Juan del Val le regala el Premio Planeta a Donald Trump

En un encuentro a puerta cerrada en la Casa Blanca, el escritor y colaborador de El Hormiguero, Juan del Val, le ha entregado su galardón del Premio Planeta al presidente estadounidense. Tras este gesto de pleitesía al mandatario, la editorial se ha visto obligada a reimprimir la novela Vera, una historia de amor, bajo el nombre de Donald Trump.
Al tener mentalidad de puber (y hacerle gracia cosas como agarrar del coño a gente), igual sí sabe apreciarlo.
-Varón joven. Otro mal regalo de San Valentín
-¿Eso del culo...?
-Sí, un libro de Juan del Val.
-Puto tarado.