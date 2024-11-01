De la alegría del Gordo a la preocupación: Villamanín intenta aclarar la venta de participaciones y el reparto de millones

La Comisión de Fiestas de la localidad leonesa cita a todos los agraciados a una reunión urgente este viernes para informar de los cobros de los hasta 60 millones de Lotería de Navidad que pudieron tocar pero que no terminan de cuadrar con los décimos devueltos. Pero la cuestión es que tienen que salir las cuentas y nadie sabe certeza si eso ocurre porque, entre otras cosas, se habla de que a pesar de haberse vendido todas las participaciones, hubo devolución de algún décimo. También hay quien cree que el problema es de exceso: más papeletas