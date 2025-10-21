Una adolescente demanda a los creadores de una app usada para ‘desnudarla’ sin consentimiento

Una adolescente estadounidense víctima de una aplicación, que usa la inteligencia artificial generativa para crear un desnudo falso de cualquiera a partir de una imagen con ropa, ha demandado a los creadores por las secuelas que arrastra y por el potencial uso que estén haciendo de sus imágenes para entrenar modelos de IA, según recoge Portaltic. En 2023, compañeros de instituto de Jane Doe (nombre genérico que se usa para no identificar a la menor de edad, en este caso, de 17 años) obtuvieron y usaron imágenes de ella para cargarlas en la app…
Y si en vez de hacerlo con esa aplicación, hubieran dibujado su rostro y un cuerpo desnudo, ¿ denunciaría a la fábrica de lápices ?.
No conozco esa aplicación, pero seguro que también puede generar esas imágenes partiendo de una foto de Angelina Jolie, o de un personaje de comic, femenino o masculino.
No está hecha sólo para utilizarla en el rostro de esa chica.
Es decir, no es más que una herramienta para generar imágenes partiendo de otra imagen.
En España al menos está prohibido difundir imágenes íntimas sin consentimiento. Que me dirás, pero es que son imágenes "fake". Ya, pero siguen siendo imágenes íntimas de una persona reconocible. Por eso digo, no se en que acabará esto, pero de primeras si que veo base para el juicio.
#15 Y si es menor se considera pornografía infantil. Aunque la foto sea falsa.
¿Estáis absolutamente seguros de que sólo sirve para eso? Creo que no lo sabemos ni vosotros ni yo. Ahí está el quid de la cuestión : si sirve para algo más que para eso, no ha lugar a juicio.
(Por cierto @sarri, esa palabra de "ridículo" es un poco faltona. A lo mejor el ridículo lo estás haciendo tú).
Así que sí, estoy seguro. Y si tú pinchas el enlace, lo estarías también.
Pues aunque sólo sirviera para eso, el delito no está en generar la imagen, el delito está en hacerla pública.
Por lo tanto, la empresa que ha fabricado esa aplicación no tiene la más mínima culpa de que el imbécil que la ha hecho pública haya cometido ese delito.
La empresa no comete ningún delito, lo comete el que la hace pública.
Si se la guarda para él, nadie comete ningún delito, ni la empresa que ha fabricado la app, ni el tío que la ha generado y se la guardado.
Sigo defendiendo mi opinión porque creo que tengo razón. Repito : el delito no está en generar imágenes, está en pasársela a otra gente y más aún si la ha publicado en redes.
Ahora, entra a la página de la empresa cuya presunción de inocencia defiendes con tanto ahínco (o mira las capturas que se han puesto en comentarios) y entonces no diré otra vez que estás haciendo el ridículo.
Anda echa un vistazo y no hagas el ridículo...
Supongo que habrá algún filtro de edad (por IA por supuesto) pero no parecen excesivamente preocupados a juzgar por la cara y la indumentaria...
No se en que quedará esto. Siendo USA, supongo que ganará quien tenga abogados más caros, pero vamos, que comparar a esta app con una caja de lápices me parece que no hay por donde cogerlo.
Es que si fuese al revés, que tengan su cuerpo, pero le coloquen, yo que sé, la cabeza de M. Monroe, pues seguramente nadie se hubiese enterado y no hubiese sufrido ese calvario.
Y luego está una parte para mí muy turbia, se pueden subir fotos de niños de 7 años?
