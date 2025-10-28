edición general
“La amenaza de una explosión social debe llevar a España a solucionar el problema de la vivienda”

P.- Si no se resuelve, la consecuencia podría ser una explosión social... R.- Sí, por supuesto. Las explosiones sociales son malas noticias. Suelen terminar mal. Deberían ser un temor que impulse a los partidos a actuar y escuchar las preocupaciones de la gente. P.- ¿Por qué el Gobierno es reacio a hacerlo? R.- Esa reticencia es suicida. Tony Blair a través de su instituto pregunta a los líderes mundiales cuáles son sus tres prioridades. Luego envía a alguien a observar cómo usan su tiempo. El promedio solo el 4 % lo dedican a esas prioridades

| etiquetas: libros , ensayo , economia , vivienda
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
El economista británico Paul Collier (Sheffield, 1949), profesor en la Universidad de Oxford, es una de las voces más influyentes en el debate sobre desigualdad, cohesión social y desarrollo territorial. Autor de obras clave como El club de la miseria o El futuro del capitalismo, acaba de publicar en español Rezagados (Debate), un ensayo que analiza cómo los lugares —y no solo las personas— pueden quedar atrás mientras “el poderoso centro impone políticas homogéneas a los rezagados”.  media
ElBeaver #5 ElBeaver
#1 en el RU sí que están jodidos con la vivienda o más bien infravivienda construida con madera, algo de ladrillo y cartón
#2 Juanjolo *
Es el trabajo de la izquierda, crear un problema para decir que tienen la solución que genera otro problema. Siempre hacen lo mismo. Te buscan una solución cutre y rapida a algo, y van iterando corrigiendo los problemas que ha generando la primera solución.
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#2 la superioridad moral es lo que tiene
Connect #4 Connect
#2 No es un problema de la izquierda. Es un problema de la política. Cada ideario busca su problema y su cutre-solución. El de la izquierda es la vivienda, el de la derecha la inmigración.
