Amenazan e insultan a la farmacia que abre obligatoriamente en pleno recorrido de los 'bous al carrer' de Nàquera

Los festejos taurinos que se celebran los meses de verano en Náquera han generado un conflicto en esta localidad -la única de la Comunitat Valenciana gobernada por Vox- al chocar con la obligación por ley de apertura de una farmacia.

8 comentarios
enochmm #4 enochmm
¿Aficionados a los toros que son idiotas? Me pinchan y no sangro!
#2 lerdum
Claro que sí, quién puede necesitar gasas y demás parafernalia con riesgo de cornada. Que cierren!
The_Ignorator #5 The_Ignorator
Lo que importa a los españoles
Putodefendiendo España

Del artículo:
La armacéutica (sic) Natalia Almarcha durante los festejos sufrió la recriminación y las amenazasde (sic) los aficionados taurinos, una presión que se ha trasladado a las redes sociales, donde ella misma ha tenido que explicar la situación en la que se ha encontrado. [...] Durante este tiempo de coincidencia de apertura y de 'bous al carrer' se vivieron situaciones como que el propio alcalde de Vox, Iván Expósito -a la

…   » ver todo el comentario
Milmariposas #1 Milmariposas
Es que es para mear y no echar gota... :wall:
victorjba #3 victorjba
Que vayan a rezar, que eso lo cura todo.
Top_Banana #6 Top_Banana
Vaya!! Más pulseritas!! Están que se salen últimamente.
pitercio #8 pitercio
Le tendrán que cambiar el nombre a la fiesta: gilipollas al carrer.
#7 amlluch
No os hacéis una idea de lo que es vivir en esta mierda de pueblo ?(
