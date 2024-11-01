El agua confinada en espacios nanométricos revela propiedades eléctricas extraordinarias

Un equipo internacional liderado por científicos de la Universidad de Manchester, con la participación de investigadores del Centro de Física de la Materia Condensada (IFIMAC) de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), ha descubierto que el agua, cuando queda confinada en espacios de apenas unos nanómetros de espesor, presenta propiedades eléctricas radicalmente distintas a las del agua común.Este comportamiento podría aprovecharse para diseñar baterías, supercondensadores o sistemas de desalinización más eficientes...
| etiquetas: agua , confinamiento , espacios nanométricos , propiedades eléctricas
Esa combinación milagrosa que da vida, ímpetu, naturaleza, voluntad e increíble conciencia a todo lo que conocemos como vida biológica hasta el momento, según conocemos.
Los Antiguos y lo que nos queda de su legado, respaldan tu comentario.
señalyruido.com/?p=3325
Y encima baterías a lo que se ve...
Tu ciencia hace aguas.
Ya está perrosanxe saltándose la Constitución otra vez!!
Mucho más sana una Cruzcampo
Aplicaciones reales: podría mejorar supercondensadores, baterías de flujo o membranas de desalinización, pero no esperen milagros: sigue siendo física y química muy sensible a escala nanométrica, no un “agua mágica”.