Trump margina a España de los preparativos del G20 tras los últimos choques con el Gobierno de Sánchez

España ha quedado excluida de los preparativos de la cumbre del G20 que se celebrará en diciembre en EEUU. Los funcionarios españoles no participarán en ninguna de las reuniones preparatorias ni ministeriales de la cumbre. La cumbre tendrá lugar los días 14 al 15 de diciembre en el resort de golf del presidente Donald Trump en Miami, y reunirá a las principales economías industrializadas y en desarrollo del mundo. La idea de Washington es reducir la participación de países como España y otros que no se someten a su voluntad.