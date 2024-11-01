Vecinos denuncian violencia policial en la detención de Serigne Mbaye en Usera

Según esta versión, Mbaye fue reducido en el suelo mediante una actuación que califican de «desproporcionada», lo que provocó la alarma entre otros residentes del edificio. Varios vecinos bajaron para interesarse por lo ocurrido, lo que derivó en nuevas detenciones.
Amnistía Internacional investiga el uso excesivo de la fuerza y posibles identificaciones racistas.
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Edito: ya lo he visto.
Esto es lo que tiene creerse un Social justice warrior (SJW).