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Trump: “Iré a Venezuela. Aprenderé español rápidamente, no me llevará mucho tiempo, se me dan bien los idiomas, y me presentaré a la presidencia.” [ENG]

Trump: “Iré a Venezuela. Aprenderé español rápidamente, no me llevará mucho tiempo, se me dan bien los idiomas, y me presentaré a la presidencia.” [ENG]  

“El pueblo de Venezuela, dicen, si me presentara a la presidencia de Venezuela, estaría en las encuestas por encima de cualquiera que haya estado nunca en Venezuela, así que después de terminar con esto, puedo ir a Venezuela”, dijo Trump. “Aprenderé español rápidamente. No me llevará mucho tiempo. Se me dan bien los idiomas y me iré a Venezuela. Voy a presentarme a la presidencia. Pero estamos muy contentos con el presidente electo que tenemos ahora mismo”.

| etiquetas: trump , aprender , español
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20 comentarios
15 3 0 K 306 actualidad
Comentarios destacados:    
#1 yukatan
Esta fatal...
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Pertinax #12 Pertinax *
#1 La gilipollez del presidente electo le delata como absolutamente alejado del sentido común. Lo que otros llamamos zumbao.

Y Delcy a las palmas.
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#15 yukatan
#12 que no haya en la democracia un sistema para acabar con semejante bochorno...
1 K 12
Pertinax #16 Pertinax *
#15 Yo lo escribiría en plural. La servidumbre de la dictadura bolivariana hacia el criminal del norte para mantener sus privilegios es obvia.
1 K 20
#3 Grahml *
Trump: "Se me dan bien los idiomas"

Realidad: Idiomas hablados por Trump, inglés y a nivel de niño de 2 años.
15 K 138
elTieso #6 elTieso
Con el abuelillo te ríes en casa cuando se le va la olla, pobre, pero con este es que te dan ganas de darle un ladrillazo y que no sufra más.
3 K 27
DaniTC #4 DaniTC *
Menudo troll xD Seguro que tiene cuenta por Menéame.
2 K 24
#5 Leclercia_adecarboxylata
No hace gracia.
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#8 Sacapuntas
Porque nadie se atrevió a decirle: "No puedes presentarte porque no eres venezolano", eso es lo que tienen.
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DaniTC #19 DaniTC
#8 pues yo le hubiera dicho que no hay huevos xD
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gale #7 gale
Trump está contento con el chavismo.
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#14 Onaj
Para quien quiera verlo en video, es una bravuconada. Una broma de mal gusto de las suyas.
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#20 fernando_sierra
Presidente Trumpo
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#18 Perrota
Y ganará. Eso si, no enseñará las actas.
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Lutin #11 Lutin
Este hombre está completamente enajenado.
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#9 Sigo_intentandolo
De verdad que me gustaría que fuese elmundotoday... pero no... es la realidad... esta como una regadera...
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#10 Beltza01
Que se sepa sólo habla inglés, aunque posiblemente entienda algo de gaélico escocés por influencua de la madre. No sé si eso es darse bien los idiomas.
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#13 yukatan
#10 y el ingles con menos vocabulario que un libro del pollo Pepe.
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#17 Beltza01
#13 No lo conocía. Parece lleno de referencias quijotescas. Me lo compreré para libro de cabecera.
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menéame