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Zelenski rechaza la condición de reparar el Druzhba para recibir el crédito de la UE

Zelenski rechaza la condición de reparar el Druzhba para recibir el crédito de la UE

El jefe de Estado ucraniano, Volodímir Zelenski, ha dicho a los líderes europeos que es «chantaje» la condición de reparar el oleoducto ruso Druzhba, que pasa por Ucrania y ha sido dañado por Rusia, para recibir el préstamo de 90.000 millones de la Unión Europea.«Le dije a nuestros amigos en Europa que esto se llama chantaje. La decisión sobre los 90.000 millones de euros fue adoptada por todos los 27 miembros», señaló Zelenski. Hungría exige la reparación para no vetar el crédito europeo acordado por los 27 en diciembre.

| etiquetas: zelenski , oleoducto , druzhba
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10 comentarios
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Comentarios destacados:      
YoSoyTuPadre #2 YoSoyTuPadre
Hasta "Dañado por Rusia" leí

Zelensky, trabájate un poco más las mentiras anda, que tienes un ejército de propagandistas para ello :roll:
7 K 97
Spirito #4 Spirito
#2 Sí, es que como todos sabemos, sobre todo lo saben mejor los yanquinejos, Rusia se daña a sí misma sus propios gaseoductos. xD
0 K 9
MiguelDeUnamano #9 MiguelDeUnamano
#2 Le ha faltado decirlo en negritas para aparentar tener más credibilidad. :troll:

xD
1 K 31
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Pues nada, te quedas sin 90.000 millones.

No es chantaje si no te quitan nada. Si es que "te dejan de dar", se llaman condiciones.
4 K 76
Mltfrtk #6 Mltfrtk
¡Zelenski, enseña las actas!
1 K 22
GanaderiaCuantica #10 GanaderiaCuantica
Me recuerda al chantaje que me han hecho siempre las empresas. Tenía que trabajar todo el mes para recibir la paga…
0 K 10
francesc1 #3 francesc1
La cosa está muy jodida amigo, sin petroleo Europa salta en cuatro días.
0 K 9
azathothruna #8 azathothruna
#3 Hay que buscar la forma de reducir ese tiempo :troll:
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#5 santofimia84_6279effa6e9
Parece que ucrania estuvo implicada en la destrucción del nord Stream 2, que repare u otro... O los Dos.
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menéame