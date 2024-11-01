edición general
La Guardia Civil revela que la mano derecha de Mazón en Emergencias en la dana obtuvo el audio de Aemet que se manipuló

La Guardia Civil revela que la mano derecha de Mazón en Emergencias en la dana obtuvo el audio de Aemet que se manipuló

Según el informe del Instituto Armado solicitado por la jueza de Llíria y que ya obra en su poder, dos personas clave de la Conselleria de Justicia que dirigía Salomé Pradas tuvieron acceso a la llamada que, posteriormente, fue manipulada y difundida de manera torticera. Se trata del exdirector general de Emergencias y mano derecha de Mazón en su etapa de presidente de la Diputación de Alicante, Alberto Martín Moratilla, y de Ricardo García García, subsecretario de la conselleria.

Desideratum #1 Desideratum
""""Es la primera vez en la investigación judicial que se conoce a las personas que tuvieron acceso directo a la llamada original que fue manipulada, una actuación de extrema gravedad que la Fiscalía considera delictiva. Será fundamental el testimonio de Martín Moratilla y Ricardo García, puesto que ese audio por el que se interesaron acabó convirtiéndose en una arma arrojadiza contra Aemet por parte del Palau de la Generalitat. De hecho, fue el propio Carlos Mazón quien

ipanies #2 ipanies
Se merece seguir cobrando de los impuestos de los Valencianos por los servicios prestados a la organización delictiva.
meroespectador #3 meroespectador
Son una organización criminal y cada vez hay más pruebas, no opiniones.
