Zelenski amenaza a Orbán: "Daremos su dirección a nuestras FF.AA."

"Esperamos que una sola persona en la Unión Europea no bloquee los 90.000 millones y que los soldados ucranianos tengan armas. De lo contrario, daremos la dirección de esa persona a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestros muchachos, para que le llamen y hablen con él en su idioma", declaró Zelenski este jueves. Hungría bloqueó hace dos semanas un préstamo de 90.000 millones de euros acordado por la UE, así como el 20.° paquete de sanciones antirrusas del bloque comunitario, hasta que Kiev reanude el tránsito de petróleo ruso a través del oleoducto
Gorrón, pedigüeño y macarra de callejón.
Eso si, en croma.
Edito: Y Ucrania, que va del mismo palo, quiere entrar y se dice que lo hara.
Muy crecido se le ve a Zelenski.
Porque con esta misma mierda se justificó lo de Venezuela (como Maduro es un dictador EEUU lo puede secuestrar y disponer del país como le plazca) y se está justificando la guerra contra Irán (como los ayatolás no son de nuestra cuerda, pues me los cargo a… » ver todo el comentario
Por supuesto, y si no, llama a papá , que les peguen el toque..Como bien han dicho nuestros patriotas más barbudos, hay que postrarse ante los deseos del agente naranja..y si don naranja dice que a pagar la fiesta ucraniana, nosotros , a pagar .