edición general
28 meneos
64 clics
Trump acusa a la víctima de Minéapolis de resistirse y culpa a la «izquierda radical»

Trump acusa a la víctima de Minéapolis de resistirse y culpa a la «izquierda radical»

El presidente de EE.UU., Donald Trump, acusó este miércoles a la mujer, que falleció en un tiroteo a manos de un agente del Servicio de Control de Aduanas (ICE, en ingles) en Minéapolis, de resistirse y obstruir el trabajo de los agentes, y acusó a la «izquierda radical» de estar detrás del suceso. Relacionada: www.meneame.net/story/agente-ice-mata-mujer-disparo-minneapolis-durant

| etiquetas: trump , eeuu , acusación , víctima , minéapolis
23 5 0 K 301 actualidad
9 comentarios
23 5 0 K 301 actualidad
#7 Grahml
Trump dice:

"he is alive, but is now recovering in the hospital."

Cuando es mentira, ni hospitalizado ni hostias.

Qué trolas suelta, pero bien sabe que muchos se la tragan.
0 K 20
#1 Grahml
Y más muertos habrá con esta gente
0 K 20
sotillo #4 sotillo
#1 Todos culpa del comunismo
0 K 11
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso *
#1 los desaparecidos bajo la custodia del ICE los contamos ya?
0 K 20
MiguelDeUnamano #8 MiguelDeUnamano
#1 La derecha ya tiene una justificación para cada muerto ocasionado por su nefasta, cuando no criminal, gestión: "Se iban a morir igual", y a sus votantes les parece perfecto.
1 K 25
antesdarle #2 antesdarle
Y a tomar por culo. Siguiente pregunta.
0 K 14
Ferran #6 Ferran
Esperemos a escuchar la declaración de la mujer.
0 K 13
gale #9 gale
El ICE es racismo puro y duro. Trump está como una cabra.
0 K 10
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
Resistirse a ser asesinados... terrible crimen.
0 K 8

menéame