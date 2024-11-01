La aplaudida reflexión de la magistrada Victoria Rosell sobre la condena al fiscal general del Estado: "No puede permitirse la condena de un inocente"  

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.
La magistrada Victoria Rosell ha mostrado su "preocupación" por la reciente condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el programa de TVE Mañaneros 360. "Es una situación realmente muy preocupante para la ciudadanía y para el Poder Judicial",
| etiquetas: victoria rosell , fiscal general , reflexión
Por añadir contexto.
Solo que ahí fue todo tan escandalosamente grosero que por una vez el que dio con sus huesos en el trullo fue el que de verdad se lo merecía. Entonces pudo Rosell volver a la política. Disculpas de los que jalearon su salida, cero patatero.
Sabían perfectamente la mierda que había en ese caso.
menos mal que #3 lo completa bien.
Fuente: es.wikipedia.org/wiki/Victoria_Rosell
Dilo todo.
#10 No, no lo completa bien. Lo hace omitiendo "cosillas" (por lo que sea).
Que Alba iba a por Rosell está reconocido por todos. Yo no soy periodista ni juez, no tengo por qué saber todos los detalles. Si me equivoco se me corrige, que a mí no se me caen los anillos por reconocer una equivocación. Pero de ahí a decir que omito cosas aposta cuando todo es público...
Lo que hay que leer.
Pues mal a quien le respondias que dices que era informacion incompleta...pero no eres mejor porque haces exactamente lo mismo que le criticas.
Y lo mismo le digo a #17 que se mete sin saber de donde le sopla el aire. No dimitio a su escaño por el caso del juez corrupto. Dimitio del escaño para irse al Ministerio de Igualdad. Lo que no pudo hacer fue volver a presentarse que es muy diferente a dimitir de su escaño.
- Me has respondido diciendo que no pudo presentarse a la reeleccion en las siguientes elecciones por culpa de estar imputada por lo del juez Alba. ¿Correcto?
¿Exactamente que tiene que ver eso con dimitir de su escaño? Cosa que hizo en el 2020 para aceptar el cargo de Delegada del Gobierno de VioGen.
b) a mí no me preguntes
Lo que yo he copiado es el relato del asunto de Rosell y Alba que aparece en la Wikipedia.
Y ahora repíteme eso del viento.
Si quieres te indico de donde sopla para que tengas una pista...
Hoy sopla del Norte, por cierto.
#_25 Eres todo argumentos. y el tipico cagon que respondes y metes al ignore
En 2016 el exministro José Manuel Soria, su contrincante político en Canarias en las nuevas elecciones generales de junio, presentó una querella contra ella por un caso que había dirigido como jueza, demanda que fue admitida a trámite por el Tribunal Supremo.[7] Esto la llevó a renunciar a volver a presentarse a las elecciones en cumplimiento con el código ético de Podemos que impide concurrir a cualquier imputado.[8][9]
En diciembre de 2016 la causa contra Rosell
… » ver todo el comentario
Y el ex juez Alba, que tuvo la oportunidad de poner todos los recursos y todas las alegaciones posibles, acabó dando con sus huesos en la cárcel. Y también uno de los poquísimos jueces expulsados permanentemente de la carrera judicial.
Igualito. </sarcasm>
se comió lawfare
y se comió el no meter la disposición transitoria a la ley del si es si... y su argumento jurídico posterior también fue el que son jueces machistas.
Por añadir contexto a tu intento de meter mierda
Lavaros la boca antes de hablar nada de Rosell que tiene el culo más limpio, después de cagar, que vuestra bocaza
De nada
En democracia hay que convivir y aceptar la existencia del que no piensa como uno mismo. La derecha no está precisamente en condiciones de dar lecciones al respecto. Véase la entrevista de Broncano a Mariló Montero. Montero pudo decir sin problema lo que pensaba. Lo que no le hizo gracia fue que le contestasen.
Parece ser que eres un gran defensor de quebrar el orden constitucional por motivos políticos.
