La Guardia Civil revela que la mano derecha de Mazón en Emergencias en la dana obtuvo el audio de Aemet que se manipuló

Según el informe del Instituto Armado solicitado por la jueza de Llíria y que ya obra en su poder, dos personas clave de la Conselleria de Justicia que dirigía Salomé Pradas tuvieron acceso a la llamada que, posteriormente, fue manipulada y difundida de manera torticera. Se trata del exdirector general de Emergencias y mano derecha de Mazón en su etapa de presidente de la Diputación de Alicante, Alberto Martín Moratilla, y de Ricardo García García, subsecretario de la conselleria.