Trump acusa a la víctima de Minéapolis de resistirse y culpa a la «izquierda radical»

El presidente de EE.UU., Donald Trump, acusó este miércoles a la mujer, que falleció en un tiroteo a manos de un agente del Servicio de Control de Aduanas (ICE, en ingles) en Minéapolis, de resistirse y obstruir el trabajo de los agentes, y acusó a la «izquierda radical» de estar detrás del suceso. Relacionada: www.meneame.net/story/agente-ice-mata-mujer-disparo-minneapolis-durant
"he is alive, but is now recovering in the hospital."
Cuando es mentira, ni hospitalizado ni hostias.
Qué trolas suelta, pero bien sabe que muchos se la tragan.