Trump: «No soy un violador. No he violado a nadie». Periodista: «Ah, ¿cree que se refería a usted?»  

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vivido un nuevo episodio de sus habituales encontronazos con la prensa. Ha ocurrido durante la entrevista que ha concedido al programa '60 minutes', de CBS, cuando la periodista Norah O'Donnell ha reproducido al mandatario una parte del manifiesto del atacante, Cole Allen, en el que dice: "Ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor cubra mis manos con sus crímenes". "Estaba esperando que leyeras eso, porque sabía que lo harías. Porque sois gente horrible."
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"Yo no soy un violador, no he violado a nadie. No soy un pedófilo."
En cuanto a lo de asesino, técnicamente lo es en cuanto a que, como Presidente de los EEUU, ha ordenado la muerte de personas con conocimiento de causa e intención, dentro de un contexto bélico, pero lo ha ordenado. Ahora, que penalmente lo sea ya debería decirlo un tribunal.
Trump debe ser de izquierdas cuando se carga a Khamenei, entonces...
Y los del ICE que matan manifestantes deben ser izquierdosos todos. Y los que los defienden.
Y más cerca, los que mataron a Aitor Zabaleta, izquierdistas todos.
Y los que pegan palizas a gays y transexuales. Izquierdistas todos.
Enfin, la de gilipollecez que hay que leerte.
Y de todos modos, la derecha sí ha defendido al guerra y al ICE y en los demás casos.
¿Dónde queda tu afirmación de que es la izquierda la que ve bien matar al que piensa diferente?
Trump se caracteriza por materializar sus venganzas lo más rápido posible. Sobre todo con temas mínimos cómo este y ante adversarios "débiles", como la prensa.
Según establece la constitución de los Estados Unidos y el derecho inalienable de la población a portar armas como medio de autodefensa, el defenderse de la tiranía y acabar con el tirano es no solo parte de ese derecho inalienable de su sociedad, además está amparado por la ley, luchar contra quien atenta contra la democracia y el equilibrio de poderes llegado el caso mediante las armas es obligación de todo estadounidense, por tanto esto no es más que un acto de autodefensa de la Población civil en nombre de la libertad, creo que eres alguien que defiende la libertad, supongo que entenderás lo sucedido.
Pero ese mismo Trump se muere el día que no tenga un micrófono que le sirva para difundir nacional e internacionalmente sus falsedades.
No es una "cualidad" el tener un jefe de estado necesitado de salir en los medios constantemente para contrarrestar su impopularidad a través de mentiras.
Y creo que ya está en un punto de no retorno para mejorar su credibilidad.
Sólo le podría salvar un atentado terrorista masivo tipo 11S para mejorar esas estadísticas.