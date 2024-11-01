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Trump culpa a Biden del “declive” de Estados Unidos tras los comentarios de Xi sobre la “trampa de Tucídides” [ENG]

El presidente Trump, el jueves por la noche, mencionó a su predecesor al intentar explicar los comentarios del presidente chino Xi Jinping, mientras ambos líderes se reunían en una visita de alto nivel, culpando al expresidente Biden y a su administración del “declive” de Estados Unidos. “Cuando el presidente Xi se refirió de manera muy elegante a Estados Unidos como un país quizás en declive, estaba haciendo referencia al tremendo daño que sufrimos durante los cuatro años de Sleepy Joe Biden y la administración Biden"

| etiquetas: trump , declive , xi , estados , unidos , biden
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6 comentarios
9 1 0 K 107 actualidad
themarquesito #2 themarquesito
Trump culpará a Joe Biden de todos los males, especialmente de los causados por sí mismo
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Apotropeo #6 Apotropeo
#2 De lo que no tenga culpa Biden será culpa de Obama
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#1 Grahml *
Lamiendo el culo hasta el infinito a Xi, para luego reinterpretar erróneamente sus palabras sobre el declive (actual) de EEUU, culpando a alguien que dejó el poder hace casi dos años.

Llamar a esto patético, es quedarse cortos.

Sí Trump, Xi se estaba refiriendo a la mierda país que estás dejando. Jodiendo el mundo más de lo que está y haciendo millonarios a tus mierdas parásitos/hijos/nueras/yernos para cuando tú te mueras ellos seguir haciendo el canelo sin ti.  media
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#3 pazguato
La herencia recibida.
1 K 13
Cuñado #4 Cuñado
transgender for everybody

xD

En fin. Trump.
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#5 sliana
Es el tipo de persona que tiene que ser el mejor porque si no llora.c la culpa tiene que ser de otro, un niño mimado de 80 años.
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menéame