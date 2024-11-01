edición general
Los utensilios de silicona para hornear como fuente de exposición humana a los siloxanos cíclicos a través de la inhalación y el consumo de alimentos horneados

Los utensilios de cocina de silicona se utilizan ampliamente debido a su resistencia al calor, flexibilidad y propiedades antiadherentes. Sin embargo, han surgido preocupaciones con respecto a la posible migración y liberación de siloxanos de estos productos a los alimentos y al aire interior durante la cocción. Este estudio evalúa la exposición humana a los siloxanos cíclicos a través de la ingestión y la inhalación, utilizando utensilios de cocina de silicona comprados en el mercado canadiense.

#1 alfinal
Conclusiones

Si bien existen datos de toxicidad para c-siliconas más ligeras, como las de D3 a D6, actualmente se carece de datos de exposición y peligrosidad para c-siloxanos más pesados. Este estudio exhaustivo incluye una gama ampliada de c-siloxanos, análisis de la composición de los productos, mediciones de emisiones atmosféricas y migración alimentaria, evaluaciones de la exposición por inhalación e ingestión, así como la estimación de peligrosidad para c-siloxanos tanto ligeros como

Pertinax #2 Pertinax *
Tan solo arrancaréis mi Lekue de mis frías y muertas manos.
Laro__ #3 Laro__
#2 Vale, pero cruza los dedos para que tu lekue no sea el responsable del estado de esas manos :troll:
Pertinax #4 Pertinax *
#3 Sobreviví a los 80, creo que sobreviviré a la Lekue.
Asimismov #5 Asimismov *
Estos siloxanos deben ser siosistas:
Si O Si  media
