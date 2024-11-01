edición general
WINDOWS 11 fue una jugada de MICROSOFT e INTEL para ACABAR con AMD

Microsoft rompió su promesa con Windows 10 y anunció Win11 en 2021.¿Por qué? Bueno, digamos que INTEL necesitaba cierta ayuda.Por eso escondió una optimización para favorecer a sus i9 y fastidiar a AMD. En realidad esta maniobra esconde muchos más trucos cuestionables que confirman que la compañía fundada por Bill Gates ha sido siempre un jugador más en el equipo INTEL. Y hay más, Microsoft también "se olvidó" de las optimizaciones que Windows10 tenía para los ryzen de AMD. Todo mientras la prensa hacía la campaña de bechmarks y estábamos t

#1 cocococo
GNU/Linux Debian y a tomar por culo Windows.
6
Macadam #2 Macadam *
#1 Según el titular, debería ser "GNU/LINUX DEBIAN y a TOMAR por CULO WINDOWS"
2
#3 ombresaco
GRACIAS a #2 , AHORA ya se ENTIENDE
1
janatxan #6 janatxan
#1 si la aceptación de tu sistema depende de que a otros les vaya mal el suyo, quizas tendrías que darle una vuelta a tu sistema.
1
Ed_Hunter #7 Ed_Hunter
#1 Debian no, ya hay demasiados chiflados naranjas en nuestras vidas.
0
silvano.jorge #9 silvano.jorge
#7 debian always
0
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
Pues le salio la jugada mal, AMD ha subido con sus micros mas que Intel y sus trampas, yo ya deje Microsoft con W10 y me pase a Linux Mint y tan contento con el, 0 problemas.
0
silvano.jorge #8 silvano.jorge
de ser mejor que el rival estamos hablando, no?
0
Esku #5 Esku
Que raro, Intel haciendo trampas para hundir a AMD. Jodeos por hijos de puta, que ahora estais en la mierda.
0

menéame