edición general
8 meneos
10 clics
Zelenski amenaza a Orbán: "Daremos su dirección a nuestras FF.AA."

Zelenski amenaza a Orbán: "Daremos su dirección a nuestras FF.AA."

"Esperamos que una sola persona en la Unión Europea no bloquee los 90.000 millones y que los soldados ucranianos tengan armas. De lo contrario, daremos la dirección de esa persona a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestros muchachos, para que le llamen y hablen con él en su idioma", declaró Zelenski este jueves. Hungría bloqueó hace dos semanas un préstamo de 90.000 millones de euros acordado por la UE, así como el 20.° paquete de sanciones antirrusas del bloque comunitario, hasta que Kiev reanude el tránsito de petróleo ruso a través del oleoducto

| etiquetas: zelenski , orbán , ucrania , hungría , rusia , ue , oleoducto
7 1 0 K 97 actualidad
16 comentarios
7 1 0 K 97 actualidad
Ripio #10 Ripio
Por chuloputas ahora lo bloquearía siempre al bufón mierdero este.
Gorrón, pedigüeño y macarra de callejón.
Eso si, en croma.
1 K 40
Atusateelpelo #8 Atusateelpelo *
#6 ¿Hablas de Hungria o de Polonia? ?(

Edito: Y Ucrania, que va del mismo palo, quiere entrar y se dice que lo hara.
1 K 26
cocolisto #11 cocolisto
Un poco crecidito está el canijo.
0 K 20
Verdaderofalso #13 Verdaderofalso
#9 Amenaza a un aliado OTAN
0 K 20
Spirito #15 Spirito
#13 Sí, un payasete corrupto amenaza a un Estado de la UE.

Muy crecido se le ve a Zelenski.
0 K 9
Atusateelpelo #4 Atusateelpelo
¿Amenazas a un jefe de Estado de la UE?
0 K 17
antesdarle #6 antesdarle
#4 que por otro lado no deja de ser sorprendente que un estado homófobo declarado, sea parte de la UE
0 K 11
#16 sarri
#6 Lo que es absolutamente irrelevante para el tema de esta noticia, que es la amenaza muy clara de Zelenski a Orbán, presidente de un país de la UE (que yo piense que es un hdp y que estarían mejor los húngaros sin él, tampoco es relevante.

Porque con esta misma mierda se justificó lo de Venezuela (como Maduro es un dictador EEUU lo puede secuestrar y disponer del país como le plazca) y se está justificando la guerra contra Irán (como los ayatolás no son de nuestra cuerda, pues me los cargo a…   » ver todo el comentario
0 K 14
Alfon_Dc #12 Alfon_Dc
#4
Por supuesto, y si no, llama a papá , que les peguen el toque..Como bien han dicho nuestros patriotas más barbudos, hay que postrarse ante los deseos del agente naranja..y si don naranja dice que a pagar la fiesta ucraniana, nosotros , a pagar .
0 K 10
Verdaderofalso #14 Verdaderofalso
#4 y miembro de la OTAN
0 K 20
Gry #7 Gry
Solo sigue el ejemplo de Trump, si el presidente de otro país no te cae bien te lo cargas a ver si el siguiente es más razonable.
0 K 16
joffer #5 joffer
De verdad que Europa necesita espabilar un poco. Pero un poco grande.
0 K 12
#1 kaos_subversivo
Para mandarle a la mierda al enano este. Amenazando al que te esta salvando el culo...
0 K 12
antesdarle #9 antesdarle
#1 Hungría salvando el culo a Ucrania? xD si fuera por Hungría ya se podrían dar por jodidos
0 K 11
Veelicus #3 Veelicus
Al final Hungria le declarara la guerra a Ucrania y nos diran que sera culpa de Hungria...
0 K 11
#2 Barriales
Que se los pida a Trumpo.
0 K 7

menéame