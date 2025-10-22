edición general
Hay una Europa que se asfixia para pagar la vivienda y otra que vive tranquila. Y este mapa muestra las diferencias

Hay una Europa que se asfixia para pagar la vivienda y otra que vive tranquila. Y este mapa muestra las diferencias  

Más allá de los vaivenes políticos, la corrupción, el desempleo, la guerra de Ucrania, o el (cada vez más) convulso escenario de la geopolítica internacional, de tanto en tanto el CIS nos recuerda que hay un problema mucho más cotidiano que nos quita el sueño a los españoles: el acceso a la vivienda. Relacionada: En 10 años, no en 2100, habrá muchos inmuebles vacíos y sin valor en Polonia, Italia y España www.meneame.net/m/Artículos/10-anos-no-2100-habra-muchos-inmuebles-va

12 comentarios
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
A portada, posicionamos en Google, lo ve la gente que quiere venir a Europa a vivir y trabajar, se van a zonas no tensionadas, las zonas deshabitadas ganan habitantes y las tensionadas bajan la presión

Veis, podemos arreglarlo sin los de arriba. Por cierto esto lo posicioné en reddit con 4 millones de views.
2 K 33
#2 DatosOMientes
#1 Has salvado el mundo otra vez, npcgpt.
1 K 26
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue *
#2 A quién le puede molestar? :roll:

Y aún tengo mejores jugadas
0 K 20
JuanCarVen #4 JuanCarVen *
#1 Estás enviando las noticias que quiere que veamos Meta, no estás haciendo nada, estás ayudando a Meta a vender el relato que le interesa.
0 K 11
NPCMeneaMePersigue #6 NPCMeneaMePersigue *
#4 Totalmente en serio te lo digo no sé que estás diciendo, meta? facebook? que tiene que ver? wtf? no entiendo nada

Ya llegaron los de desviar el tema para que no se hable del tema :roll:
0 K 20
JuanCarVen #8 JuanCarVen *
#6 Esa noticia me ha llegado hace 6 horas en la lista de noticias que te muestra Chrome al abrir una pestaña nueva. Estás básicamente dando difusión a lo que Meta le interesa, es triste pero están pensando por ti. Eres un mero loro de su algoritmo. Todos los somos muchas veces.
A mí me han dado ganas de mudarme a Irlanda xD xD
1 K 22
NPCMeneaMePersigue #9 NPCMeneaMePersigue
#8 jajajaaj ahora Chrome es de Zuckerberg?! ajajja pero que si que quieres cambiar de tema para desviar la atencion y hacerme quedar como nseque de zuckerberg para no hablar del meneo ya te hemos visto señor especulador
0 K 20
#5 SolarNeron
#1 No se Rick. Todos sabemos de sobra en que zonas de España son mas varatas las viviendas pero no veo que se floten ordas de autobuses para ir a vivir a ellas. la gente sigue empeñada es irse a vivir a Madrid, Barcelona, etc etc.
0 K 7
NPCMeneaMePersigue #7 NPCMeneaMePersigue
#5 falso

La crisis de la vivienda frena la llegada de trabajadores extranjeros

www.lavanguardia.com/economia/20251022/11185076/crisis-vivienda-frena-
0 K 20
#12 MetalAgm
#5 Claro, la gente sigue empeñada en irse a vivir a Madrid o Barcelona, etc etc porque no hay trabajos fuera de esas ciudades... y menos si eres de alta cualificacion. Ademas de concnetrar universidades que tambien obligan ir a esas ciudades... Y encima, se suma la falta de teletrabajo 100%... en mi empresa, en cuanto en 2019 nos dieron teletrabajo 100%, la mayoria de los que eran de fuera de Madrid se volvieron a sus lugares de origen: Almendralejo, Cadiz, Jaen, Lugo, Alicante, Zaragoza, etc…   » ver todo el comentario
0 K 11
#11 Eukherio
#1 Hombre, generalmente los inmigrantes van a zonas donde tengan trabajo, tensionadas o no, con lo que tampoco ayuda demasiado. Si están baratos los alquileres pero nadie curra por allí no creo ni que lo intenten.
0 K 8
tricionide #10 tricionide
los mapas tienen poca resolucion, son pequeños toca hacer zoom
0 K 9

