Una de las zonas más áridas de China está reverdeciendo. El motivo: un planta con siete millones de paneles solares
En una de las regiones más despobladas y áridas de China, un paisaje durante siglos dominada por el polvo, un enorme parche de arena está empezando a teñirse...
Una fotovoltaica expropia sus tierras a 100 agricultores y obliga a talar 100.000 olivos con el apoyo de la Junta de Andalucía
El problema va a ser que las empresas que se dedican a la fotovoltaica no suelen tener ni puñetera idea de agricultura y viceversa, tienen que juntarse y experimentar y es un riesgo para ambos.
Algunas experiencias llevadas a cabo en España han demostrado que mejorar el clima y las condiciones de una explotación gracias a la instalación de placa solares ha permitido incrementos en su productividad de entre el 40% y 60%. También permite reducir los costes. Lograr un suelo menos seco y un clima más húmedo supone requerir menor cantidad de agua para el riego.
Es exactamente el mismo efecto que ha tenido esa instalación en China solo que en tierras agricolas en lugar de en el desierto.