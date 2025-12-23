Multan a una gijonesa con 141.748 euros por simular su residencia fiscal en Madrid

Otro de los indicios relevantes fue el consumo de suministros en las viviendas de Gijón y Madrid. La inspección comprobó que los consumos eléctricos y telefónicos del domicilio asturiano eran notablemente superiores a los de la vivienda madrileña. En algunos ejercicios llegaban a duplicarse
Le tenian que haber confiscado la vivienda en Asturias y que se fuera a Madrid a vivir de verdad
Lo que no puede hacer ningún español es residir en una comunidad autónoma y pagar impuestos en otra. Que es lo que le ha pasado a esta delincuente. Y además con pocas luces al hacerlo.
Ya vale de culpar a las autonomías de las chorizadas de los ricos.
Esta es a la gente a la que la lideresa regala exenciones fiscales con el enorme aplauso de la Pepitada de liberalistos que en su puta vida llegará a pagarlo.