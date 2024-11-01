Trump: “Iré a Venezuela. Aprenderé español rápidamente, no me llevará mucho tiempo, se me dan bien los idiomas, y me presentaré a la presidencia.” [ENG]  

“El pueblo de Venezuela, dicen, si me presentara a la presidencia de Venezuela, estaría en las encuestas por encima de cualquiera que haya estado nunca en Venezuela, así que después de terminar con esto, puedo ir a Venezuela”, dijo Trump. “Aprenderé español rápidamente. No me llevará mucho tiempo. Se me dan bien los idiomas y me iré a Venezuela. Voy a presentarme a la presidencia. Pero estamos muy contentos con el presidente electo que tenemos ahora mismo”.