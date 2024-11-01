De verdugos a fugitivos: El ICE registra 45 bajas ante los panteras negras, el FAO y el resto de guerrillas de la inmigración armada

La Derrota de Minneapolis: Tras el asesinato de Renee Nicole Good, la respuesta fue implacable. En una emboscada táctica ejecutada por núcleos de los nuevos Panteras Negras, una unidad de asalto federal fue diezmada. No solo hubo 3 bajas mortales en las filas del régimen, sino que una decena de agentes terminaron en el hospital con heridas que les recordarán de por vida que el pueblo ya no es una presa fácil