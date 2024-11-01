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Trump: «No soy un violador. No he violado a nadie». Periodista: «Ah, ¿cree que se refería a usted?»

Trump: «No soy un violador. No he violado a nadie». Periodista: «Ah, ¿cree que se refería a usted?»  

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vivido un nuevo episodio de sus habituales encontronazos con la prensa. Ha ocurrido durante la entrevista que ha concedido al programa '60 minutes', de CBS, cuando la periodista Norah O'Donnell ha reproducido al mandatario una parte del manifiesto del atacante, Cole Allen, en el que dice: "Ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor cubra mis manos con sus crímenes". "Estaba esperando que leyeras eso, porque sabía que lo harías. Porque sois gente horrible."

| etiquetas: 60 , minutes , pedófilo , trump , cbs , entrevista
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24 comentarios
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Comentarios destacados:      
ombresaco #2 ombresaco
una respuesta es esa, otra posible respuesta habría sido "entonces, pedófilo y traidor, sí que lo admite, no?"
5 K 53
Escafurciao #9 Escafurciao
#2 eso no lo discute
1 K 23
JoseRvValjean #16 JoseRvValjean *
#2 Según establece la constitución de los Estados Unidos y el derecho inalienable de la población a portar armas como medio de autodefensa, el defenderse de la tiranía y acabar con el tirano es no solo parte de ese derecho inalienable de su sociedad, además está amparado por la ley, luchar contra quien atenta contra la democracia y el equilibrio de poderes llegado el caso mediante las armas es obligación de todo estadounidense, por tanto esto no es más que un acto de autodefensa de la Población civil en nombre de la libertad, creo que eres alguien que defiende la libertad, supongo que entenderás lo sucedido. Perdón este comentario va para Findeton pero creo que me ha anulado
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strike5000 #18 strike5000 *
#2 También niega ser un pedófilo. Lo que pasa es que han recortado en el titular.

"Yo no soy un violador, no he violado a nadie. No soy un pedófilo."

En cuanto a lo de asesino, técnicamente lo es en cuanto a que, como Presidente de los EEUU, ha ordenado la muerte de personas con conocimiento de causa e intención, dentro de un contexto bélico, pero lo ha ordenado. Ahora, que penalmente lo sea ya debería decirlo un tribunal.
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ehizabai #15 ehizabai
#10 Si el 6 de enero de 2020 alguien se hubiera cargado a Trump, ¿Tú a favor?
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ehizabai #14 ehizabai
#13 ¿Ah sí eh?
Trump debe ser de izquierdas cuando se carga a Khamenei, entonces...
Y los del ICE que matan manifestantes deben ser izquierdosos todos. Y los que los defienden.
Y más cerca, los que mataron a Aitor Zabaleta, izquierdistas todos.
Y los que pegan palizas a gays y transexuales. Izquierdistas todos.
Enfin, la de gilipollecez que hay que leerte.
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Findeton #19 Findeton
#14 Gilipolleces las tuyas porque yo estoy en contra de esas medidas de Trump, incluyendo la guerra/ICE. Eso no significa que esté bien apoyar su asesinato.
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ehizabai #21 ehizabai *
#19 Y un secuestro, ¿Lo apoyarías?
Y de todos modos, la derecha sí ha defendido al guerra y al ICE y en los demás casos.
¿Dónde queda tu afirmación de que es la izquierda la que ve bien matar al que piensa diferente?
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Findeton #24 Findeton
#21 Estamos hablando de la democracia, de no matar al contrario dentro de EEUU porque piense diferente a ti. Y sin embargo te vas a justificar el asesinato porque el contrario hace la guerra en el exterior o porque el ICE blah blah.
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#4 Grahml
Posiblemente la periodista Norah O'Donnell, reciba pronto una notificación de despido por parte de la CBS, a petición de Trump.

Trump se caracteriza por materializar sus venganzas lo más rápido posible. Sobre todo con temas mínimos cómo este y ante adversarios "débiles", como la prensa.
1 K 28
JoseRvValjean #17 JoseRvValjean *

Según establece la constitución de los Estados Unidos y el derecho inalienable de la población a portar armas como medio de autodefensa, el defenderse de la tiranía y acabar con el tirano es no solo parte de ese derecho inalienable de su sociedad, además está amparado por la ley, luchar contra quien atenta contra la democracia y el equilibrio de poderes llegado el caso mediante las armas es obligación de todo estadounidense, por tanto esto no es más que un acto de autodefensa de la Población civil en nombre de la libertad, creo que eres alguien que defiende la libertad, supongo que entenderás lo sucedido.
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josde #22 josde
Tiene razón no es un violador, es un pederasta loco y asesino.
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jm22381 #1 jm22381
E. Jean Carroll debería dar otra entrevista para refrescar memorias...
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pitercio #7 pitercio
El que le metía los dedos en el coño a menores de edad se indigna con la prensa.
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neiviMuubs #5 neiviMuubs
Que osada es esa reportera, trump es el único, el mejor, el más detestable pederasta de la casa blanca. Normal que el naranja se le cabree como un chimpancé, mira que sugerir que el van allen ese pudiera tener un centro del universo que no fuera donaldo
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ombresaco #11 ombresaco
#5 hay una cosa que hay que reconocer, y es que independientemente del tono, da muchas más entrevistas que los jefes de estado y de gobierno en España
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#20 Grahml
#11 Trump podrá sobrevivir cientos de intentos de asesinato.

Pero ese mismo Trump se muere el día que no tenga un micrófono que le sirva para difundir nacional e internacionalmente sus falsedades.

No es una "cualidad" el tener un jefe de estado necesitado de salir en los medios constantemente para contrarrestar su impopularidad a través de mentiras.

Y creo que ya está en un punto de no retorno para mejorar su credibilidad.

Sólo le podría salvar un atentado terrorista masivo tipo 11S para mejorar esas estadísticas.
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ombresaco #23 ombresaco
#20 Evidentemente a Trump le gusta ser visible, pero creo que también hay algo cultural. Recuerdo entrevistas a todos los presidentes de EEUU, sin embargo, en España, salvo campaña, casi nadie da entrevistas, y el jefe de estado, directamente no las da.
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Findeton #3 Findeton
Abajo de mi comentarios que justifican asesinar a un presidente elegido democráticamente:  media
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Io76 #6 Io76
#3 Que lo haya hecho previamente el gobierno yanki en tu país.
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#8 ldoes
#3 El que celebraba el secuestro de Maduro.
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Findeton #10 Findeton
#8 Te refieres a ese usurpador que perdió las elecciones...?
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ehizabai #12 ehizabai
#3 viendo la imagen esa, ¿tú cuando has sido de izquierdas, Findenton?
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Findeton #13 Findeton
#12 Antes de 2017, pero yo sí cambié de opinión. Lo cierto es que antes la izquierda en general en occidente no estaba a favor de matar al que piense diferente a ellos. Ahora si.
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menéame