Multan a una gijonesa con 141.748 euros por simular su residencia fiscal en Madrid

Otro de los indicios relevantes fue el consumo de suministros en las viviendas de Gijón y Madrid. La inspección comprobó que los consumos eléctricos y telefónicos del domicilio asturiano eran notablemente superiores a los de la vivienda madrileña. En algunos ejercicios llegaban a duplicarse

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Un claro caso de no querer pagar impuestos allá donde vive
#3 VFR
#1 Es lo que tiene que no todos los españoles tengan los mismos deberes. Vivan las autonomías
#5 chavi
#3 Es lo que tiene que precisamente los mas ricos sean los que mas roban.

Le tenian que haber confiscado la vivienda en Asturias y que se fuera a Madrid a vivir de verdad
StuartMcNight #6 StuartMcNight *
#3 Mentira. Todos los españoles tienen los mismos deberes. Pagar impuestos allá donde residen. Si esta señora residiera en Madrid no habría tenido que pagar ese impuesto ni la multa.

Lo que no puede hacer ningún español es residir en una comunidad autónoma y pagar impuestos en otra. Que es lo que le ha pasado a esta delincuente. Y además con pocas luces al hacerlo.

Ya vale de culpar a las autonomías de las chorizadas de los ricos.
#2 alhambre
200.000 euros de impuestos evadidos. Como maneja la gente, colega. Y aqui los curritos viendo youtubers recomendando el trade republik a ver si nos hacemos ricos todos. Va a ser que no.
StuartMcNight #4 StuartMcNight
#2 Para evadir 200k en impuesto de patrimonio en 4 años estamos hablando de un patrimonio de al menos 4 millones de euros.

Esta es a la gente a la que la lideresa regala exenciones fiscales con el enorme aplauso de la Pepitada de liberalistos que en su puta vida llegará a pagarlo.
