Los utensilios de silicona para hornear como fuente de exposición humana a los siloxanos cíclicos a través de la inhalación y el consumo de alimentos horneados

Los utensilios de cocina de silicona se utilizan ampliamente debido a su resistencia al calor, flexibilidad y propiedades antiadherentes. Sin embargo, han surgido preocupaciones con respecto a la posible migración y liberación de siloxanos de estos productos a los alimentos y al aire interior durante la cocción. Este estudio evalúa la exposición humana a los siloxanos cíclicos a través de la ingestión y la inhalación, utilizando utensilios de cocina de silicona comprados en el mercado canadiense.
| etiquetas: silicona , siloxanos , cocina , hornos
Si bien existen datos de toxicidad para c-siliconas más ligeras, como las de D3 a D6, actualmente se carece de datos de exposición y peligrosidad para c-siloxanos más pesados. Este estudio exhaustivo incluye una gama ampliada de c-siloxanos, análisis de la composición de los productos, mediciones de emisiones atmosféricas y migración alimentaria, evaluaciones de la exposición por inhalación e ingestión, así como la estimación de peligrosidad para c-siloxanos tanto ligeros como
