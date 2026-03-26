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El Tribunal Supremo rebaja la condena al 'Pequeño Nicolás' por sobornar a policías municipales de Madrid para consultar su base de datos
La Audiencia Provincial le impuso más de cuatro años de prisión y el TS lo ha rebajado a dos y un mes
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#3
cocolisto
Entre pillos anda la mafia.
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#2
tul
fachapass
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#1
IsraelEstadoGenocida
Para sorpresa de nadie…
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sotillo
#1
Se comenta, se rumorea, se dice que podría tener un archivo de los que Casper sacó del Ministerio de Justicia
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#5
Bronconeumonía
#4
¿Casper?¿Que Casper?¿ Ángel Suárez?
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#6
Atusateelpelo
Para que leer la noticia y saber porque se la han rebajado pudiendo soltar el eslogan facil...
"el Alto Tribunal ha rebajado la pena al aceptar con la máxima cualificación la atenuante de dilaciones indebidas, debido al largo tiempo que ha tardado en juzgarse el caso. "
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"el Alto Tribunal ha rebajado la pena al aceptar con la máxima cualificación la atenuante de dilaciones indebidas, debido al largo tiempo que ha tardado en juzgarse el caso. "