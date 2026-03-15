Zelenski rechaza la condición de reparar el Druzhba para recibir el crédito de la UE

El jefe de Estado ucraniano, Volodímir Zelenski, ha dicho a los líderes europeos que es «chantaje» la condición de reparar el oleoducto ruso Druzhba, que pasa por Ucrania y ha sido dañado por Rusia, para recibir el préstamo de 90.000 millones de la Unión Europea.«Le dije a nuestros amigos en Europa que esto se llama chantaje. La decisión sobre los 90.000 millones de euros fue adoptada por todos los 27 miembros», señaló Zelenski. Hungría exige la reparación para no vetar el crédito europeo acordado por los 27 en diciembre.