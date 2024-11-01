Zelensky establece un plazo para reiniciar el oleoducto Druzhba a Hungría [ENG]

Zelensky dijo que el oleoducto Druzhba “debería volver a funcionar en dos meses”, estableciendo una ventana clara para cuándo podría reanudarse el flujo de petróleo crudo — suponiendo que las reparaciones y los controles se realicen según lo planeado. Si bien “dos meses” es una estimación concreta, no es lo mismo que una fecha de reinicio garantizada. El informe enmarca el cronograma como un período esperado para que el oleoducto vuelva a funcionar, una ventana objetivo que depende del trabajo técnico y de la situación general.