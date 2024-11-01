edición general
Trump es demandado por cambiar el nombre del Kennedy Center sin la aprobación del Congreso

El presidente Donald Trump fue demandado por añadir su nombre la semana pasada al del principal recinto artístico de Washington, el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, sin la aprobación del Congreso. La representante estadounidense Joyce Beatty, demócrata de Ohio, acusó a Trump y a las personas que nombró para la junta del Centro Kennedy de “burlarse voluntariamente de la ley para satisfacer la vanidad del acusado Trump”.

#1 Grahml *
Trump purga al consejo directivo existente del Kennedy Center, sustituye a los patronos de toda la vida por leales alineados con su administración y luego hace que ese consejo elegido a dedo votara para nombrarlo presidente y poner su nombre a la institución cultural.

Obviamente esto ha sido una toma de control deliberada, basado en un proyecto de vanidad construido mediante presión política y beneficio propio.

Defender a este monstruo es demostrar la un extremo grado de indignidad.
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
#1 Sinceramente, lo estoy disfrutando. Jamás imaginé que la caída de EE.UU fuese a ser tan evidente y rápida.
themarquesito #4 themarquesito
#1 Por no hablar de que este cambio de nombre es ilegal: el centro se creó mediante una ley del Congreso, incluyendo su nombre, y consecuentemente sólo puede cambiar de nombre mediante una ley.
pepel #2 pepel
A ver cuando lo enchiqueran, al loco este.
