Una adolescente demanda a los creadores de una app usada para ‘desnudarla’ sin consentimiento

Una adolescente estadounidense víctima de una aplicación, que usa la inteligencia artificial generativa para crear un desnudo falso de cualquiera a partir de una imagen con ropa, ha demandado a los creadores por las secuelas que arrastra y por el potencial uso que estén haciendo de sus imágenes para entrenar modelos de IA, según recoge Portaltic. En 2023, compañeros de instituto de Jane Doe (nombre genérico que se usa para no identificar a la menor de edad, en este caso, de 17 años) obtuvieron y usaron imágenes de ella para cargarlas en la app…