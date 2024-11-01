edición general
7 meneos
62 clics
Ya a la venta: China está fabricando en serie misiles hipersónicos por 99 000 dólares [ENG]

Ya a la venta: China está fabricando en serie misiles hipersónicos por 99 000 dólares [ENG]

Además de su bajo coste, pueden lanzarse desde cualquier lugar. El lanzador tiene el aspecto de cualquiera de las decenas de millones de contenedores de transporte que flotan en el océano, o que se encuentran en los puertos, o que viajan en camiones, o que están aparcados en terrenos industriales. En otras palabras, los lanzadores de estos misiles están a la vista de todos. Estas tecnologías son nuevas en la historia de la humanidad. Hoy en día existe una disparidad extrema entre el ataque de bajo coste y la defensa de alto coste.

| etiquetas: china , misiles hipersónicos , ykj-1000
6 1 0 K 87 tecnología
21 comentarios
6 1 0 K 87 tecnología
Comentarios destacados:    
azathothruna #3 azathothruna
Ojala que ayude a Iran.
Mas que la ayuda misera que le da al hijo de putin, que no la merece tanto la verdad
0 K 18
Runru #5 Runru
¿Venta por Temu o Aliexpress? A ver si salen cupones de descuento pronto.
1 K 16
Atusateelpelo #18 Atusateelpelo
#14 Tendran la misma tecnologia entonces que los radares de EEUU en el Golfo que se les cuelan los drones de 50k pavos como si nada... xD
0 K 15
#21 sorecer
#11 Tu lo que diga USA, a por ello. Oye, bien que les está yendo el secuestro. Ahora Venezuela les regala oro en agradecimiento.
0 K 10
#2 bizcobollo
A cómo sale la docena?
0 K 7
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
#2 a partir de 2000 unidades te hacen precio
0 K 20
#1 AlexGuevara
Y además se pueden personalitzar con la bandera de tu país. Alguna cosa me dice que el stock de misiles iraní va a durar más de lo que algunos vaticinaban
0 K 7
#12 tropezon
#1 O con la foto de Pedro Sanchez :troll:
0 K 18
#6 Barriales
#4 desde cuando Maduro es narco?.
6 K 85
Findeton #11 Findeton
#6 Está acusado de narcotráfico, a mí que me cuentas.
0 K 10
#20 Barriales
#11 pero eso no lo convierte en narcotraficante. Difundes bulos.
0 K 8
Herumel #7 Herumel
#4 ¿Ostia, pero no era Cuba quien defendía a Maduro? ¿Ahora es China? Convenientemente ideologizado.

www.meneame.net/story/trump-apodera-venezuela-bloquea-ormuz-plan-forra
www.meneame.net/story/estados-unidos-quiere-instalarse-tierra-fuego-ba

Que horrible es a veces la hemeroteca @findeton
3 K 56
Findeton #13 Findeton *
#7 Rusia, China, Irán, Cuba, todos estaban metidos en Venezuela.

Los tan publicitados radares chinos parecen haber sido de poca ayuda cuando Estados Unidos lanzó su masivo ataque aéreo contra Venezuela.
www.businessinsider.com/chinas-radars-not-useful-during-us-air-assault
0 K 10
Atusateelpelo #8 Atusateelpelo
#4 ¿Venezuela tenia misiles hipersonicos y no pudo usarlos contra helicopteros? Meca...
1 K 33
Findeton #14 Findeton
#8 Venezuela tenía radares chinos que funcionaron tan bien como suena la frase "radares chinos"

www.businessinsider.com/chinas-radars-not-useful-during-us-air-assault
0 K 10
Verdaderofalso #10 Verdaderofalso
#4 narco Maduro?
0 K 20
#15 Assoka
#4 Si Rusia o China estuvieran dispuestos a defender Venezuela, probablemente EEUU habría perdido ese primer portaaviones en el Caribe. Sólo tienes que ver dónde han tenido que aparcar el Gerald Ford
0 K 9
Spirito #16 Spirito
#4 Findeton, si ya sabes que no hacemos caso a tus tonterías, ni nos enrabias ni nada... ¿Para qué insistes? xD
0 K 9
Findeton #17 Findeton
#16 Habló el putinejo.
0 K 10
Spirito #19 Spirito
#17 xD

Venga, va... confiesa ¿Cuánto te pagan por esas perlitas que sueltas?

A ver, te reconozco que hay que tener ingenio para esos delirios que escribes. xD
0 K 9

menéame