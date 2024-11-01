edición general
Juan del Val le regala el Premio Planeta a Donald Trump

En un encuentro a puerta cerrada en la Casa Blanca, el escritor y colaborador de El Hormiguero, Juan del Val, le ha entregado su galardón del Premio Planeta al presidente estadounidense. Tras este gesto de pleitesía al mandatario, la editorial se ha visto obligada a reimprimir la novela Vera, una historia de amor, bajo el nombre de Donald Trump.

Comentarios destacados:    
#1 molybdate *
Pues me parece fatal, los regalos no se regalan...
14 K 143
Ultron #2 Ultron *
#1 Si no te gusta, lo vendes, como se ha hecho de toda la vida :troll:
1 K 15
antesdarle #9 antesdarle
#2 perdona, de toda la vida se le regala al siguiente que cumpla años :troll: y si es a la persona que te lo regalo, mejor
1 K 20
pepel #5 pepel
No le van a caber los premios en casa.
0 K 20
BastardWolf #6 BastardWolf
#5 porque te crees que esta haciendo reformas en la Casa Blanca??
0 K 11
Antipalancas21 #11 Antipalancas21
#5 Por eso esta ampliando la casa blanca, para poner todos los regalos. xD
0 K 20
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
Oye, pues igual le debería regalar un libro suyo.

Al tener mentalidad de puber (y hacerle gracia cosas como agarrar del coño a gente), igual sí sabe apreciarlo.
0 K 12
Moderdonia #7 Moderdonia
-Johnson, de Homicidios, ¿qué tenemos?
-Varón joven. Otro mal regalo de San Valentín
-¿Eso del culo...?
-Sí, un libro de Juan del Val.
-Puto tarado.
0 K 12
BastardWolf #4 BastardWolf
Ahora si que nos va a coger asco Trump
0 K 11
mikhailkalinin #8 mikhailkalinin
Ya está haciendo un vertedero el ala este para contener todos esos premios basura.
0 K 10
#10 mariopg
qué cracks
0 K 7