Se ve que condenar a hombres inocentes por denuncias de sus mujeres, sin NINGUNA prueba, no era ningún problema.
Ahora que han condenado a un colega de partido , ahora si es un problema la “falta de pruebas” que hartazgo de incongruentes y estupidos al mando, madre mía
Algunos no se enteran de que tensionar las más altas instituciones del Estado hace que se pierda la fe en ellas. Hace menos de un siglo acabamos a hostia limpia y decididos a exterminar al otro por lo mismo. Claro que las circunstancias eran infinitamente más duras que entonces.
Por poner un ejemplo un tanto burro y simple. Convivir implica que si yo tengo un mal día no tengo derecho a arrearle un guantazo en la calle al primero que encuentre y pagar con él mi cabreo. Pero a cambio tengo derecho a no ser yo el analizado, y que si ocurre los poderes públicos se obligan a tratar de agarrar al agresor y castigarle ellos.
La fe en un juez imparcial es imprescindible si… » ver todo el comentario
www.eldiario.es/canariasahora/tribunales/jurista-canario-recomienda-fi
Pero el TC sí tiene potestad, en su caso, para anular el juicio y ordenar repetirlo con otro tribunal.
> “La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses, y, en su caso, con la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.”
Y primero hay que demostrar los hechos antes de aplicar el CP, el CC, o el código que sea.
Tengo muchas ganas de ver la sentencia y qué argumentos completos da.
El mismo juez Bermúdez, el de la sentencia del 11-M lo dijo. Que él personalmente es muy de derechas, pero como profesional de la justicia tenía que hacer un trabajo imparcial. Y que si antes de un juicio uno se tiene que preguntar de qué ideología es el juez que le va a juzgar, muy mal vamos.
Y estoy muy de acuerdo con él.
A mí me la bufa que un juez de derechas condene a alguien de izquierdas. Lo que sí me importa, y mucho, es si el juez es imparcial y la sentencia es justa.
Para los forofos ya está el fútbol.
Absuelto en el juicio. Más de 200.000 euros de indemnización (merecida, y pocos me parecen) por el robo de dos años de su vida. Ese dinero ha salido de los fondos públicos. Es decir, lo hemos pagado todos. ¿La juez Lamela? Hasta con ascensos.
En otros países una conducta así le habría costado el cargo.
Y la cárcel, que es donde debería estar por evidente prevaricación.
- Carmen Lamela acuso en la instruccon a los de Altsasua de terrorismo, que posteriormente fue negado por la sentencia
- Marchena condeno e inhabilito como diputado a Alberto Rodriguez de UP , posteriormente anulada
Un poco tachadas si que han sido algunas de sus sentencias, aparte de la de Rosell
Pero las poquísimas veces que las hay, el personal dice "a la mierda todo". En España, sin ir más lejos, la Guerra Civil tiene un nombre engañoso. Somos uno de los países de Occidente con más guerras civiles. Las carlistas, la de Sucesión del s. XVIII, la de los Comuneros...
Hace tiempo que no pasa, pero en España hubo un tiempo en que éramos muy dados a solucionar nuestras "diferencias" a mamporros.
Que hoy, a día de hoy no hay peligro de rebelión, lo compro sin problema. Mañana, Dios dirá. Estas cosas son como la famosa Dana de Valencia, algo que pasa muy muy de tarde en tarde, pero cuando cae arrasa con todo.
Pero por lo que sea, tampoco las enseña.
Pocos partidos pueden presumir de ello, y menos el PP y su policía política.
Veros defender a capa y a espada como fanáticos al delincuente fiscal general del estado condenado, es una cosa que esta siendo bastante divertida!
Pero, oye, si te hace feliz que un individuo se librase (más, en realidad) frente a las decenas que terminaron con veredicto de culpable en ese partido, me alegro por ti porque eres fácil de contentar. Aunque me resulta curioso que seas tan indulgente con los miserables del PP y ya des a entender algo sucio de lo que dice esta persona que perteneció a un partido.
