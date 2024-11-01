edición general
En USA la edad promedio en la que se compra una vivienda sube a 56 años. Podría trasladarse la misma grafica a la mayoría de países occidentales [ENG]

La edad promedio en USA a la cual se compra una vivienda actualmente es de 56 años frente a los años 80 que era entre 33 años. Esto también se podría trasladar a la mayoría de países occidentales. Una de las medidas propuestas de Trump ha sido que no se puedan comprar viviendas unifamiliares en estados unidos por parte de grandes inversores institucionales. Esto para que pueda haber mayor accesibilidad a la vivienda.

Dragstat
#5 "56 años en 2024. En 1981 era de 31"

Van a estar curiosas las consecuencias.
calde
Pero ésto cómo es:

- que la media es comprarse la primera vivienda con 52 años

- que con sesenta y pico llevan ya 2 o 3?

- o que hay 4 magnates de 80 que han comprado medio Manhattan últimamente?

lectordigital
#2 La noticia sería que los mayores de 55 años son los que pueden permitirse comprarse una vivienda a los precios actuales.

" El aumento de los precios de las viviendas y las altas tasas hipotecarias han elevado la edad media de los compradores de viviendas a un récord de 56 años en 2024, frente a los 45 de 2021.
En 1981, la edad media de los compradores de vivienda era de 31 años, véase el gráfico "
BastardWolf
#2 tb podria ser que te lleva 52 años terminar de pagarla, que no se aleja mucho de la realidad xD
calde
#6 de pagar la deuda heredada de los padres querrás decir, no? :roll:

Nos quejamos, pero mirad cuánto margen hay aún para que los patriotas de los fondos buitres suban el precio de ese "bien de mercado", eh! :troll:
Cobayaceo
#2 Eso mismo estaba pensando yo, y he entrado a buscar la metodología. No hay nada.

El dato en sí no tiene sentido. Está claro que la gente de media no se compra una casa a los 52 años, porque a esa edad no dan hipotecas facilmente. Depende de cada país, pero los bancos en general quieren que al jubilarte tengas la casa pagada, o solo te quede algo simbólico por pagar.

La cifra es solo un cálculo curioso para dar a entender algo que sería noticia sociológica si fuese real, pero que…   » ver todo el comentario
azathothruna
Imagina a las europedas conseguir la emancipacion junto a la menopausia :troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll:
Una parte es ultra feminista, tirando peste de los hombres.
Otras cambiaron de equipo
Y otras crian nazis
#4 Mustela
#0 Está en inglés
Jakeukalane
#4 #0 incluido
#4 #0 incluido
calde
#4 "Es que cómo se puede permitir que en internet haya contenido que no esté en esta maravillosa y tan bonita lengua la nuestra, el inglés! Voy a ordenar al secretario de estado que intervenga esos centros de datos!" Trump.

:roll:
Urasandi
Ni el nivel adquisitivo ni el coste de la vivienda son comparables
