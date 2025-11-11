Trump sobre la decoración de la Casa Blanca: “No se puede imitar el oro, esto no es material del Home Depot” Resulta que en realidad sí era del Home Depot [ENG]  

La presentadora de Fox News hizo un comentario sobre la decoración dorada del Despacho Oval durante una visita a la Casa Blanca preguntándo a Trump si los adornos los había comprado en Home Depot. “Nooo, esto no es material del Home Depot.” “¿No? ¿No es algo que se compra allí?” “Esto no es del Home Depot.” Solo hay un problema: los adornos son unos apliques de poliuretano que se venden en Home Depot por 58,07 dólares.
| etiquetas: adornos , decoración , home , depot , trump
x.com/LangmanVince/status/1988051933718843803
Y aquí exactamente uno de los adornos que hay en la Casa Blanca, en venta en Home Depot (esperando a ser pintado con spray color dorado)
www.homedepot.com/p/Ekena-Millwork-1-13-in-x-14-75-in-x-35-375-in-Poly
eu.palmbeachpost.com/story/news/trump/2025/11/11/white-house-northern-