Te daré el consejo que le di a otro por aquí: Ánimo. El primer paso es reconocer que estás apoyando a miserable gentuza y luego hacerte el propósito de alejarte de ellos.
Deduces que defiendo a un delincuente porque no me parece que el juicio al fiscal me parezca justo. Vas bien. En cuando a que no has defendido a delincuentes, venga, va. De sobra sabemos a quienes defiendes y el motivo por el que te han ignorado varios. Confieso que después de hablar contigo tengo que ducharme del asco que me das.
A mi me dais asco los que defendeis a delincuentes condenados.
Yo no trago a los que apoyan a quienes han demostraron muchas veces que el pueblo al que dicen representar les importa bien poco y que no respetan ni a aquellos a quienes causaron dolor. Creo que quienes permiten que sigan ahí son cómplices y tan culpables como ellos y, si solo afectase a ellos, bueno, pero es algo que tiene repercusión en inocentes. Se pueden ir a la mierda por despreciables.
Llevo unos dias pasándomelo pipa con los radicales como vosotros, viendo como defendeis lo indefendible de una forma tan patéticamente ridícula.
- Es del PP: suficiente prueba de cargo para condenarle
- Es del PSOE: lawfare
Lo que digan las sentencias se las trae al pairo.
Y si, de la que nos libramos. No somos conscientes, en serio.
Y lo ha dicho sin reirse, si.
Literalmente no se aplicó porque le salió de los huevos... Lo mismo que está condena al FG.
El resultado lo conocemos todos.
Gracias por en negativo ... a la espera de tu argumento quedo.
Coño, que sigues con el bulo que eres incapaz de demostrar con ninguna sentencia.
>www.meneame.net/story/cinco-jueces-supremo-rechazan-rebajar-pena-viola
>www.meneame.net/story/rebajan-pena-hombre-violo-cuatro-veces-menor-14-
>www.meneame.net/story/feijoo-grafico-reves-usa-caida-pib-per-capita-de
Por si quedaban dudas de que eres un propagandero.
Intentando engañar a #12 con bulos que no puedes probar desde hace años.
Por cierto, no conocemos la sentencia contra el Fiscal General aun, solo que le han declarado culpable. Algo absurdo perse.
Por no decir que la protagonista del meneo hizo lo mismo...siendo politica (y tengo pocas dudas, por no decir ninguna, que si tuviese que aplicar la ley ejerciendo de jueza haria exactamente lo mismo que el resto de jueces: reducir las penas que le tocasen porque de no hacerlo estaria prevaricando)
Se advirtio por activa y por pasiva de que iba a dar pie a que se redujesen penas. Hasta la entonces Ministra de Igualdad mientras se discutia la Ley se le lleno la boca de decir que eso no iba a suceder desde el atril del Congreso (mas bien de la comision del Congreso).
No pueden decir que no estaban avisadas. No pueden decir que no habia enmiendas para evitarlo (que… » ver todo el comentario
La primera propuesta era básicamente pasarse la ya bastante denostada presunción de inocencia del varón por el orto. Como tal aberración jurídica era imposible que se aprobara siquiera en Congreso, montaron una reforma que consistía en llamarlo a todo agresión de forma populista.
Durante la tramitación varios grupos (fachas, lo sé) avisaron de que se iba areducir penas, lo hizo el… » ver todo el comentario
De otros partidos puedo encontrar a gente que, aunque no me guste, puedo decir que tiene algo de conocimiento y profesionalidad, como Lobato en el PSOE. de ellos, ninguno. Veremos.
Un ley propagandística que envuelve todo bajo un mismo término para crear más confusión si cabe.
Sin espíritu crítico no vamos a ninguna parte, y ese es el problema, que con la "derecha oficial" española, que nunca se ha ido ni se irá a ninguna parte con ella a los mandos.
Caminais solos y dirigidos exclusivamente por vuestros apetitos, a esa "derecha oficial" me refiero.
Y de ahi mi comentario.
Ejemplo a seguir.
Un relato, y otro relato, y mas relato
votantescomplices.
Quién va a investigar al Supremo por sus filtraciones?