En USA la edad promedio en la que se compra una vivienda sube a 56 años. Podría trasladarse la misma grafica a la mayoría de países occidentales [ENG]

La edad promedio en USA a la cual se compra una vivienda actualmente es de 56 años frente a los años 80 que era entre 33 años. Esto también se podría trasladar a la mayoría de países occidentales. Una de las medidas propuestas de Trump ha sido que no se puedan comprar viviendas unifamiliares en estados unidos por parte de grandes inversores institucionales. Esto para que pueda haber mayor accesibilidad a la vivienda.
Van a estar curiosas las consecuencias.
- que la media es comprarse la primera vivienda con 52 años
- que con sesenta y pico llevan ya 2 o 3?
- o que hay 4 magnates de 80 que han comprado medio Manhattan últimamente?
" El aumento de los precios de las viviendas y las altas tasas hipotecarias han elevado la edad media de los compradores de viviendas a un récord de 56 años en 2024, frente a los 45 de 2021.
En 1981, la edad media de los compradores de vivienda era de 31 años, véase el gráfico "
Nos quejamos, pero mirad cuánto margen hay aún para que los patriotas de los fondos buitres suban el precio de ese "bien de mercado", eh!
El dato en sí no tiene sentido. Está claro que la gente de media no se compra una casa a los 52 años, porque a esa edad no dan hipotecas facilmente. Depende de cada país, pero los bancos en general quieren que al jubilarte tengas la casa pagada, o solo te quede algo simbólico por pagar.
