Trump es demandado por cambiar el nombre del Kennedy Center sin la aprobación del Congreso

El presidente Donald Trump fue demandado por añadir su nombre la semana pasada al del principal recinto artístico de Washington, el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, sin la aprobación del Congreso. La representante estadounidense Joyce Beatty, demócrata de Ohio, acusó a Trump y a las personas que nombró para la junta del Centro Kennedy de “burlarse voluntariamente de la ley para satisfacer la vanidad del acusado Trump”.