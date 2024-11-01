edición general
De la alegría del Gordo a la preocupación: Villamanín intenta aclarar la venta de participaciones y el reparto de millones

La Comisión de Fiestas de la localidad leonesa cita a todos los agraciados a una reunión urgente este viernes para informar de los cobros de los hasta 60 millones de Lotería de Navidad que pudieron tocar pero que no terminan de cuadrar con los décimos devueltos. Pero la cuestión es que tienen que salir las cuentas y nadie sabe certeza si eso ocurre porque, entre otras cosas, se habla de que a pesar de haberse vendido todas las participaciones, hubo devolución de algún décimo. También hay quien cree que el problema es de exceso: más papeletas

Kantinero #6 Kantinero
A ostias van a acabar, lo cual confirma mi teoría, la pasta, más allá de lo necesario para vivir, solo trae problemas
4 K 64
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
#6 4 millones de euros que dicen que faltan xD

Veo una cascada de denuncias
0 K 20
bigmat #1 bigmat
Esto iba a pasar antes o después, lo de las ventas de papeletas sin ton ni son con la "esperanza" de que nunca toca.
Veremos si encuentran a algún cabeza de turco por esta cagada.
1 K 19
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
#1 y ya no es ventas de papeletas es que muchas llevan recargo de 1€ o 1,50€ o juegas varios números en una misma.

Ni una compro.
0 K 20
#3 Barriales
#1 no es ni la primera, ni la última que que pasa y pasara.
0 K 8
ChatGPT #5 ChatGPT
#1 yo me sé de uno que vendió participaciones en un bar… sin comprar los billetes de lotería. Le salió bien.
0 K 11
DeepBlue #7 DeepBlue
#5 Estadísticamente sale bien. Pero el peor escenario no es un riesgo fácilmente asumible.
0 K 10
ChatGPT #8 ChatGPT
#7 yo es un riesgo que no asumiría, pero oye.. hay gente pa’to
0 K 11
obmultimedia #11 obmultimedia
#1 Que se van a quedar el premio los que han vendido las papeletas ni cotiza.
0 K 11
DarthMatter #10 DarthMatter
La única "reunión urgente" a la que no faltará ni un sólo vecino, ... e incluso puede que sobren. :troll:
0 K 7

