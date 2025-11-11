edición general
6 meneos
47 clics
Trump está transformando la Casa Blanca en el Mar-a-Lago del norte [ENG]

Trump está transformando la Casa Blanca en el Mar-a-Lago del norte [ENG]

Durante el primer mandato de Trump, Mar-a-Lago, el club que Donald Trump posee en West Palm Beach, era conocido habitualmente como "la Casa Blanca del sur" por ser un sitio donde el presidente pasaba mucho tiempo. Ahora, el presidente está transformando la Casa Blanca al gusto de su residencia de Florida: mástiles altos, un patio empedrado que sustituye a la Rosaleda, y muchos apliques dorados.
El Ala Este de la Casa Blanca ha sido demolida para hacer espacio para el salón de eventos que planea el presidente

| etiquetas: mar-a-lago , reformas , casa blanca , trump
5 1 0 K 153 Trump
6 comentarios
5 1 0 K 153 Trump
meroespectador #2 meroespectador
"The goat always heads for the hills".
4 K 54
themarquesito #1 themarquesito *
Relacionada con esta de @Grahml
www.meneame.net/story/trump-sobre-decoracion-casa-blanca-no-puede-imit

No obstante, la mía no se centra en unos pocos apliques sino en la transformación generalizada
1 K 40
#4 Grahml
#1 Sería curioso ver a los camisas pardas merodeando por las obras de restauración y construcción del salón de baile.

Seguramente pudieran pillar cacho.

Stephen Miller no tiene huevos {0x1f602} .
1 K 40
#6 pirat
El templo de la ordinariez
1 K 30
#3 concentrado
Les está quedando como a los de "Granujas de Medio Pelo" (www.filmaffinity.com/es/film138744.html)
1 K 22
elTieso #5 elTieso
Y encima los oros con que la adorna son del HomeDepot. Relacionada www.buzzfeed.com/natashajokic1/trump-gold-oval-office-home-depot
1 K 14

menéame