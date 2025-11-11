Trump está transformando la Casa Blanca en el Mar-a-Lago del norte [ENG]

Durante el primer mandato de Trump, Mar-a-Lago, el club que Donald Trump posee en West Palm Beach, era conocido habitualmente como "la Casa Blanca del sur" por ser un sitio donde el presidente pasaba mucho tiempo. Ahora, el presidente está transformando la Casa Blanca al gusto de su residencia de Florida: mástiles altos, un patio empedrado que sustituye a la Rosaleda, y muchos apliques dorados.

El Ala Este de la Casa Blanca ha sido demolida para hacer espacio para el salón de eventos que planea el presidente