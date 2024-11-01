edición general
4 meneos
23 clics
Trump margina a España de los preparativos del G20 tras los últimos choques con el Gobierno de Sánchez

Trump margina a España de los preparativos del G20 tras los últimos choques con el Gobierno de Sánchez

España ha quedado excluida de los preparativos de la cumbre del G20 que se celebrará en diciembre en EEUU. Los funcionarios españoles no participarán en ninguna de las reuniones preparatorias ni ministeriales de la cumbre. La cumbre tendrá lugar los días 14 al 15 de diciembre en el resort de golf del presidente Donald Trump en Miami, y reunirá a las principales economías industrializadas y en desarrollo del mundo. La idea de Washington es reducir la participación de países como España y otros que no se someten a su voluntad.

| etiquetas: trump , marginación , españa , g20 , preparativos
3 1 0 K 50 actualidad
20 comentarios
3 1 0 K 50 actualidad
ostiayajoder #3 ostiayajoder
Q le follen a este tarado
3 K 45
#15 Chiapela
#3 Trump es el jefe. No le dices eso a tu jefe...
0 K 20
Arzak_ #1 Arzak_
La derecha con priapismo 8-D
2 K 34
#8 Marisadoro *
España no es miembro del G20 (es invitada permanente)
1 K 28
aupaatu #9 aupaatu *
Europa unida jamás será vencida....pero suena cosas de la izquierda que nunca ha dirigido Europa por mucho que rebuzne la Ultraderecha ,ahora revolucionaria,para las mentes tiernas y democráticas de las redes sociales.
1 K 17
Un_señor_de_Cuenca #17 Un_señor_de_Cuenca
Se da el absurdo de que son miembros países como Argentina pero España sólo es "invitado permanente". Corea del Sur es miembro y ahora mismo España tiene un PIB superior.
0 K 14
#14 Mustela
Y si recordamos el vuelco económico del sur de Europa (España principalmente) desmontaríamos la podredumbre o absurdidad de esa cumbre:
www.meneame.net/story/italia-espana-endeudan-nivel-mas-bajo-16-anos-al
www.meneame.net/story/espana-tendra-menos-deficit-alemania-primera-vez
0 K 13
enochmm #10 enochmm
Me alegro.
0 K 11
#7 pirat
Es vd. un adulador sr. zanahorio
0 K 9
#20 z1018 *
Con el desprecio a Europa, Canadá y otros países que está realizando este tipo, no debería acudir ningún país y que se retrase los que van a lamerle el culo, que básicamente sería Reino Unido y Japón.
0 K 7
#6 cocococo
También a la monarquía.
0 K 7
#19 cocococo
#6 No sé qué pasó aquí, se descolgó el comentario.
0 K 7
#18 arreglenenlacemagico
un fracaso de nuestra diplomacia sin ninguna duda a nadie le gusta el zanahorio salvo a rusoplanistas , nazis y demás escoria antidemócrata pero no es un buen camino ser excluido de una cumbre del G20 por egos personales.
Hay que ser mas listo que el
0 K 6
Febrero2034 #2 Febrero2034
Pues si que tenemos un gobierno con proyección internacional, le faltará la bombilla para proyectar bien
2 K 5
#4 cocococo
#2 Ya tienen la baliza V16.
0 K 7
ur_quan_master #12 ur_quan_master
#2 y #_5 os podéis coger de la mano
2 K 37
haprendiz #13 haprendiz
#2 Di que sí, eso le pasa por no arrodillarse y besar los pinreles de su alteza el Rey pelopanocho.
1 K 25
#16 cocococo
#13 Pero besa al preparado.
0 K 7
Harkon #5 Harkon
Mientras tanto Sánchez y su gobierno lamiendo las botas de Trump y la OTAN
5 K -22
Escafurciao #11 Escafurciao
#5 ¿tas quedado agusto?, habrá que ver cómo está el mundo de aquí a finde año.
0 K 8

menéame