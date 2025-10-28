“La amenaza de una explosión social debe llevar a España a solucionar el problema de la vivienda”

P.- Si no se resuelve, la consecuencia podría ser una explosión social... R.- Sí, por supuesto. Las explosiones sociales son malas noticias. Suelen terminar mal. Deberían ser un temor que impulse a los partidos a actuar y escuchar las preocupaciones de la gente. P.- ¿Por qué el Gobierno es reacio a hacerlo? R.- Esa reticencia es suicida. Tony Blair a través de su instituto pregunta a los líderes mundiales cuáles son sus tres prioridades. Luego envía a alguien a observar cómo usan su tiempo. El promedio solo el 4 % lo dedican a esas prioridades