito.
oceanon3d #29 oceanon3d
#21 @sovieterrimo

Gracias por en negativo ... a la espera de tu argumento quedo.
#41 sovieterrimo
#29 Disculpa, ha sido un despiste. No volverá a ocurrir.
pedrario #52 pedrario
#21 >que tenía mucha historia para aplicarse de oficio

Coño, que sigues con el bulo que eres incapaz de demostrar con ninguna sentencia.

>www.meneame.net/story/cinco-jueces-supremo-rechazan-rebajar-pena-viola
>www.meneame.net/story/rebajan-pena-hombre-violo-cuatro-veces-menor-14-
>www.meneame.net/story/feijoo-grafico-reves-usa-caida-pib-per-capita-de

Por si quedaban dudas de que eres un propagandero.

Intentando engañar a #12 con bulos que no puedes probar desde hace años.
Atusateelpelo #60 Atusateelpelo *
#54 Ya que citas a #21 creo que deberias leer #52 (que, por lo que sea, lo has obviado)

Por cierto, no conocemos la sentencia contra el Fiscal General aun, solo que le han declarado culpable. Algo absurdo perse.
frankiegth #62 frankiegth *
#60. Primero, no he leido todo el hilo porque no me ha dado tiempo. Segundo, que al realizar cambios profundos sobre una ley compleja se reduzcan determinadas penas no debería escandalizar a nadie, y ese es el problema, que se hizo mucho ruido con el tema de "la reducción de penas" sin entrar a valorar el resto de la ley en su conjunto. Somos mucho de escandalizarnos con "penas de telediario" y los de siempre se aprovecharon de ello para machacar esa ley y cualquier cosa que proviniese de cualquier intento de hacer una política de izquierdas.
Atusateelpelo #69 Atusateelpelo *
#62 Curiosa (y acertada reflexion por cierto) cuando vienes de citar a uno de esos que defienden a capa y espada que las penas que se redujeron estan mal reducidas.

Por no decir que la protagonista del meneo hizo lo mismo...siendo politica (y tengo pocas dudas, por no decir ninguna, que si tuviese que aplicar la ley ejerciendo de jueza haria exactamente lo mismo que el resto de jueces: reducir las penas que le tocasen porque de no hacerlo estaria prevaricando)
frankiegth #74 frankiegth *
#69. No voy a entrar en detalles personales porque ni vienen al caso ni aportan nada, pero tuve conocimiento de un caso cercano que por sus características pensé en su momento que podría beneficiarse de esa nueva ley, y nada más lejos de la realidad. Quiero decir, ese caso me demostró que cuando ese tipo de leyes judiciales se aprueban tardan un tiempo cosiderable en cuajar y encajar en todo el engranaje asistencial y judicial previo.
Atusateelpelo #91 Atusateelpelo
#74 Es que hay un antes y un despues de la Ley. Unas cosas se cambiaron para bien y de refilon otras lo hicieron para mal.

Se advirtio por activa y por pasiva de que iba a dar pie a que se redujesen penas. Hasta la entonces Ministra de Igualdad mientras se discutia la Ley se le lleno la boca de decir que eso no iba a suceder desde el atril del Congreso (mas bien de la comision del Congreso).

No pueden decir que no estaban avisadas. No pueden decir que no habia enmiendas para evitarlo (que
pedrario #72 pedrario
#62 No hay excusa para lo que hicieron. Si te conoces el contexto entero, era un despropósito desde el inicio.

La primera propuesta era básicamente pasarse la ya bastante denostada presunción de inocencia del varón por el orto. Como tal aberración jurídica era imposible que se aprobara siquiera en Congreso, montaron una reforma que consistía en llamarlo a todo agresión de forma populista.

Durante la tramitación varios grupos (fachas, lo sé) avisaron de que se iba areducir penas, lo hizo el
frankiegth #78 frankiegth *
0 K 13
#78. Respeto tu opinión, de verdad. En su momento tampoco me encajaron muchas cosas, pero con el tiempo he empezado a entender que a los de "Podemos" les fueron preparando desde todos los frentes posibles la puerta de salida, y hoy puede decirse que les salió bien. El Podemos actual con su nueva portavoz creo que está recuperando bastante de la credibilidad perdida. A equivocaciones de bulto el PPSOE les ganará por mucho tiempo a los de Podemos; también te digo que me refiero
pedrario #83 pedrario
#78 Yo agradezco las buenas formas pero discrepo respetuosamente, sigo sin ver nivel en las filas de ese partido.

