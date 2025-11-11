edición general
Trump sobre la decoración de la Casa Blanca: “No se puede imitar el oro, esto no es material del Home Depot” Resulta que en realidad sí era del Home Depot [ENG]

La presentadora de Fox News hizo un comentario sobre la decoración dorada del Despacho Oval durante una visita a la Casa Blanca preguntándo a Trump si los adornos los había comprado en Home Depot. “Nooo, esto no es material del Home Depot.” “¿No? ¿No es algo que se compra allí?” “Esto no es del Home Depot.” Solo hay un problema: los adornos son unos apliques de poliuretano que se venden en Home Depot por 58,07 dólares.

#2 Grahml
Aquí Trump diciendo que los adornos no son del Home Depot (tienda del tipo Leroy Merlin o similares)

x.com/LangmanVince/status/1988051933718843803

Y aquí exactamente uno de los adornos que hay en la Casa Blanca, en venta en Home Depot (esperando a ser pintado con spray color dorado)  media
themarquesito #3 themarquesito
#2 Trump es sinónimo de mal gusto y cutrez
#4 Grahml *
#3 me encantan los comentarios de la web online del Home Depot xD

www.homedepot.com/p/Ekena-Millwork-1-13-in-x-14-75-in-x-35-375-in-Poly  media
camvalf #1 camvalf
Y caro me parece para lo hortera que son.
#6 Grahml
#1 Es incluso aún más hortera si lo pintas de color dorado.
pipe1976 #5 pipe1976
La.duda surge de si realmente le han dicho( y cobrado) que es oro
Elbaronrojo #7 Elbaronrojo
Le está quedando como la mansión de un mafioso ruso en la costa del sol.
