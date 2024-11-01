Trump: «No soy un violador. No he violado a nadie». Periodista: «Ah, ¿cree que se refería a usted?»  

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vivido un nuevo episodio de sus habituales encontronazos con la prensa. Ha ocurrido durante la entrevista que ha concedido al programa '60 minutes', de CBS, cuando la periodista Norah O'Donnell ha reproducido al mandatario una parte del manifiesto del atacante, Cole Allen, en el que dice: "Ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor cubra mis manos con sus crímenes". "Estaba esperando que leyeras eso, porque sabía que lo harías. Porque sois gente horrible."