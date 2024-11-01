Zelenski amenaza a Orbán: "Daremos su dirección a nuestras FF.AA."

"Esperamos que una sola persona en la Unión Europea no bloquee los 90.000 millones y que los soldados ucranianos tengan armas. De lo contrario, daremos la dirección de esa persona a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestros muchachos, para que le llamen y hablen con él en su idioma", declaró Zelenski este jueves. Hungría bloqueó hace dos semanas un préstamo de 90.000 millones de euros acordado por la UE, así como el 20.° paquete de sanciones antirrusas del bloque comunitario, hasta que Kiev reanude el tránsito de petróleo ruso a través del oleoducto