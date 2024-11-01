Trump critica falta de "entusiasmo" de aliados de implicarse en una misión "menor" en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado este lunes la falta de "entusiasmo" de aliados internacionales a la hora de implicarse en una misión militar "menor" en el estrecho de Ormuz, insistiendo en sus críticas a los socios de la OTAN y afear que no participen en la operación propuesta por Washington cuando el Ejército estadounidense les ha protegido "durante 40 años

| etiquetas: trump , eeuu , irán , ormuz , otan
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo
¿A los aliados les amenazas con conquistarles territorio y les pones aranceles?

Pues, hijo mio, donde las dan las toman.
Cantro #20 Cantro *
#5 Y les insultas, y les desprecias y les dices de todo

Middle Finger, Mount Here and Pedalea
#2 Leclercia_adecarboxylata *
- Negación (hemos ganado la guerra)
- Rabia (como no vayais, os vais a arrepentir)
- Negociación (es un asunto "menor")
- Depresión
- Aceptación
#4 Nuisaint
Trump no tiene aliados, solo vasallos.
Ramen #16 Ramen
Si tuviéramos un gobierno de PP y Vox seríamos el único país que habría aceptado. No han aceptado Reino Unido, Francia, Alemania, Japón, Italia, Corea del Sur....
emmett_brown #1 emmett_brown
El burro delante, para que no se espante.
#17 Perrota
¿Dónde están las tropas de la Alianza de la Paz de Trump? Argentina y demás iluminados.
yoma #6 yoma
Pero no decía el zanahorio que la guerra ya había terminado :troll:
#8 DonaldBlake
#6 Legalmente, ni siquiera había empezado.
Tertuliano_equidistante #9 Tertuliano_equidistante
#6 Es más, al Reino Unido les dijo que ya no necesitaban su ayuda porque ya habían ganado la guerra sin ellos. No entiendo muy bien de qué se queja ahora.
#18 santofimia84_6279effa6e9
40 años en los que no hemos tenido conflictos graves, y los que ha habido, gran parte han sido su responsabilidad, en cuanto se ha puesto la cosa chunga entre rusia y ucrania nos ha dicho que esto lo paguemos nosotros y que nos follen.
Si tan valiente ha sido para mover el avispero, ahora que apechugue el mierda ese.
Y Netanyahu, que puede ser la persona con más niños muertos sobre sus hombros en el siglo XXI.... sin comentarios.
Asco es poco.
Asimismov #15 Asimismov *
el Ejército estadounidense les ha protegido "durante 40 años
No sé qué piensa en resto de Europa, la del norte, o la del Este, pero a nosotros peninsulares nos han chuleado desde 1898 por lo menos.
pitercio #12 pitercio
EEUU nos ha amenazado y explotado durante 50 años. Fixed.
azathothruna #14 azathothruna
Que democratice europa :troll: :troll: :troll: :troll: :troll:
Ripio #10 Ripio
Trumpo, me vas a comer el asterisco.
capitan__nemo #13 capitan__nemo
Que te jodan, bastardo hijo de puta. Y a la que te ha dado la medalla de mierda faro de la libertad.
Dene #21 Dene
Mision menor = ir a primera linea de fuego a limpiar minas y escoltar petroleo para que King Donald gane pasta...
menudo mentiroso HDP
reithor #19 reithor
Su único aliado es Nitannazi y su estado nazionista.
MJDeLarra #11 MJDeLarra *
Llevamos 40 soportando tener que comprar petróleo con dolares para pagar tu inflación, puto zanahorio, que no sabes de dónde viene el dinero que te ha hecho rico. No nos proteges a nosotros, tarado, proteges tu fuente de riqueza!!
nemeame #22 nemeame
"Es decepcionante que esos sucios nazis alemanes no estén dispuestos a morir por su amado líder" añadió con su característica diplomacia
SuperPollo #23 SuperPollo
Si fuéramos aliados nos habían preguntado nuestra opinión antes de empezar una guerra.
Que le pida ayuda a Milei.
botafoch #3 botafoch
Misión "menor" dice...
Solinvictus #7 Solinvictus
#3 es que le gusta mucho lo menores.
#24 kondnado
Tú puedes con todo, machote, no pares, sigue, sigue, a ver si te estampas.
