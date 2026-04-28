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VÍDEO | Nuevo ridículo en directo de Nacho Abad: compara al PSOE con el partido nazi de Hitler  

Un intercambio entre Nacho Abad y el diputado socialista Víctor Camino deriva en un debate sobre ideología y rigor histórico en directo ...

| etiquetas: psoe , nazis , nacho abad , ridículo
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2 comentarios
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YeahYa #1 YeahYa
La ultraderecha comparando al PSOE con los nazis para justificar que se sigan matando niños en Israel.

Es flipante la bajeza moral de esta gente.
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Andreham #2 Andreham
Pues los que usan el principio de transposición nazi son ellos, así que...
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