De otros partidos puedo encontrar a gente que, aunque no me guste, puedo decir que tiene algo de conocimiento y profesionalidad, como Lobato en el PSOE. de ellos, ninguno. Veremos.
U5u4r10 #81 U5u4r10
#62 El resto de la ley viene a decir que tocar el culo a una chica es agresión y violarla es agresión también.

Un ley propagandística que envuelve todo bajo un mismo término para crear más confusión si cabe.
frankiegth #54 frankiegth *
#50. Y ya te han respondido que desde la "justicia" española se contribuyó alegremente a enturbiar y generar titulares con esa nueva ley (goto #21), cosa que no debería extrañar a nadie vista la sentencia sin pruebas de culpabilidad nada menos que al fiscal general del estado.
U5u4r10 #82 U5u4r10
#54 Sin pruebas porque tú lo digas
frankiegth #86 frankiegth *
#82. No lo digo yo, lo repiten multitudes en todos los medios, condenado sin pruebas. Y espérate a que la sentencia una vez redactada y publicada acabe por confirmar que se le ha condenado sin pruebas. Lo llevan crudo esos jueces, incluso tomándole ahora convenientemente el pulso a la opinión pública, redactando una sentencia coherente con el verericto que ellos mismos ya han filtrado.
U5u4r10 #99 U5u4r10
#86 Que sí, que ya nos hemos enterado del argumentario de la PSOE de que está condenado sin pruebas. Sin pruebas que la PSOE considere válidas como ser del PP, claro.
frankiegth #101 frankiegth *
#99. ¿Sabes cual es el problema? Que no sois creibles.

Sin espíritu crítico no vamos a ninguna parte, y ese es el problema, que con la "derecha oficial" española, que nunca se ha ido ni se irá a ninguna parte con ella a los mandos.
Caminais solos y dirigidos exclusivamente por vuestros apetitos, a esa "derecha oficial" me refiero.
U5u4r10 #79 U5u4r10
#21 ¿Entiendes lo que es transitoria? Igual Marchena sabe un poco más que tú.
frankiegth #43 frankiegth *
#12. Ni lo cortes quita lo valiente ni las churras deben mezclarse nunca con las merinas.  media
Atusateelpelo #50 Atusateelpelo *
#43 Que diga que no puede permitirse la condena de un inocente (algo que es totalmente cierto y base del ordenamiento juridico español) cuando ha ayudado a legislar poniendo en duda la inocencia de los acusados haciendo poco menos que sean los acusados quienes tengan que demostrar su inocencia es de una hipocresia maxima.

Y de ahi mi comentario.
Quel #45 Quel
Relato, relato, relato ....
:roll:
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
Hay que creerle si o si
U5u4r10 #77 U5u4r10
Una magistrada diciendo lo que tienen que sentenciar los jueces.
Ejemplo a seguir.
#4 crissis
María Victoria Rosell Aguilar es una magistrada y política española. De enero de 2020 a diciembre de 2023 fue delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Previamente, fue diputada en el Congreso por Podemos por la circunscripción de Las Palmas en la xi, la xiii y la xiv legislatura.
#96 numantino
Y siguen sin sacar las pruebas que demostrarían su inocencia…

Un relato, y otro relato, y mas relato
#103 Jatetu
#96 Juer qué mala suerte, qué coincidencia tan nefasta que se dedira a borrar teléfonos y correos el que depende de PSOESO.
Maelstrom #51 Maelstrom
Aplaudida a las 20h, concretamente, sí.
#70 sliana
Inocente de ser el primero en compartir la información, culpable de compartirla aunque fuera sin efecto. Ciudad de la lopd
#32 monsterboy
Bochernoso, como todo lo que hace la fachusma patria y sus votantes complices.
FlautaDeCaña #55 FlautaDeCaña
El fallo no ha sido publicado oficialmente

Quién va a investigar al Supremo por sus filtraciones?
menéame