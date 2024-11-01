edición general
6 meneos
3 clics
Zelensky establece un plazo para reiniciar el oleoducto Druzhba a Hungría [ENG]

Zelensky establece un plazo para reiniciar el oleoducto Druzhba a Hungría [ENG]

Zelensky dijo que el oleoducto Druzhba “debería volver a funcionar en dos meses”, estableciendo una ventana clara para cuándo podría reanudarse el flujo de petróleo crudo — suponiendo que las reparaciones y los controles se realicen según lo planeado. Si bien “dos meses” es una estimación concreta, no es lo mismo que una fecha de reinicio garantizada. El informe enmarca el cronograma como un período esperado para que el oleoducto vuelva a funcionar, una ventana objetivo que depende del trabajo técnico y de la situación general.

| etiquetas: zelensky , hungría , oleoducto , druzhba , ukrania
6 0 0 K 101 actualidad
5 comentarios
6 0 0 K 101 actualidad
pitercio #1 pitercio
Pues nada, cuando esté arreglado que llame a ver cómo va lo suyo.
6 K 109
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
#1 Y ya de paso que arregle el Nord Stream II.

Digo yo. Si sacan las cajas de herramientas para que no den dos viajes...
5 K 102
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#2

Cierto, que lo que más pareza da del bricolage es sacar las herramientas y luego recogerlas, siempre es mejor hacer todo lo posible para evitarlo.
1 K 36
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
Al final solo hay que sentarse y dejar las cosas claras. Cuando empiecen a bombear, se les paga.

Por cierto Alemania ya sabe qué hacer con el NordStream xD
1 K 40
YoSoyTuPadre #5 YoSoyTuPadre *
Vaya, vaya, alguien que dijo hace unos días que jamás se abriría el oleoducto se está bajando los pantalones :troll:


Aún así le recomiendo a Orban que se espere esos dos meses a que se ponga en funcionamiento, por si acaso, que el gobierno ucraniano son unos trileros
1 K 35

menéame