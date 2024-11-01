Zelensky establece un plazo para reiniciar el oleoducto Druzhba a Hungría [ENG]

Zelensky dijo que el oleoducto Druzhba “debería volver a funcionar en dos meses”, estableciendo una ventana clara para cuándo podría reanudarse el flujo de petróleo crudo — suponiendo que las reparaciones y los controles se realicen según lo planeado. Si bien “dos meses” es una estimación concreta, no es lo mismo que una fecha de reinicio garantizada. El informe enmarca el cronograma como un período esperado para que el oleoducto vuelva a funcionar, una ventana objetivo que depende del trabajo técnico y de la situación general.
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Digo yo. Si sacan las cajas de herramientas para que no den dos viajes...
Cierto, que lo que más pareza da del bricolage es sacar las herramientas y luego recogerlas, siempre es mejor hacer todo lo posible para evitarlo.
Por cierto Alemania ya sabe qué hacer con el NordStream
Aún así le recomiendo a Orban que se espere esos dos meses a que se ponga en funcionamiento, por si acaso, que el gobierno ucraniano son unos trileros