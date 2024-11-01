En USA la edad promedio en la que se compra una vivienda sube a 56 años. Podría trasladarse la misma grafica a la mayoría de países occidentales [ENG]

La edad promedio en USA a la cual se compra una vivienda actualmente es de 56 años frente a los años 80 que era entre 33 años. Esto también se podría trasladar a la mayoría de países occidentales. Una de las medidas propuestas de Trump ha sido que no se puedan comprar viviendas unifamiliares en estados unidos por parte de grandes inversores institucionales. Esto para que pueda haber mayor accesibilidad a la vivienda.