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Vecinos denuncian violencia policial en la detención de Serigne Mbaye en Usera

Vecinos denuncian violencia policial en la detención de Serigne Mbaye en Usera

Según esta versión, Mbaye fue reducido en el suelo mediante una actuación que califican de «desproporcionada», lo que provocó la alarma entre otros residentes del edificio. Varios vecinos bajaron para interesarse por lo ocurrido, lo que derivó en nuevas detenciones.
Amnistía Internacional investiga el uso excesivo de la fuerza y posibles identificaciones racistas.

| etiquetas: vecinos , detención , serigne mbaye , violencia policial
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5 comentarios
12 9 2 K 158 MADRID
#1 chavi
Segun "esta versión" y según todas las imagenes que lo demuestran
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Alakrán_ #3 Alakrán_
Han colgado el vídeo de la detención y se ve perfectamente como forcejea con los policías y se resiste a la detención. Poco más que decir.
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Gadfly #4 Gadfly *
#3 enlace al vídeo?
Edito: ya lo he visto.
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makinavaja #2 makinavaja
Por qué será que siempre que el sospechoso es de piel oscura, la policía tiende a hacer un "uso excesivo de la fuerza".... y a mayor oscuridad de piel, mas excesivo es.... :-D
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allaquevamos #5 allaquevamos
Policía persigue a sospechoso, cuando se ponen a detenerlo este señor y alguna otra persona se ponen a defender activamente al delincuente. La situación escala y acaba detenido por interferir en la acción policial, junto con otras 6 personas.
Esto es lo que tiene creerse un Social justice warrior (SJW).
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menéame