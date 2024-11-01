Trump culpa a Biden del “declive” de Estados Unidos tras los comentarios de Xi sobre la “trampa de Tucídides” [ENG]

El presidente Trump, el jueves por la noche, mencionó a su predecesor al intentar explicar los comentarios del presidente chino Xi Jinping, mientras ambos líderes se reunían en una visita de alto nivel, culpando al expresidente Biden y a su administración del “declive” de Estados Unidos. “Cuando el presidente Xi se refirió de manera muy elegante a Estados Unidos como un país quizás en declive, estaba haciendo referencia al tremendo daño que sufrimos durante los cuatro años de Sleepy Joe Biden y la administración Biden"